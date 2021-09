Morena y la guerra de los sexos

Una intensa negociación, nos adelantan, comenzará este lunes en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que aparecieran diputados inconformes con el hecho de que les “cancelan” sus aspiraciones de presidir una comisión. Este grupo, nos comentan, apareció tras la aplicación de la tómbola de la paridad en el grupo parlamentario, la cual los dejó fuera. A raíz de lo anterior, pidieron por escrito la modificación de la convocatoria para poder ser considerados en temas en los que, aseguran, se han especializado en los últimos años. Está, por ejemplo, el caso del diputado por Baja California, Juan Isaías Bertín, quien ha levantado la mano para presidir la comisión de Seguridad Ciudadana, por la experiencia acumulada al lado del ahora gobernador, Alfonso Durazo. Ahí el puesto recayó en una mujer, la cual se cree que será la morelense Juanita Guerra, quien repitió como diputada.

La lista de comparecencias

Así que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presentará ante la Junta de Coordinación Política su propuesta de calendario para las siguientes comparecencias en San Lázaro. Quien sería el primero en esta ronda sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que acudiría ante los legisladores por segunda vez. La primera ocurrió al entregar el Tercer Informe de Gobierno, y fue muy bien recibido —decenas de legisladores de todos los partidos ese día lo entretuvieron varios minutos en el Salón de Plenos para tomarse la foto con él—. En el tema sanitario se propondrá para el día 26 de octubre la comparecencia ante el pleno del secretario de Salud, Jorge Alcocer —para revisar todo el tema del gasto en salud, insumos médicos y medicinas y la forma en que se ha atendido el problema de la pandemia—, y del director del IMSS, Zoé Robledo, así como de Educación y Bienestar que encabezan Delfina Gómez —para el tema del regreso a clases y la crisis en las entidades por la nómina magisterial— y Javier May —por las polémicas derivadas de la aplicación de la política social. Se avizora, pues que, en su momento, todas estas comparecencias den de qué hablar.

Los 43 y la aguja en el pajar

Nos comentan que, como ocurrió en otros días 26 de septiembre, desde el primer año en que los padres de los 43 marchan para exigir justicia, el reclamo de ayer volvió a ser el mismo. “Con este gobierno pareciera que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras”, dijo en el Zócalo, Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández. Si se considera el tiempo que ha tenido la investigación a su cargo este gobierno, nos aseguran, fue este año cuando se empezó a notar ya una mayor inconformidad del movimiento de los padres de los normalistas respecto de los resultados obtenidos hasta ahora. Mientras que a los funcionarios e investigadores que tienen a su cargo tanto la búsqueda como los litigios del caso, les empiezan a pesar los problemas propios del sistema judicial, o la pulverización de indicios al paso del tiempo. El hallazgo por ejemplo del hueso de un joven en la Barranca de La Carnicería fue definido, por la complejidad que medió, “como encontrar una aguja en un pajar”.

Bombas (financieras) de tiempo en estados



Fue cosa de días para que las esperadas “bombas de tiempo”, como se denominó a los problemas financieros que mandatarios salientes heredaron a sus sucesores, la mayoría morenistas, tronaran. Y es que el sábado pasado, el secretario de Finanzas de Zacatecas, Ricardo Olivares, dio cuenta de la imposibilidad del gobierno estatal, ahora encabezado por David Monreal, de pagar la nómina magisterial. El mensaje se dio apenas al día siguiente de que profesores se movilizaran para exigir el pago de quincenas ya atrasado. Por lo pronto, la actual administración ha determinado que la responsabilidad de este hecho es del exmandatario priista Alejandro Tello, quien “tenía conocimiento de que la falta de recursos para cubrir la nómina… era un problema que estallaría eventualmente… Aun así no se tomaron las medidas necesarias”. Nos hacen ver que ésta no será la primera bomba que estalle. Y lo peor, es que no será la única entidad en donde algo así ocurra. Al tiempo.

Los mensajes de Gallardo

Y como para ir documentando la grave situación financiera que reciben de sus antecesores, también fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien dio cuenta de la “herencia maldita” que le dejó el priista Juan Manuel Carreras. Y es que el mandatario, postulado por el PVEM y el PT, aseguró que la deuda de la entidad no es de 4 mil 700 millones de pesos, como se manejaba, sino de un total de 20 mil millones de pesos. Por si fuera poco, anunció que enfilará las baterías del nuevo gobierno para esclarecer un desvío y saqueo que cuantifica en mil 700 millones de pesos en la Secretaría de Salud, es decir, donde despachó entre 2015 y 2021 Mónica Rangel, quien fuera la candidata de Morena al gobierno de la entidad y, por lo tanto, su rival en la contienda electoral pasada.

¿Voluntariamente a fuerzas a las escuelas?

Nos cuentan que el coordinador de los diputados panistas de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, puso el dedo en la llaga sobre un fenómeno que se está dando en las escuelas públicas de educación básica. Resulta que algunos directores de planteles están obligando a sus alumnos a asistir a las instalaciones, a pesar de la disposición federal de que la presencia en las escuelas sea estrictamente voluntaria. Von Roehrich, nos dicen, reprobó lo que llamó “métodos de presión administrativa” de la 4T en contra de los niños y los padres de familia que han optado por no enviar a sus hijos y continuar con la modalidad a distancia, quienes son amenazados con causar baja del sistema educativo público. Habrá que ver si la denuncia del panista, que está antecedida por señalamientos que han hecho a medios padres de familia, tiene resonancia en las oficinas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de la propia SEP.