Mier, “el guapo”

Así que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, rápidamente se deslindó de la diputada local de Puebla, Sandra Nelly Cadena, quien fue detenida junto con su esposo por posesión de armas cortas y largas, además de granadas de uso exclusivo del Ejército. Esto, luego de que se difundieran imágenes en las que el legislador aparece con ella en mítines proselitistas en la entidad. El diputado, coincidentemente también poblano, nos comentan, le quiso poner chispa al deslinde para hacerlo más efectivo. “Me tomé fotografías con todo el mundo, de repente me volví guapo y simpático, y querían fotos conmigo”, dijo, y atribuyó a un posible fuego amigo las especulaciones sobre la supuesta cercanía con la legisladora. Y, ya encarrerado, consideró que los escenarios que algunos se arman sobre la posible sucesión en Puebla, entidad actualmente gobernada por Miguel Barbosa, “no ayudan en el desarrollo de los estados”. Y por eso refirió que no se destapará: “Estén tranquilos, el que se destapa le da pulmonía”. Así los dichos de don Ignacio.

• Ahora premios nacionales alzan la voz

Hacía tiempo, nos señalan, que voces tan relevantes de la ciencia no se unían. Se encontraban expectantes ante las determinaciones de un organismo a cuya cabeza quizá le seguían concediendo el beneficio de la duda. Sin embargo, el amago de que un grupo de académicos vaya a la cárcel por haber formado parte del Foro Consultivo, estructura legalmente constituida del Conacyt, los activó. Y ayer se sumaron al reclamo que la víspera hizo el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien acusó un despropósito. Premios nacionales de Ciencias y Artes como Roger Bartra, Francisco Bolívar Zapata, Marcelino Cereijido, Carlos Coello, Concepción Compagny, José Antonio de la Peña, Fernando del Río, Alejandro Frank, Néstor García Canclini, Margo Glantz, Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma, Herminia Pasantes, Shri Krishna Singh y Diego Valadés, en un pronunciamiento, calificaron lo que actualmente ocurre como una “persecución inquietante”.

• ¿Entonces a quién se le pregunta?

Nos hacen ver que más de uno se quedó frío ayer cuando se enteraron de lo que respondió la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, cuando le preguntaron sobre las acciones penales abiertas contra 31 exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que forma parte del propio Conacyt. “No sé de qué me hablas”, fueron las palabras de la funcionaria a una reportera. Y es que el hecho de que le preguntaran a ella sobre el tema deriva de que fue el organismo a su cargo, según se ha informado, el que presentó la querella que originó las indagatorias y acciones de la Fiscalía General de la República. “Yo vine a apoyar al primer Gobierno de la Cuarta Transformación, no a acusar absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas ni con atribución ni tenemos la responsabilidad”, fue lo que agregó después. Si la institución a cargo de la funcionaria es la que detona todo, pero ella no sabe de lo que le hablan, entonces ¿a quién hay que preguntarle? Uf.

• Morena contra Sí por México

Morena decidió subir de intensidad las diferencias que tiene con la organización Sí por México, que encabezan los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, y presentó una queja en su contra, por “la campaña de boicot al proceso de ratificación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador”. El representante de ese partido ante el INE, Euripides Flores, dio a conocer la queja y no tardó en tener respuesta de los dos aludidos, quienes acusaron un intento de acallar las voces de miles de ciudadanos y se refirieron al hecho de que Morena le llame “ratificación” y no “revocación” de mandato al ejercicio ciudadano. A su juicio, eso refrenda la tesis de que “ante la improcedencia e ilegalidad de su planteamiento, lo correcto es nuestro llamado a no participar en una farsa electoral costosísima que únicamente busca polarizar y dividir a los mexicanos”. Parece, nos dicen, que en vez de contener las acciones que atribuye a sus denunciados, don Euripides como que les dio más parque.

• Alianza federalista, ¿la última y nos vamos?

A una semana del cambio de Gobierno en Nuevo León y Michoacán, cinco de los 10 gobernadores que integraban la Alianza Federalista se reunieron ayer, después de siete meses de no encontrarse, y acordaron mantener el frente común, o lo que los mandatarios llaman la “resistencia en unidad”, en los temas que más afectan a las entidades, entre ellos la cuestión migratoria y el tema de seguridad. Pero, sobre todo, nos dicen, la reunión en Saltillo fue para hacerles un reconocimiento de despedida a los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de Michoacán, Silvano Aureoles, que en cuestión de días abandonan el poder, algo que no se hizo con el exmandatario de Chihuahua, Javier Corral. Ya sin tres de los 10 integrantes originales de esta agrupación, que próximamente serán cuatro, cuando deje el cargo el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que ya se verá qué estados deciden continuar formando parte del grupo.

• Alito, a Gobernación; Yeidckol, en el aire

Y hablando de repartos en San Lázaro, nos cuentan que, en escenarios internos distintos, los grupos parlamentarios del PRI y Morena llevan a cabo una revisión de los perfiles de sus legisladores para definir quiénes presidirán sus respectivas comisiones, por lo que de las siete que obtuvo el tricolor, hasta el momento el único seguro es el diputado y también presidente nacional de ese partido, Alejandro Alito Moreno, quien va a la de Gobernación. En tanto que en Morena, luego de realizar una tómbola de paridad de género, se cayeron algunos que iban seguros como Azael Santiago Chepi en Educación, porque elegirán una mujer. Yeidckol Polevnsky, por su parte, cuenta con respaldo en la cúpula guinda para ocupar la de Reforma político-electoral; sin embargo, en el sorteo quedó un hombre, y nos confirman que hasta ahora van seguros el tabasqueño Manuel Rodríguez para repetir en la comisión de Energía y Emmanuel Reyes en Salud. El jaloneo interno de los morenistas seguirá el fin de semana.