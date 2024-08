La otra pausa

Nos dicen que no hace falta ser muy conocedor de las diferentes facetas que tiene la relación bilateral México-Estados Unidos para darse cuenta de que la “pausa” que impuso el Presidente López Obrador al embajador Ken Salazar palidece ante la que, se aprecia, aplican nuestros vecinos en materia de justicia y en particular en sus acciones contra capos del crimen organizado. No se explican de otra manera las amplias lagunas de información que hay en torno a lo que fue, por ejemplo, la entrega forzada de El Mayo Zambada. La poca información de la que se dispone ha sido suministrada a cuentagotas y otra de plano no ha sido compartida. No es el del líder histórico del Cártel de Sinaloa el único caso con vacíos, ¿qué tanto se sabe, por ejemplo, de Ovidio Guzmán, a quien la FGR admitió que no tiene en el radar? Y sobre quien surgen versiones de que podría ser testigo protegido, o de Osiel Cárdenas, quien fuera líder del Cártel del Golfo, y ayer se anunció que quedó libre. Así al menos esos tres casos más los que se acumulen… Uf.

Dice que Sinaloa está tranquilo

Y fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el que ayer al llegar a Palacio Nacional —a donde acudió a una evaluación de programas de salud con otros mandatarios— aseguró que su entidad está tranquila y que los bloqueos y acciones que desataron integrantes del crimen “fue un incidente, pero no tiene más consecuencia”. El jueves pasado, luego de una agresión a elementos del Ejército, se desataron tiroteos y narcobloqueos, ello a pesar de que al final resultó falsa la especie de que un jefe relevante del Cártel de Sinaloa había sido detenido. “Se encontraron una patrulla del Ejército con una camioneta de gente armada, entonces eso fue, pero ya no hay nada”, insistió Rocha, quien gobierna la entidad que, se sabe, políticamente más ha resentido los efectos que ha tenido la captura de Ismael El Mayo Zambada, luego de su traslado forzado a Estados Unidos. Así que todo tranquilo, según el morenista. Uf.

Contra la reforma judicial en la OEA

Y nos piden no perder de vista la ruta que, en entornos internacionales, sigue tomando la batalla de jueces, magistrados y ministros contra la reforma al Poder Judicial. Y es que ahora se conoció la serie de cartas que más de mil juzgadores han entregado a embajadores de naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos. “Se alerta sobre la existencia de un proceso en curso de ruptura del orden democrático en México, mediante el cese masivo de la totalidad de personas juzgadoras federales”, señalan los escritos en los que se les pide valorar la posibilidad de “activar los diversos mecanismos de garantía colectiva de la Democracia que ofrece la Carta Democrática Interamericana”. Para ser precisos, piden apoyo a las naciones para que hagan las gestiones diplomáticas necesarias para promover la normalización de la institucionalidad democrática de México. La batalla, nos comentan, sigue escalando.

Entre amenazas

Y fue Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro, quien reveló que se han recibido amenazas de muerte como respuesta a las acciones emprendidas en contra de la reforma judicial. Se trata de mensajes muy agresivos, sostuvo, los cuales ya han denunciado, aunque también anticipó que no se dejarán intimidar porque defienden una causa justa. “Sabemos que hay inconformidad, inclusive del propio Gobierno porque nos estamos mostrando en esta unidad y en esta fuerza; no sabían que el Poder Judicial de la Federación tenía esta fuerza, pero se los estamos demostrando”, ha señalado. La víspera se informó que las acciones de protesta que realizan se iban a radicalizar, aunque ya aclaró que esto significará ir más a las calles. Para ese fin es que se siguen sosteniendo encuentros entre jueces y magistrados, por lo pronto, de las 11 sedes del PJF en la capital del país. Pendientes.

Sanción ejemplar

Con la novedad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ayer un caso en el que un candidato mintió sobre su género para con ello usurpar una posición que le correspondía a uno de la comunidad de la diversidad sexual. Se trata del caso de Rubén Torres, del PRD, quien fue declarado inelegible, por lo que ya no podrá ser edil de Charapa, Michoacán. Ahora deberá ser el Congreso estatal el que determine quién ocupará el cargo. El caso de Torres resulta patético, nos comentan, porque en un principio se registró como hombre y luego, cuando la autoridad electoral le hizo ver la inconsistencia al partido del sol azteca, hoy ya sin registro nacional, éste entregó un documento de autoadscripción donde la candidatura se identificaba ya con el género femenino. Sin embargo, ante el electorado se identificó como candidato a presidente municipal. Ayer, por el fraude que cometió, perdió la elección que había ganado.

El segundo tramo de El Insurgente

Y “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”, reza el dicho y esto aplica al Tren Interurbano, cuya segunda etapa que llega hasta Santa Fe será hoy finalmente inaugurada por el Presidente López Obrador. Quienes han seguido de cerca la construcción de esta obra, saben que el proyecto original, lejano a lo posible en su programación, tendría que haber sido entregado desde 2018. Serán cientos de millones y de días más lo que al final ocupará para su conclusión, pero por lo pronto no se puede regatear que ha sido en esta administración cuando ha ido avanzando más rápido la obra. Hace un año se entregó el primer tramo de 20 kilómetros y hoy se abrirá uno más de 29. El último, que deberá de terminar de construir el Gobierno de la CDMX llegará a Observatorio. El beneficio que esta obra dará será para miles de personas que diariamente viajan de la Ciudad de México a Toluca y viceversa.