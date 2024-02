Del Moral no acepta

Con la novedad de que Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, prefirió dar un paso al costado y no aceptar la postulación a una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, que le reservó la dirigencia nacional del PRI, y en su lugar planteó que ese espacio se lo ofrezcan a los jóvenes. En una carta enviada al líder nacional priista Alejandro Moreno, argumentó que prefiere quedarse a cuidar a sus hijos pequeños en lugar de andar en la grilla, aunque, eso sí, aclara que no dejará de apoyar a los abanderados del tricolor. La exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli también dejó en claro que es y será priista por convicción y no por conveniencia, y que en el partido no caben los chantajes ni la traición. Ahí el dato.

El mensaje de Mercado

Es difícil prever qué otras decisiones tomará la senadora Patricia Mercado, de quien se suele destacar su congruencia. Aunque ayer dio señales de desacuerdo con la dirigencia de su partido, Movimiento Ciudadano. Ya desde el año pasado había externado su incomodidad con el perfilamiento que se hacía para postular al actor Roberto Palazuelos, y este año levantó la ceja tras el lanzamiento de la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez, entre tragos y en videos en redes. Ayer anunció que se separa de la vocería y la coordinación de un área de la campaña por “decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”. Lo hizo un día después de que MC lanzara al Senado a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales.

Taboada, por alusiones

Y hablando de la contienda por el Gobierno de la Ciudad de México, fue el aspirante opositor Santiago Taboada el que aprovechó el señalamiento que le hizo el Presidente en su mañanera, para salir a responder. El mandatario federal lo acusó de estar “instalando” el problema de la sequía en el imaginario colectivo. Pero el exalcalde panista de la Benito Juárez reviró: “Es el colmo, en lugar de asumir su responsabilidad, porque nunca como Jefe de Gobierno le importó ni hizo ninguna obra para asegurar que en el futuro los capitalinos tuviéramos agua”. Y de paso también acusó que López Obrador se mete a la contienda por la capital “porque ya se dio cuenta de la debacle de su candidata”. Uf.

Señal de piso parejo

Y ahora que han comenzado los registros de las candidatas presidenciales: Claudia Sheinbaum el domingo pasado y Xóchitl Gálvez ayer, nos hacen ver que en el Instituto Nacional Electoral se dispuso de un dispositivo de seguridad parejo. Y es que en ambos eventos hubo vallas para separar las zonas y se restringieron los accesos con arcos de seguridad solicitados. Sólo falta ver cómo será el último registro, el de Jorge Álvarez Máynez, aunque hasta ahora la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha cuidado que su discurso sea el mismo en cada uno de los eventos y tomarse la foto con todos los aspirantes. A las dos candidatas anotadas hasta ahora las ha invitado a respetar la ley y se espera que con Movimiento Ciudadano no sea la excepción. Pendientes.

Pasarela de candidatos

Así que este miércoles los candidatos a la Jefatura de Gobierno tendrán su primera prueba de relevancia, cuando acudan a un foro organizado por la American Society México. La organización decidió invitar a Clara Brugada, de Morena-PT-PVEM; Santiago Taboada, de PAN-PRI-PRD y Salomón Chertorivski, de MC, para que expongan sus respectivos proyectos de gobierno. El asunto no es menor, pues la anfitriona es una organización civil que representa a capitales privados de Estados Unidos en México. De las intervenciones dependerá cómo ven los empresarios estadounidenses a cada uno de los aspirantes a gobernar la capital del país, en donde, por supuesto, los dueños del dinero en el vecino del norte tienen muchos intereses. No será un debate como tal, pues además están prohibidos en esta etapa, pero sí algo muy parecido, por lo que nos piden estar muy atentos.

Aguinaldos y proceso electoral

En pleno proceso electoral, a Morena le dio por sacar una propuesta en el Senado para incrementar de 15 a 30 días el aguinaldo para los trabajadores del país. En voz de Napoleón Gómez Urrutia, el partido guinda presentó una iniciativa para duplicar el aguinaldo, con el argumento de que México es de las naciones con las remuneraciones más bajas. Señaló que con esta propuesta se favorecería al sector productivo y, en consecuencia, el fortalecimiento de la economía familiar. Casualmente, nos dicen, todos los beneficios del incremento del aguinaldo los observaron los morenistas en plenas elecciones presidenciales, no lo plantearon en los cinco años anteriores. Por cierto que, quienes deberán pagarlo en caso de que sea aprobada esta reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo son “las personas empleadoras”, quienes ya han absorbido mayores cargas en términos salariales derivadas de reformas previas.