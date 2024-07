Mal servicio y ahora vulnerado

Que mejor nadie se tome la molestia de llamar a Ticketmaster en estos días, nos comentan, luego de que se ha dado a conocer el tema del hackeo a las bases de datos de esa empresa, de la que fue extraída información de la mayor relevancia de usuarios quienes ahora estarían en riesgo de ser víctimas de diversos ciberdelitos. Y es que, nos dicen, lo más seguro es que los remitan a la información que ya les llegó por mail, donde se admite el ataque y la vulneración, pero no se ofrecen garantías de nada, sólo una serie de recomendaciones entre las que se considera incluso la revisión del historial ¡en el Buró de Crédito! Por eso ya están saliendo organizaciones civiles a levantar la voz ante lo que consideran una nueva mala práctica de la empresa expendedora de boletos, a la que hay que sumar el cambio de políticas de reembolso, por ejemplo. Profeco e Inai, que han entrado a atender el caso, tienen mucha tela de donde cortar, nos hacen ver.

Pendiente en el INE

Con la novedad de que la fila de retos para el Instituto Nacional Electoral, en el actual proceso electoral, sigue creciendo. Y es que la labor de ese órgano autónomo no concluirá con las definiciones de cómo se compondrá el Poder Legislativo en forma definitiva, determinación sobre la que se abrirá un agrio debate por el tema de la sobrerrepresentación. Resulta que para el próximo mes se prevé la realización de las elecciones extraordinarias en municipios donde la violencia impidió el ejercicio del derecho al voto. Se trata de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, donde la criminalidad impidió la instalación de casillas o la realización de cómputos distritales, algo que da cuenta de que la ansiada pretensión de homologar las elecciones en el país nomás no se logra, ya sea por una cosa o por otra, y sigue habiendo comicios casi cada año. Ahí el dato.

Listo para Trump

Y fue el excanciller y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien aseguró que “estaremos preparados” para dos de las tareas más importantes que habrá de acometer nuestro país en el próximo sexenio: la revisión del T-MEC y la atracción de nuevas inversiones a México. Y es que ayer, a la salida de una reunión con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la casa de transición, Marcelo dijo que uno de los mayores desafíos que se enfrenta por el momento es no saber lo que viene con Estados Unidos, que también atraviesa por un proceso electoral. No obstante remarcó que, ante la posibilidad de que el candidato Donald Trump vuelva a encabezar la presidencia de aquel país, él estará listo. “Yo ya tuve la experiencia en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de participar en las negociaciones con el presidente Trump y con su equipo”. La duda es: ¿pero, y si viene recargado? Uf.

Deportistas en la grilla

Se dice que Amancay González Franco, mejor conocida como Macky González, atleta de un conocido reality show deportivo, se prepara para integrar las filas de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura. Nos dicen que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Mercadotecnia y que deberá mostrar que los perfiles de los que se hizo el partido naranja en su búsqueda de ser una nueva opción de oposición, son capaces de dar buenos resultados en rubros específicos, que en el caso de la deportista, son el deporte y el cuidado a la salud. No es nueva la incursión de deportistas en la grilla, cada vez es más larga la lista de figuras que han decidido cambiar las canchas, piscinas y pistas de atletismo por asientos en oficinas gubernamentales o espacios de representación popular. Hay algunos que esperan que Macky no resulte ser tan mala jugadora política como varios que justo en estos momentos andan en la grilla y no en posiciones bajitas, y han dejado mucho que desear.

Pasos contra la sobrerrepresentación

Y hablando de la polémica de la sobrerrepresentación en el Congreso, resulta que ayer el Consejo Ciudadano, una agrupación de académicos y expertos en materia electoral, pidió al INE una audiencia para dar a conocer sus consideraciones sobre este tema. Lo anterior luego de exhortar los consejeros y magistrados electorales a respetar, acatar y hacer valer el sentido y propósito de las normas constitucionales que ordenan sustentar la asignación en el voto de la ciudadanía y limitan la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Esto significa que rechazan la posibilidad de que la coalición de partidos que conforma la 4T tenga un exceso de curules a la hora de repartir las pluris. El pronunciamiento fue suscrito por Jorge Alcocer, Diego Valadés, José Ramón Cossío Díaz, Jaime Cárdenas, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte, Rodrigo Morales Manzanares, Arturo Núñez Jiménez, entre otros. Pendientes.

Se suma Puebla

Avance importante en las causas de las mujeres, el que se dio ayer en Puebla, donde se aprobó la despenalización del aborto cuando éste ocurra hasta las primeras 12 semanas de gestación. Y es que el Congreso local, con una votación de 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones se avalaron las reformas al código penal estatal en sus artículos 339, 340, 341, 342 y 343. Con lo aprobado ayer, Puebla se convierte en la entidad número 14 en el país que legaliza la interrupción del embarazo. Grupos feministas han celebrado la decisión, resultado, dijeron, de una lucha histórica. De acuerdo con datos del Programa ILE que se aplica en la CDMX, entre 2007 y 2024, ha atendido a un total de mil 692 personas gestantes procedentes de Puebla, con lo que ahora las personas ya no estarán obligadas a desplazarse a la capital para acceder a un aborto seguro.