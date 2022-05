Nuevo choque en la 4T

Todo indica que en el Gobierno de la 4T se ha abierto otro frente interno de batalla. Y es que los secretarios de Gobernación y de la Función Pública, Adán Augusto López y Roberto Salcedo, respectivamente, en un primer momento, dieron a conocer remociones en la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, el titular de esa dependencia, Ricardo Sheffield, poco después salió a refutar que haya irregularidades en la institución a su cargo. Y no sólo eso, sino que además fue a la carga, pues el funcionario lanzó la duda de si estas acciones tienen relación con su amistad con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo cual, dijo, sería caer en “politiquería”. Uf.

• Otro misil campechano

Desde Campeche, la gobernadora Layda Sansores lanzó un nuevo misil contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Hace apenas unos días se había ventilado la intención de la Fiscalía de la entidad de indagar al exmandatario del tricolor, a lo que, por cierto, éste se apuró a responder que “no nos van a amedrentar”. Pero resulta que durante un programa que transmite a nivel local y en redes sociales, la morenista difundió un audio en el que se escucha al dirigente tricolor hablar con un interlocutor sobre supuestos pagos y transferencias de millones a “Solá”. Mientras corre el audio la gobernadora dice: “¡Hijo de su mamá. No puede ser!.. claro que no quiere la Reforma Electoral, porque yo creo que eso debería ser severamente sancionado”.

• Contingencia y combustóleo de CFE

A propósito de la contingencia en la capital, la cual esta vez resultó ser un poco más prolongada que otras recientes, pues duró 50 horas, fue José Luis Luege, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien señaló que “la decisión ilegal” de la Comisión Federal de Electricidad para usar combustóleo en la Termoeléctrica de Tula, es causa de la grave contaminación del aire en el Valle de México. “Absurdo declarar doble Hoy No Circula y no denunciar a la CFE por violar todas las normas ambientales”, refirió el exfuncionario. Por cierto que, nos hacen ver, entre las restricciones que aplica la CAME cuando hay mala calidad del aire está la de reducir en 30% el consumo de combustóleo en esa central. Uf.

• La libra Silvano… por ahora

Nos cuentan que quien debe estar respirando profundo es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a quien la 4T tiene en la mira. Y es que durante la sesión del Congreso local del pasado martes no alcanzaron los votos para reprobar la penúltima Cuenta Pública del exmandatario. Aunque tampoco los hubo para aprobarla, por más que intentaron los diputados de PRI, PAN y PRD. Total que la definición sobre ese informe, en el que, se presume, podrían hallarse irregularidades, se quedó en el limbo, a la espera de que la Auditoría Superior del estado envíe un nuevo reporte, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo 29 de julio. El tema es de tal relevancia, que ayer el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió al Congreso que discuta nuevamente el dictamen. Dicen los que saben que el exmandatario perredista respira por ahora, pero que quienes mueven los hilos en la 4T de Michoacán no tienen pensado soltarlo.

• Arropa la 4T a Serranía

Con la novedad de que el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del Conacyt nombró ayer a Florencia Serranía integrante del Comité Externo de Evaluación de esa institución. Nadie duda que Serranía sea una académica destacada. El problema es que la distinción se hace exactamente el día en que estalló el escándalo por el tercer dictamen de la empresa DNV sobre la Línea 12 del Metro. Hay quien entiende que con el nombramiento de Serranía, la 4T estaría enviando a sus adversarios políticos el mensaje de que la exdirectora del Metro no será tocada. La reyerta política derivada del primer aniversario de la tragedia en la que perdieron la vida 26 personas va al alza sin que se vea por el momento cómo se podrá frenar. Al contrario, está tomando nuevos derroteros. Llenos de polémica.

• Del secretario Batres

Solicita el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, publicar, respecto a su participación en la convención del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, referida ayer en este espacio, en apartado que llevaba por título Ansia de micrófonos, que lo publicado es un “equivocado análisis”. Señala: “Nada de lo dicho es verdad, a excepción de que presumí los logros laborales de la 4T. Que entré sorpresivamente, falso; que pedí me incluyeran como orador, falso; que mi intervención causó desagrado a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, falso”.