Luz verde al PREP

El que tuvo todas las calificaciones positivas fue el Programa de Resultados Electorales Preliminares que registrará los resultados de la votación de diputados federales, sobre la que se tienen encima las miradas, ya que determinará la formación que tendrá San Lázaro en la segunda mitad del sexenio. Fue la Universidad Autónoma Metropolitana la que realizó una auditoría del sistema y corroboró que es seguro y resistente a posibles ataques. El informe correspondiente, entregado ayer por Luis Fernando Castro, jefe del departamento de Ingeniería Electrónica de la referida casa de estudios, señala que las pruebas efectuadas de seguridad al PREP fueron de tipo manual y también automatizadas. Con ello se dio luz verde al sistema que empezará a arrojar resultados a partir de las 20:00 horas del domingo.

• Sí habrá foto

Con la novedad de que el senador Ricardo Monreal quien ayer anunció la cancelación del encuentro que tendrían los integrantes de la Cámara, cuya coordinación política está a su cargo, con la vicepresidenta Kamala Harris, sí tendrá, aunque personalmente, una reunión con la distinguida visitante que llegará la noche del lunes para reunirse el martes con el Presidente. Así lo aseguró luego de que por la mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmara que el encuentro con los senadores no era ni será parte de la agenda de Harris. “Yo me voy a reunir con ella, como líder de la mayoría y presidente de la Junta de Coordinación Política, me voy a reunir en corto, para señalar una fecha de un encuentro posterior y para tratar varios temas: uno de ellos es la migración, porque todos los acuerdos a los que llegue el Gobierno de México en esta materia y, en otros de carácter internacional, tienen que pasar por el Senado”, aclaró el legislador.

• Avanza la Instructora

A pesar de que una buena parte de los diputados no se presenta en la Cámara desde hace varias semanas por andar en asuntos de corte electoral, donde siguieron avanzando trabajos fue en la Sección Instructora, a cargo de Pablo Gómez. Resulta que ayer se informó que ésta tiene previsto pedir la procedencia del retiro del fuero al diputado del PT, Mauricio Toledo. Y es que de acuerdo con el proyecto de resolución, sí se hallaron elementos en su contra del legislador en el caso de la acusación por enriquecimiento ilícito que presentó la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy. Sin embargo, nos hacen ver que para que se le pueda dar trámite tendría que darse primero la aprobación de una convocatoria, por parte de los grupos parlamentarios, para un periodo extraordinario. Si acaso se diera, nos comentan, habría oportunidad para dar trámite también al desafuero del morenista Saúl Huerta, quien ha sido acusado de violación en un caso que también lleva la Fiscalía local.

• Ojos en la zona del Istmo

Particular atención, nos comentan, tienen puesta la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, además de la Guardia Nacional, los representantes del INE en la entidad y en general el gobierno de la entidad que encabeza Alejandro Murat, en la zona del Istmo. Y es que, nos aseguran, ha habido reportes de que incluso entre los grupos que forman parte de la fuerza política predominante en la zona, hay una situación de creciente crispación. Tanto que en la tercera reunión que ayer tuvieron en la mesa que se encarga de atender los asuntos relacionados con la jornada electoral, tras realizarse una evaluación, se tomó el acuerdo de reforzar de manera preventiva la presencia de la autoridad —incluidos elementos del Ejército y la Marina— en lugares donde hay más denuncias electorales, para inhibir cualquier intención de cometer tropelías durante las votaciones del domingo.

• Y en el PREP de Guerrero

Preocupó a muchas personas que conocen de cerca la política en Guerrero, el hecho de que se difundiera información en el sentido de que las autoridades electorales locales están teniendo problemas con la correcta operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en la entidad. El tema no es menor, pues se trata de la herramienta oficial que va dando cuenta en tiempo real información sobre el cómputo de votos. “Es inaceptable que no exista certeza respecto a la información oportuna”, señalaron ayer partidos a nivel local, al tiempo que llamaron de manera enérgica a que se implementen medidas para dar certeza sobre la información de los resultados. Nos hacen ver que en el caso una de las herramientas paralelas de información sería el conteo rápido que hará el INE en la contienda por la gubernatura, aunque a muchos el tema les sigue inquietando.

• Hasta ataques con molotov

El que ayer mostró resiliencia y también valentía fue el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, luego de que un grupo de encapuchados, presuntamente normalistas, incendió con cohetones y bombas molotov varios muebles y un vehículo que se encontraban en el edificio de la institución, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la información oficial los hechos ocurrieron a las 3:30 de la mañana, cuando a 50 metros del inmueble se estacionó un camión del que descendieron los agresores, alrededor de diez, quienes en seis minutos perpetraron la agresión. Oswaldo Chacón, consejero presidente del organismo, hizo un llamado para que haya más acompañamiento a la institución que encabeza, aunque también acotó que se trataba de hechos aislados. Los atacantes no lesionaron a ninguna persona y la documentación electoral pudo permanecer intacta y resguardada, refirió, antes de hacer un nuevo llamado a la gente a salir a votar, con responsabilidad y respetando las medidas sanitarias. Uf.