Por su minuto de gloria

Y son Graciela Ortiz y Miguel Alonso Reyes los que, nos comentan, ya podrán presumir a sus nietos que fueron presidenta y secretario general, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional. Y es que resulta que desde las benditas redes del tricolor se difundió una imagen en la que ambos aparecen instalados en las oficinas de su partido, para así dar cuenta, según la publicación, de que “en el PRI trabajamos 24/7 por las familias de México”. Nos hacen ver, sin embargo, que la estadía de ambos políticos en los puestos más importantes del otrora partidazo durará sólo hasta que se realice la reelección de Alejandro Moreno como presidente. Y si, como han señalado los críticos de Alito, éste habrá de buscar que sea fast track gracias a una cláusula que acelera el proceso si no se presentan rivales, el interinato de Ortiz y Alonso será fugaz. Así que a disfrutarlo. Uf.

Austeridad funcional da resultados

Y es en el Estado de México, donde ya hay algunos indicadores de resultados de la política de austeridad que aplica el Gobierno de la maestra Delfina Gómez. Hasta ahora, se informó, se han generado ahorros superiores a los 154 millones 930 mil pesos, en cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política estatal, que establece que ningún servidor público podrá ganar un salario mayor al que tiene el Presidente de la República. De septiembre de 2023 a junio de 2024, se ha informado, mediante las 462 plazas de mandos medios, directoras y directores de área se generó una economía de 59 millones 268 mil 493 pesos, y con las 345 plazas de mandos superiores donde se encuentran subsecretarías, jefaturas de unidad de Oficialía Mayor, Seguridad, directores generales, coordinadores, administrativos, cajero General y Secretarías Particulares, se ahorraron 95 millones 662 mil 408 pesos. Por ello Gómez Álvarez, nos aseguran, agradeció a sus colaboradores el apoyo que dan a las medidas de austeridad de su Gobierno.

Aval a la Sader

Un abrazo entre el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el Presidente López Obrador pareció poner el sello de aval al trabajo realizado por el primero en materia agroalimentaria en el sexenio que está por terminar, nos comentan. Ocurrió en el encuentro con el sector agropecuario que tuvo lugar en Zacatecas el fin de semana y que encabezaron el Ejecutivo federal y la futura Presidenta, Claudia Sheinbaum. Villalobos, nos cuentan, pronunció un emotivo mensaje que incluyó datos duros, como el de que en 2023 se dispersaron más de cuatro millones de apoyos a pequeños y medianos productores, que implicó un monto de 39 mil 389 millones de pesos. Y subrayó que se entrega un campo productivo, con paz social y con menos pobres en el medio rural. Si se revisa el desempeño general del gabinete puede ubicársele entre el grupo de los secretarios más eficientes. Ahí el dato.

Arranca fuerte Guerrero

Muy buenos números en ocupación hotelera son los que reportó el primer fin de semana del periodo vacacional de verano el estado de Guerrero, se informó, lo cual tiene satisfechas y con altas expectivas a las autoridades del ramo turístico en la entidad donde gobierna Evelyn Salgado. Algunos de los datos son los siguientes: Acapulco, por ejemplo, trae una ocupación del 83.0 por ciento en promedio, mientras que, por zonas, la Diamante alcanzó un 83.1 por ciento, la Dorada un 89.3 por ciento y la Náutica de 65.6 por ciento. Para el binomio de playa de Ixtapa-Zihuatanejo, se registra un 88.8 por ciento para Ixtapa, mientras que en Zihuatanejo es de un 64.5 por ciento. En tanto, el Pueblo Mágico de Taxco obtuvo una ocupación de 68.6 por ciento. Es de destacar el principal destino de playa del estado, Acapulco, donde la oferta renovada de hospedería dio cuenta de que sigue siendo uno de los favoritos no sólo de los visitantes nacionales, sino también de los extranjeros.

Evidencia que no llega

Más de una ceja se encuentra levantada en Nuevo León, porque resulta que la Fiscalía General de Justicia de la entidad, se ha señalado, no ha entregado información que fue requerida por el Tribunal Estatal Electoral para dimensionar las inconsistencias que se han denunciado en la elección en el municipio de Monterrey. Centralmente, nos comentan, las señaladas en el juicio de inconformidad que interpuso la candidata Mariana Rodríguez Cantú. Algo pasa, nos aseguran, que nomás no llegan a manos de los magistrados evidencias del comportamiento que, se ha acusado, tuvieron elementos ministeriales, al no dejar votar a simpatizantes de la abanderada del partido naranja el pasado 2 de junio. Acción, por cierto, de la que han culpado a Adrián de la Garza, a quien terminaron favoreciendo los resultados. El caso es que ese retraso, nos dicen, lo que hará es seguir postergando que se decida o no la nulidad de esa elección y, en tal caso, si se convoca a nuevos comicios.

Otro ¡goya! para la UNAM

Buena noticia, nos hacen ver, la de que la Universidad Nacional Autónoma de México ha mantenido como uno de sus objetivos más importantes el de ir ampliando la matrícula para brindar educación de la más alta calidad a cada vez más mexicanos. Colocada hoy en día entre las 100 mejores del mundo y refrendada como la número uno en México, la UNAM tiene hoy en día una matrícula de casi 380 mil estudiantes. Para dimensionar esta cifra baste señalar que representa un crecimiento de casi 56 por ciento respecto a la que se tenía en el año 2001, tiempo en el que había 240 mil alumnas y alumnos. En lo que va de este siglo es evidente que la máxima casa de estudios ha sido consistente con el objetivo de la cobertura. Y se destaca más porque este logro se da aun cuando el subsidio gubernamental asignado no ha tenido un incremento significativo en términos reales. Es resultado del esfuerzo de la propia institución.