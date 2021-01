Del Mazo, apertura y aire libre

Donde las circunstancias obligan a tomar nuevas medidas para equilibrar los temas de la salud y la economía es en el Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo. En esa entidad se diseñó un plan de reapertura con aforos y horarios restringidos, que incluye tiendas departamentales, centros comerciales y restaurantes; también implica el regreso a actividades recreativas y deportivas al aire libre. El objetivo, aclaró el mandatario mexiquense, es “encontrar un esquema que permita el funcionamiento parcial de los comercios, para ayudar a la economía de las familias, y al mismo tiempo, que siga cuidando la salud de todos”. Aunque la entidad estará en semáforo rojo las próximas dos semanas, Del Mazo Maza ha dado el visto bueno a este programa que tiene entre sus ejes centrales el tema de la sana distancia y los espacios bien ventilados.

• Acusación infundada

Y resultó que fue falsa la acusación contra policías capitalinos a quienes se había señalado de robar la computadora de un vehículo estacionado en la colonia Narvarte. La denuncia contra los uniformados la había hecho la afectada junto con un fragmento del video en el que se aprecia a los policías cerca del coche. El material fue profusamente difundido en distintos portales y en las benditas redes lo cual, sin embargo, generó una idea errónea sobre lo que realmente ocurrió. Y es que horas más tarde, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, difundió un video del momento exacto en el que un sujeto baja de una camioneta y sustrae la computadora del automóvil levantando el cofre. La realidad fue que los policías habían llegado al lugar casi cinco horas después del robo. No cabe duda que hasta cuando hay video de por medio las apariencias pueden engañar y, si así ocurre y hay reputaciones de por medio, lo mejor es aclarar.

• Hank, con el pie izquierdo

Quien arrancó su precampaña levantando polémica fue el abanderado del Partido Encuentro Solidario a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, ni en el estado que gobierna Jaime Bonilla, ni en las redes sociales. El empresario señaló lo siguiente: “Ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia”. Y agregó: “antes eran más abusadas, antes agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no, ahora ellas quieren chambear”, dijo el empresario que va en un segundo intento por ser gobernador. Cuentan que Hank Rhon, quien fue alcalde de Tijuana de 2004 a 2007, también se ha manifestado en contra de la paridad de género, que obliga a los partidos postular a 7 mujeres como candidatas a gobiernos estatales. A ver cómo le va al flamante abanderado del PES contra, para empezar la abanderada de Morena, Marina del Pilar Ávila, y la candidata que se impulse desde Va por México que, se ha dicho, pudiera ser Lupita Jones.

• Alfaro, rumbo al 12 de febrero

Y donde también renovarán acciones es en Jalisco, que gobierna Enrique Alfaro, ya que están elaborando una estrategia que alcance para todo el año. Resulta que el mandatario ya adelantó que las medidas de contención contra el Covid-19 serán las últimas para pasar a un plan integral de largo plazo, que incluirá el planteamiento para el regreso a clases presenciales en el estado. “Estamos en otro momento, no podemos seguir tomando decisiones que se modifiquen cada 15 días. Conocemos mejor cómo se comporta el virus”. Nos comentan que el plan integral para todo el 2021 incluye atender diversos aspectos, por ejemplo: los diversos tratamientos probados en todo el mundo. Además, habrá un “rediseño” de las medidas de prevención. Lo que ha pedido Alfaro es mantener la disciplina hasta el 12 de febrero, y eso incluye a alcaldes, a quienes les dijo que “se acabó la paciencia” y que deberán acatar las medidas de prevención.

• Ejércitos de México y EU, en contacto

Donde los canales de comunicación entre los gobiernos de México y Estados Unidos también están tomando cauce es a nivel de las Fuerzas Armadas. De eso, nos comentan, dan cuenta las conversaciones que tuvieron el nuevo líder del Pentágono, Lloyd Austin, y los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente. El funcionario norteamericano fue quien se encargó de difundir en sus redes sociales que se había llevado a cabo el contacto y un dato sobre el sentido de lo charlado: “Hablamos del fuerte compromiso de Estados Unidos con nuestra relación de defensa bilateral, así como de cooperación de seguridad y defensa regional. Espero trabajo con ambos en el futuro”. La relación bilateral, nos cuentan, hace patentes sus vías institucionales, luego de la conclusión de la era Trump.

• Dos observaciones desde Economía

Como lo apuntamos aquí la víspera, la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, actúa con la orientación que en el gabinete sólo tenía hasta su salida el empresario Alfonso Romo. Ayer, ante legisladores de su partido, dejó el mensaje de que a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones no se les deberá tocar en su autonomía y regulación, y que esa decisión fue resultado de una conversación que tuvo con el Presidente. Tatiana les aclaró que se trata de temas que están sujetos a lo determinado trilateramente en el T-MEC. Y algo más: también les pidió tener en el radar algunos efectos que tendría la legislación que eventualmente prohibiría el outsourcing, en particular el tema del insourcing. “A mí me toca simplemente decirles que esto podría provocar problemas severos”.