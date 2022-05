Molestia presidencial

Ayer en la mañanera hubo un fuerte disgusto presidencial. Y resulta que la SICT y en particular la Subsecretaría de Transportes, y quien está a cargo de la misma, Rogelio Jiménez Pons, quedaron un tanto raspados, luego de que el Presidente señalara a “la prensa reaccionaria” de difundir información en el sentido de que la mudanza de algunas operaciones del AICM al AIFA iba a darse por decreto. Y es que en la conferencia mañanera le hicieron ver que el también exencargado del Tren Maya fue quien declaró lo anterior —en lo relacionado con los vuelos chárter y de carga—, a lo que el mandatario respondió: “Sí, pero eso lo firmo yo. O sea, me hubiesen preguntado. Yo ni sabía”. Por la tarde la Segob reiteró lo de la mudanza, y refrendó que no será por decreto. Y con ello, nos comentan, se volvió a quedar sola la SICT.

• ¿Y la Categoría 1?

Fue en mayo de 2021 cuando México perdió la Categoría 1 de seguridad aeronáutica, luego de que la autoridad estadounidense en la materia hallara deficiencias en procesos de vigilancia, inspección, formación y capacitación del personal técnico-aeronáutico. Desde entonces, nos comentan, sólo hay fechas tentativas, especulaciones y proyecciones no soportadas en compromisos por parte de alguna autoridad de que nuestro país recuperará el estatus perdido, algo que ha impedido abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia y desde Estados Unidos. Algo también, nos dicen, que impacta al AIFA, pues las operaciones que éste recibirá del AICM podrían ser más, pero estar en la Categoría 2 lo impide. Hay muchas actividades pendientes de que la SICT haga rápido la chamba de recobrar la Categoría 1. ¿Podrá o tendrá que sentarse otra vez en Segob? Uf.

• Que sí hay estatua del góber

Hace días se hizo viral la fotografía de una estatua del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, la cual supuestamente estaba colocada en la residencia oficial del mandatario. El propio Barbosa negó la existencia de tal escultura, por lo que el asunto quedó como una fake news. Pero resulta que la estatua sí existe y estuvo unos días colocada en la presidencia municipal de Zinacatepec, de donde es originario el gobernador. El diario poblano digital e-consulta descubrió que la obra, elaborada con resina y fibra de vidrio, fue realizada por el escultor Raúl Zamora Orozco a petición de una sociedad de productores rurales del citado municipio. Nos cuentan que, aunque las autoridades formalmente no solicitaron la elaboración de la estatua, no deja de ser interesante el hecho de que el alcalde de Zinacatepec, Mario Huerta, es primo hermano del gobernador. Ante la polémica desatada en días pasados la estatua fue retirada del edificio del Ayuntamiento, pero de que existe, existe.

• Reclamos médicos

Y los que levantaron la voz ante el anuncio del Gobierno federal de que contratará médicos extranjeros —se ha dicho que cubanos—, fueron los integrantes del gremio médico nacional. “En nuestro país sí hay médicos con capacidad reconocida por las universidades mexicanas… algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”, señalaron en un pronunciamiento. Avalado por una treintena de dirigentes de federaciones, colegios y asociaciones de médicos, el documento advierte que a esos profesionales de nuestro país se les ha relegado de manera injusta, al tiempo que se ha desconocido la capacidad académica de las instituciones de educación superior en el ámbito de la salud. Y más aún: señalaron que los médicos extranjeros ni siquiera cuentan con las competencias requeridas y al final su intervención no se traduce en beneficios para la población. Ahí el reclamo que, nos señalan, se podría quedar… en la sala de espera.

• Compromiso en el Senado

Y fue el senador Ricardo Monreal quien ayer, 10 de mayo, hizo un compromiso relevante: generar leyes que mejoren las condiciones de las mujeres que se encuentran en reclusión. El coordinador parlamentario de la mayoría en la Cámara alta refirió que el 87 por ciento de las mujeres procesadas o sentenciadas, es madre. “Es terrible la soledad y es terrible la condición en la que están, sufren bastante. Casi nadie las ve, no se visibilizan y menos se acuerdan de ellas”. El legislador leyó la carta de Maricarmen, quien se encuentra presa por un delito que, asegura, no cometió. Un día fueron por ella a su casa y la responsabilizaron de un homicidio ocurrido durante una riña. Le dictaron 47 años de cárcel de los cuales ha cumplido tres. El morenista refirió que trabajará para que pronto, en el Senado, se modifique la ley y el conjunto del sistema normativo en materia de reclusión y de rehabilitación. La causa que han abrazado innumerables organizaciones de la sociedad civil y ahora el legislador es justa.

• Mantiza en Hidalgo

Aunque sin tanto ruido mediático, las campañas electorales en Hidalgo están en rojo incandescente, pues en edificios de oficinas privadas la “guerra” entre Morena y la alianza Va por Hidalgo es harto elocuente. Los hidalguenses son testigos de los mensajes colocados en mantas monumentales que penden de los inmuebles, con leyendas en las que Morena asegura que “ya se van, ya falta poco tiempo para sacarlos” del gobierno estatal, actualmente del PRI. A fuego cruzado, la respuesta se encuentra en otra manta de enfrente, casi del mismo tamaño y colocada a pocos metros, con el diseño ideado en la estrategia de marketing político de la coalición opositora: “Ya se van…, pero a duplicar las pensiones y programas sociales”. Así, nos dicen, la mantiza en ese estado.