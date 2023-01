Música para los Guzmán

Y quienes ayer tuvieron música en sus oídos fueron dos integrantes de la familia Guzmán. Y es que resulta que el Presidente aceptó que se revise la petición que hizo, a través de su abogado, Joaquín Guzmán Loera, quien busca ser regresado a México, pues acusa que en el penal donde se encuentra en EU recibe malos tratos. “Hay que ver si procede o no, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos”, refirió el mandatario en su mañanera. Y ayer mismo un juez concedió una nueva suspensión a Ovidio Guzmán para evitar un traslado inmediato a Estados Unidos. “Se concede dicha medida cautelar, para el efecto de que el directo quejoso no sea extraditado”, refiere el resolutivo. Ahí el dato.

Y todos se fueron a Yucatán

Y aún en estos días se sigue comentando la convocatoria que tuvo a su más reciente informe el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, porque resulta que hubo personajes de prácticamente todas las filiaciones políticas y también del sector empresarial. Entre ellos, claramente no podía faltar Marko Cortés, pero además en la lista se cuenta a Dulce María Sauri, Enrique de la Madrid, Rubén Moreira, Alejandro Moreno, Layda Sansores, Olga Sánchez Cordero, Jorge Álvarez Máynez, Ivonne Ortega, Jesús Zambrano, Luis Espinosa Cházaro… Pero además hubo líderes empresariales como Daniel Becker, José Antonio Abugaber, José Antonio Centeno. Y líderes empresariales, presidentes municipales, exgobernadores de diversas entidades y líderes sindicales. Así las cosas con Vila.

Se aplican en Quintana Roo

Donde se están aplicando para poner orden en la casa, la cual recibieron no en las mejores condiciones, según se ha informado, es en Quintana Roo, y en particular en las dependencias encargadas de la seguridad. Y es que ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa entidad informó de la detención de un elemento municipal de Cancún involucrado en un caso de violencia de género. El sujeto, se aseguró, fue puesto ya a disposición de las autoridades ministeriales y las dependencias a cargo del contralmirante Rubén Oyarvide y el capitán José Pablo Mathey, expresaron su compromiso para que se dé una pronta investigación del caso y un esclarecimiento del mismo. Ahí el tema.

¿Revocación en Xochimilco?

Quien debe estar pegado a una calculadora es el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, contra el cual ya fue presentada una demanda de revocación de mandato. La ley en la materia establece que este procedimiento se puede realizar cuando haya pasado la mitad del mandato, que en el caso de Acosta, se cumple a mediados de este año. Y que para sustentar la petición, se deben juntar firmas por el equivalente a por lo menos el 10 por ciento de la lista nominal de la demarcación correspondiente. Es cosa de hacer cuentas para saber cuántas firmas se necesitan, tomando en cuenta que en Xochimilco no es muy grande la población. Ayer el PAN se sumó a la recolección de apoyos para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleve a cabo la consulta de revocación. Si los pobladores juntan las firmas, habrá consulta. Y en una de ésas… bueno, ya veremos qué pasa.

Felices los cuatro

Luego de que incluyeron al senador Ricardo Monreal entre los presidenciables de Morena y se reunió con Mario Delgado para hacer las paces, en la plenaria de los legisladores del guinda, programada para el 31 de enero, convivirán todos amigablemente, dejando atrás las épocas —apenas de la plenaria anterior— en las que los funcionarios de la 4T dejaron plantado al coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta. Ahora, todas las “corcholatas” y Monreal se placearán libremente ante los senadores y todos, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, podrán lucirse, al trazar la agenda legislativa de prioridades que seguirán para el próximo periodo ordinario de sesiones. Nos cuentan que el hecho hizo recordar a varios un viejo éxito del cantante Maluma: “Vamo’ a ser feliz, felices los cuatro”.

Vienen los incendios y…

Y resulta que en pleno inicio de la temporada de incendios forestales en México, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal se fueron ayer a paro nacional y tomaron oficinas de varias entidades federativas, entre ellas Tabasco, Colima, Quintana Roo, Tlaxcala y Jalisco. Lo anterior porque, acusan, no tienen herramientas ni insumos para poder hacerle frente a la época de sequía, que está a la vuelta de la esquina. Nos cuentan desde el interior de la dependencia que les faltan palas, picos, mochilas y diferentes insumos que son básicos para realizar su labor, muchos de los cuales tenían que haberles entregado en octubre. También tienen déficit de vehículos para trasladarse a los sitios en donde ocurren las conflagraciones, porque muchas unidades carecen de mantenimiento. Nos dicen que más vale que tomen nota del tema en la Semarnat, a cargo de María Luisa Albores, para que luego no la “quemen” en Palacio si las cosas no se resuelven.