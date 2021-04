Un oscuro hecho en Diputados

El diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, de 63 años, fue detenido ayer por la mañana por presuntamente abusar sexualmente de un joven de 15 años en un hotel de la colonia Juárez. El legislador por el distrito 11 de Puebla fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro no duró mucho en el MP, ya que por la tarde se reintegró a los trabajos de la Legislatura e hizo una declaración en la que acusó que fue víctima de chantaje y extorsión y que tras exámenes periciales a los que el joven fue sometido resultó que no fue objeto de agresión. Sin embargo, por la noche se difundió un diálogo que sostuvo el legislador, quien busca la reelección, con la madre del joven. Éste, por cierto, se encontraba trabajando y bajo el cuidado del legislador. “Yo pensé que usted era buena persona”, le dijo la madre al diputado, quien le propone llegar “a un acuerdo económico”, luego de suplicarle que “no lo destruya”. Un suceso muy oscuro para toda la Cámara de Diputados que lleva Ignacio Mier, quien, por cierto, es paisano y militante del mismo partido que el diputado Huerta.

• Día clave en San Lázaro

Nos adelantan que la Cámara de Diputados será de nuevo un hervidero, pues a dos temas polémicos les llega la hora de la verdad. Los legisladores presentarán, discutirán y aprobarán o rechazarán, ahora sí, dos iniciativas delicadas: la extensión del mandato al ministro Zaldívar y las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Nos dicen que la primera iría con un amplio rechazo de la oposición e incluso de morenistas como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, mientras que la segunda la están jalando con fórceps para que salga, pues guindas como Lorena Villavicencio y Rubén Cayetano votaron abiertamente en contra, y ante la falta de sufragios para alcanzar la mayoría absoluta Elizabeth Díaz fue dada de baja por esa bancada y en su lugar entró Marco Antonio Andrade a sufragar a favor, sin contar a Roselia Jiménez y Ana Ruth García, ambas del PT, quienes también cambiaron el sentido de su voto “por instrucciones del grupo parlamentario”. Hoy los frentes de batalla y negociación se estarán multiplicando, por lo que incluso la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, ya citó a los legisladores una hora más temprano para arrancar los trabajos.

• Maestros desmarcados

Nos comentan que, al parecer, alguien no hizo su tarea en la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, pues en el proyecto de regreso a clases presenciales le perdieron la “marca” a la aguerrida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que suele meter la pierna fuerte y no es de fácil gestión. Y es que resulta que la CNTE difundió una encuesta en la que advierte que más de 64 por ciento de 18 mil profes ven un alto riesgo de contagio, pues pueden agarrar el bicho rumbo a los planteles. Así que los líderes de las secciones 9 y 18 de la Ciudad de México y Michoacán, Pedro Hernández y Gamaliel Guzmán, respectivamente, advirtieron que si la SEP no les cumple 13 condiciones mínimas —entre las que se encuentran túneles de sanitización, insumos médicos, semáforo en verde, sanitarios funcionales, agua y drenaje— lo mejor es que se olvide del famoso caminito de la escuela. A ver cómo driblan en Educación esa inesperada acción. Uf.

• Números en Tlaxcala

Cuentan que una de las campañas a la gubernatura que arrancó con muchas expectativas, debido a la cantidad de mujeres en la competencia, es la de Tlaxcala; sin embargo, a poco más de 15 días de haber arrancado, Lorena Cuéllar, la candidata de la coalición Juntos haremos historia, conformada por los partidos Morena, PT, PVEM y Panal, ya tomó la delantera, de acuerdo con un estudio realizado entre el 13 y el 16 de abril de 2021 difundido por la empresa Mitofsky. Según los resultados, ante la pregunta “¿por cuál partido o candidato votaría si hoy fuera la elección para gobernador de Tlaxcala?”, el 44.6 por ciento de los participantes de Tlaxcala contestó que lo haría a favor de Cuéllar, mientras que por Anabell Ávalos un 28.3 por ciento. Adicionalmente, Mitofsky evidenció que ante la pregunta: “Más allá de las preferencias ¿qué partido o candidato cree que ganará la elección para gobernador de Tlaxcala?”, el 48 por ciento contestó que por Morena y su candidata, mientras que por Ávalos se inclinó sólo el 30 por ciento. Además, la encuestadora difundió que Cuéllar se llevó el primer debate, lo cual despertó entre sus seguidores la idea de que tiene cerca la meta. Ya se verá.

• Magistrados aumentan la tensión

Así que el Tribunal Electoral optó por meterle más tensión al momento y particularmente a las campañas. Y es que de última hora los magistrados suspendieron la sesión programada para hoy en la que se resolverían los proyectos que definirían las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero, y de Raúl Morón Orozco, a la de Michoacán. Cuentan que el proyecto de sentencia del magistrado Indalfer Infante apuntaba a proponer al pleno eliminar el registro del guerrerense. Mientras que, en el otro, la magistrada Mónica Aralí Soto planteaba regresarle a Morón su candidatura, aunque con una sanción económica. Sin embargo, este capítulo terminará hasta el próximo martes, fecha reagendada para darle salida a una campaña que está más en tribunales que en templete. Un caso más sobre el que también hay miradas puestas es el del posible aval a las medidas del INE en el tema de la sobrerrepresentación. Va a estar más estresante la espera de la próxima sesión que del siguiente capítulo de Luis Miguel, la serie, nos comentan.

• El gran elector

Donde dicen que el juego se está poniendo disparejo es en la competencia por la gubernatura de Zacatecas. Y es que se comenta que la candidata del PES, Lupita Medina, aseguró a un grupo de mujeres reunidas en Fresnillo que su candidatura era “un llamado de Dios”, que era una cuestión “divina” que se le atravesó en su vida. También, han referido varios medios, les dijo que si Dios le estaba dando la oportunidad de que con el liderazgo que éste le dio fuera un referente para las personas, una “voz en el desierto”, entonces tomaba la oportunidad. Y pues, nos hacen ver que con el divino capital político en esa candidatura, la cosa se pone complicada para Claudia Anaya (Va por Zacatecas), Ana María Romo (MC), Fernanda Perera (RSP), Flavio Campos (PAZ), Miriam García (FxM) y David Monreal (Juntos haremos historia), quienes deberán hacer algo a la de ya para colocarse en la competencia o, al menos, en la conversación pública.