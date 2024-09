Mexiquenses por Morena

Y más allá de quién ocupará la presidencia de Morena, nos hacen ver que en la estructuración de la futura dirigencia tendrá que haber un reflejo de las figuras y fuerzas relevantes en triunfos electorales guindas. Y, en esa lógica, llama la atención que sean perfiles de morenistas mexiquenses los que lideran como fuerza política para ocupar, entre otras, las secretarías General, de Organización, Finanzas y Comunicación. En las propias filas de Morena se sabe que la entidad gobernada por Delfina Gómez es la que mayor peso político y electoral tiene: Claudia Sheinbaum ahí obtuvo 5 millones de votos y el guinda logró 35 de 75 diputados y 79 de 125 municipios. “La entidad es parte de la continuidad del Proyecto de Nación que busca hacer justicia social para quienes por años fueron olvidados”, ha dicho el secretario general de Gobierno, Horario Duarte. Así que pendientes.

Crímenes de Sonora en la CDMX

Y ya la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalinas investigan si la víctima de la ejecución cometida la noche del jueves en Polanco es, como se ha señalado, Manuel Beltrán Quintero, líder del Cártel de Caborca. Esto es, si se trata de la cabeza de la organización delictiva sonorense asociada a Rafael Caro Quintero. Desde ayer en las redes circula un video del momento exacto del crimen perpetrado en calles de Polanco. Y hay otro en el que se aprecia a los agresores cuando escapan del lugar. Es sabido que en estos días dos facciones de otro cártel, el de Sinaloa, se encuentran en una disputa por el control del mismo, aunque hasta ahora no se sabe si este homicidio pudiera tener alguna relación con lo anterior. Lo que sí quedaría claro es que los asesinatos vinculados a actividades delictivas en Sonora, donde gobierna Alfonso Durazo, se están trasladando a la CDMX. Uf.

Consejos para los delincuentes

Y hablando de criminales y en particular de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, fue ayer el Presidente el que se refirió a la situación que priva en Culiacán. Cuando le preguntaron qué se puede hacer para frenar la ola de violencia, el mandatario respondió que con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamiento, para cuidar a la población, pero agregó: “También ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad; es su familia, son sus paisanos; es su municipio, es su estado, es su país”. López Obrador consideró que todo se desajustó a partir de la detención de Ismael El Mayo Zambada, de quien refirió la carta en la que recomienda que no haya violencia. “Y todos debemos de estar pidiendo que no haya violencia”, dijo. A su parecer, los grupos que se enfrentan “tienen que buscar otras formas, o sea, que no perjudiquen a la gente”.

El futuro de los Yunes y Marko

Y a quienes, nos comentan, parece estarles llegando un poco tarde el sentido de pertenencia al Partido Acción Nacional es a los Yunes. Y es que no se entiende su intención de litigar para permanecer en las filas del partido al que le dieron la espalda en un momento crucial, nos dicen. Por lo pronto, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez han advertido que no sólo van a controvertir su inminente expulsión. También buscan dejar en ridículo a la dirigencia nacional albiazul. Para muchos panistas, este sainete está reflejando también la limitada capacidad política de Marko Cortés, a quien en el debate de la reforma se vio visiblemente afectado por la defección de quienes arropó y concedió una tajada del poder que estuvo en sus manos repartir vía candidaturas. ¿Será que tanto los Yunes como Marko serán apartados por el panismo crítico que rechaza acoger esas continuadas derrotas ajenas? Por ese camino se perfilan las cosas, nos comentan. Como sea, pendientes.

A echarle ganitas con lo aprobado

Y una vez que la reforma al Poder Judicial ha sido validada y declarada constitucional en las cámaras de Diputados y Senadores, los integrantes de la segunda tendrán una primera chamba contra reloj encima. Y es que resulta que deben emitir, en no más de un mes, la convocatoria a la elección de ministros y la primera tanda de magistrados y jueces. El problema es que se requerirían bases sobre las cuales partir, que hasta el momento no están del todo claras. A decir del morenista Gerardo Fernández Noroña es posible hacerlo y después sacar adelante las secundarias. Notoriamente no se trata de un problema menor. De hecho, nos comentan, es uno de los tantos retos que, se estima, tendrá la instrumentación de la reforma. Por lo complicado de la tarea y los reducidos plazos a los legisladores no les queda otra más que echarle ganitas con lo aprobado. Uf.

Revocación de mandato en Zacatecas

Con la novedad de que un grupo de ciudadanos solicitó ante el instituto electoral de Zacatecas activar el mecanismo de revocación de mandato en la entidad. Entre críticas por el retraso de cuatro meses con que el gobierno del morenista David Monreal publicó la ley que regula ese procedimiento, informaron que buscarán cubrir los requisitos establecidos en esa normatividad. Para empezar tendrán que recabar 126 mil firmas, equivalentes al 10% del listado electoral, y éstas deberán tener representación en al menos el 50% de los municipios del estado (alrededor de 30). El plazo para completar este requisito sería a mediados de diciembre, pues tienen 90 días. Luego, si la autoridad electoral da por válidas esas firmas, necesitarán que participe al menos el 40% del padrón electoral para que la consulta que se haga el año entrante sea vinculante. Ahí el dato.