Y que “se lucen” algunos alcaldes

Con la novedad de que los festejos de septiembre han dejado una colección de videos que dan cuenta de cómo algunos alcaldes “se lucieron” en estos días. Es el caso del alcalde de Tepeaca, Puebla, José Huerta Espinoza, quien se hizo viral pues, se ha informado, suponiendo que su transmisión en vivo había terminado, pidió con insultos retirar a quienes se encontraban en un evento que tuvo lugar en su demarcación, pero resulta que seguía transmitiendo: “Ya corre a esos pen…, ¿para que los quiero acá?, que se vayan a la ver…”, se le escucha. Otro caso fue el del edil de Saltillo, José María Frausto, exhibido en un video por el productor de contenidos Vampipe, en el que el funcionario aparece en un templete, desorientado, y tras saludar a integrantes del Grupo Frontera, es conducido abajo del escenario. Uf.

¿Y… Durazo?

Ayer, lamentablemente un profesor de secundaria que había sido reportado como desaparecido el pasado 7 de septiembre fue localizado sin vida en el municipio de Cajeme, Sonora. Pero el que no aparece por ningún rincón de la entidad es el gobernador Alfonso Durazo, quien, nos dicen, pasa más tiempo en la Ciudad de México que en Hermosillo. Y es que en los últimos días Durazo se ha concentrado más en sus tareas como presidente del Consejo Nacional de Morena, que en las que le corresponden como mandatario. No es bueno, nos dicen, tener doble cachucha, como Durazo, que gobierna un estado explosivo y al mismo tiempo es cabeza del máximo órgano deliberativo de su partido. “Quien a dos amos sirve, con alguno queda mal”, dice el dicho. Pero en este caso, Durazo ha quedado mal con los dos. ¿O acaso las cosas en el partido guinda le han salido del todo bien? La gran duda.

Sobrino incómodo de Layda

Nos cuentan que a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, su sobrino Gerardo Sánchez Sansores le ha ocasionado más problemas de los que esperaba. En días pasados renunció a la Secretaría General de Gobierno Aníbal Ostoa Ortega, el segundo al mando y principal operador político de la mandataria. Y decidió dejar el cargo, dicen los que saben, por las intrigas políticas y actos oscuros del sobrino consentido, quien ejerce el poder tras el trono como jefe del gabinete. Gerardo tiene el cargo de subsecretario de Gobierno, lo que ya es en sí una irregularidad, nos hacen ver, pues se trata de un acto de nepotismo. Y ahora sus travesuras hicieron reventar al segundo de su tía, algo que no la tiene contenta. La renuncia de Aníbal provocará varios ajustes. Pero el sobrino no será tocado, nos aseguran.

Vacunas topan con López-Gatell

Con la novedad de que la intención del Presidente de permitir la libre importación de vacunas anti Covid a quienes no estén de acuerdo o no tengan la confianza en las de Abdala y Sputnik, topó con pared. O más bien con ventanilla. Y es que el subsecretario Hugo López-Gatell advirtió que las vacunas primero tienen que pasar la aduana de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. “Hay una serie de requisitos técnicos, no es papeleo, es técnico, que tienen que demostrar, calidad, seguridad y eficacia en las condiciones que pudieran quererlo comercializar”, dijo. No faltó quien recordara que biológicos de empresas como Pfizer y Moderna están avaladas por la OMS, y no así la cubana y la rusa de las que dispone Salud. Como sea, con todo y voluntad presidencial, nos comentan, ya formó a las farmacéuticas… en su ventanilla.

¿Mensaje de la nueva agrupación?

Con la novedad de que quien fuera dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, apareció ayer entre los primeros personajes que se sumaron a la asociación civil cuya creación anunció Marcelo Ebrard. Llamó la atención, nos cuentan, porque la también diputada recién intentó inscribirse al proceso interno de Morena y, por hacerlo fuera de los términos definidos para las corcholatas, fue bateada. “Me uno a Marcelo Ebrard en El Camino de México, la ruta para continuar trabajando con firmeza, decisión y convicción por nuestro querido país, para escuchar y respetar la voz de la ciudadanía y en colectivo construir con amor, justicia y equidad un gran movimiento”, dio cuenta ayer en las benditas redes. No ha faltado quien vea en su incorporación una especie de “invitación” a quienes pudieran considerarse maltratados dentro de los procesos internos del guinda.

Otra vez la frontera sur

Nuevamente son imágenes de la frontera sur las que han encendido alertas sobre el reactivado e intensificado flujo migrante que entra a nuestro país por Chiapas con la intención de llegar a Estados Unidos. Fue en las instalaciones de la Comisión de Refugiados donde ocurrió un portazo en el que participaron cientos si no es que miles de haitianos. En los videos se aprecia cómo empujan vallas metálicas y de pronto los que se encuentran adelante de los grupos son arrollados por otros que están atrás. En estas páginas hemos dado cuenta del incremento que han tenido los indicadores de migración irregular. En julio pasado, 72 mil 223 personas extranjeras fueron detenidas en el país, una cifra no vista anteriormente. Estados Unidos reportó también un aumento de capturas para ubicarlas en 183 mil 503. Ahí los datos, y los riesgos.