Y quien finalmente ayer renunció a Morena fue la senadora Lucía Meza, quien en días pasados denunció haber sido marginada de la competencia interna de su partido por la coordinación de la Defensa de la Transformación. Además, con el paso de los días había venido subiendo el tono contra quien señala como responsable de esa marginación: el gobernador. Ayer, en su carta de dimisión la legisladora señaló: “Morelos vive una emergencia de inseguridad y corrupción. Desgraciadamente, Morena no tiene ojos para nuestra entidad, no les importa que gobierne un bandido. Cuauhtémoc Blanco quiere mantenerse en el poder, por eso tiene secuestrado al partido, quiere que el siguiente gobierno solape toda su corrupción y robadera”. Por cierto que con su salida, Meza dejará a la bancada guinda con 58 integrantes. Uf.

Embajada para Fayad

Con la novedad de que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien hace menos de cinco meses renunció a su militancia priista, recibió un anticipado regalo navideño, al ser propuesto por el Presidente para que ocupe la embajada de México en Noruega. Fayad tendrá que pasar la aduana del Senado, que ratificará o rechazará su nombramiento. Y ya de antemano, nos hacen ver, tiene los votos en contra de algunos priistas como Manuel Añorve y Claudia Anaya, quienes señalaron al exmandatario estatal de haber recibido “un premio a la traición”. No le perdonan que haya, señalan, “entregado” la gubernatura a Morena, a cambio de una posición en el exterior, como sucedió con Carlos Joaquín González, que acabó en Canadá; Quirino Ordaz, en España, y Carlos Aysa, en Dominicana. Entre miembros del Servicio Exterior también hay inconformidad, porque, dicen, les siguen quitando espacios a profesionales.

Caso Godoy se complica

Ahora sí se complicó un asunto que muchos pensaban sería de mero trámite. El PRI anunció ayer que votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy para un periodo más al frente de la Fiscalía de Justicia capitalina. El anuncio es clave, pues la bancada tricolor era la última esperanza que tenía Morena para lograr la mayoría calificada. Anteriormente, PAN, PRD y MC habían adelantado su voto en contra, por lo que ya no hay de dónde obtener esos 11 votos que le faltan al partido guinda. Por cierto, la definición del PRI se dio dos días después del registro de la coalición Va X la CDMX y coincidió con un llamado del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para que los diputados rechacen la continuidad de Godoy. Entre quienes siguen el tema del refrendo en la Fiscalía se dice que en política no existen las coincidencias, por lo que más bien se trató de un cierre de filas de los partidos coaligados, en torno a un asunto toral para la ciudad. ¿Será?

Que no amarren navajas

Y fue en la ceremonia al Mérito Judicial Ignacio L. Vallarta, donde la ministra Margarita Ríos-Farjat habló sobre la misión judicial, la cual, aclaró, no debe contaminarse de ambiciones personales. Ah, pero nos hacen ver que sus palabras nada tienen que ver con la renuncia de Arturo Zaldívar para sumarse de lleno a la 4T. Se trata de un fragmento del discurso que pronunció durante la entrega del reconocimiento Mérito al Juzgador Chiapaneco, el pasado 11 de octubre. “Si bien somos solamente seres humanos ofreciendo a la sociedad nuestro leal saber y entender para solucionar sus problemas, jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas por lo que representan”, fue su alocución entonces. Y es que ayer algunos andaban queriendo ya amarrar navajas.

Sin plan B ni C

Y fue el senador chiapaneco Eduardo Ramírez quien ayer, ante el dirigente de Morena, Mario Delgado, que acudió a la Cámara alta, aprovechó para refutar las versiones que ya lo ven con un pie y medio fuera de la 4T y hasta con un plan alternativo en caso de no resultar designado coordinador de la Defensa de la Transformación en su entidad. “Para mí lo más importante es el proyecto de Claudia Sheinbaum y si tengo que sacrificarme por el proyecto de ella, lo voy a hacer, pero no hay ningún plan B ni plan C ni siglas de otros partidos”, refirió el también presidente de la Junta de Coordinación Política. Será mañana viernes cuando el partido guinda defina quiénes serán los aspirantes que habrán de ser postulados en su momento como candidatos a nueve gubernaturas. Lo que es un hecho, nos comentan, es que en su equipo están convencidos de que llevan la delantera en las encuestas. Si es así, ¿cómo se tomará el gesto del legislador? Pendientes.

Ciudades destacadas

Un asunto a destacar, nos dicen, es la buena imagen de México que en el exterior dejaron algunas ciudades hace unos días. Y es que durante el Smart Cities Summit 2023, que tuvo lugar el 6 y 7 de este mes en San José de Costa Rica, la capital de Durango obtuvo el premio de Ciudades Resilientes, por su proyecto Más allá del Agua. Y en Ciudades Transparentes el galardón fue para Irapuato, por su programa URBANI, de gobierno electrónico. Pero además, en el evento causó muy buena impresión el taller presentado por la ciudad de Chihuahua sobre la correlación entre la distribución de áreas verdes y la incidencia delictiva. Dicen los que saben que este éxito de las metrópolis mexicanas en Costa Rica no hubiera sido posible sin el apoyo de los gobiernos estatales, que en estos casos son los de Durango, Guanajuato y Chihuahua. Ahí el dato.