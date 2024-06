Pendiente con los trabajadores judiciales

Y hablando de la Reforma Judicial, fue la ministra Lenia Batres la que ayer tuvo una muestra de las inquietudes que a ras de piso se tienen sobre ese espinoso asunto. Y es que resulta que durante su participación en unos foros informativos en Iztacalco, organizados por Morena, fue increpada por trabajadores del Poder Judicial que le reclamaron no tener una carrera judicial. Lo anterior, nos comentan, con el argumento de que sí es posible que personas sin carrera en el sector podrían acceder a la responsabilidad de juzgar, al ser votados directamente. “¿Ustedes creen que se va a meter el narco?”, preguntó la ministra, a lo que trabajadores respondieron: “Sí, sí los va a meter”. Batres, tiempo después, reportó en sus redes que logró el objetivo de informar y agregó que “es importante mencionar que los derechos de los trabajadores están garantizados. La gente sabe que el Poder Judicial tiene un solo dueño: el pueblo de México”. Ahí el dato.

Prisión preventiva oficiosa, el gran dilema

Importante decisión tendrán los ministros de la Corte en el momento en que definan el futuro de la prisión preventiva oficiosa, pues deberán ponderar si atienden los lineamientos actuales o acatan la petición de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus organismos de derechos humanos, de suprimir esta figura por atentar contra las garantías individuales de las personas. Ahora fueron los fiscales estatales y el general los que alzaron la voz para demandar que se preserve esa figura jurídica, establecida en la Constitución, pues de lo contrario 60 mil personas sujetas a procesos por varios delitos graves, como feminicidio, homicidio, secuestro y delincuencia organizada, podrían obtener su libertad procesal y con ello poner en riesgo a quienes han denunciado, testificado o dado cauce legal a denuncias. Antes se pronunciaron en un sentido parecido todos los gobernadores de los estados. Así que la cosa no es menor. Pendientes.

Guardaditos para las lluvias

Con la novedad de que esta semana la constante serán las lluvias y sus efectos. Y es que tras días intensos en los que el problema fue el calor y se rompieron varios récords de este tipo, ahora los expertos en temas del clima advierten que al menos en 17 entidades se tendrán precipitaciones importantes. Y que éstas podrían a su vez causar deslaves, así como crecidas de ríos y arroyos con eventuales desbordamientos. Quienes han seguido de cerca las respuestas dadas por autoridades a los tempranos impactos del clima en varias entidades, anticipan que los mandatarios estatales deberían empezar a hacer números para determinar de dónde van a sacar fondos en casos, ya no de desastres mayores, sino incluso de daños como los que se están presentando en varios estados. Porque desde antes quedó claro que sin el Fondo Nacional de Desastres lo que toca a las autoridades estatales es, en principio, rascarse con sus propias uñas. Pendientes.

Impugnaciones sin aspavientos

Y para quienes pensaban que en la Ciudad de México el tema de las impugnaciones a la elección iba a estar complicado, resulta que hasta el momento suman 129 los recursos presentados: 42 contra la elección de diputaciones locales, 41 en comicios para alcaldías, 29 en la de Jefatura de Gobierno y 17 relacionados con el reparto de diputaciones por la vía plurinominal. Hasta el momento, se ha informado sólo sobre cuatro alcaldías y seis distritos electorales sobre los que no se ha presentado impugnación alguna: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Tláhuac. En las primeras dos ganó la coalición opositora y en las dos últimas, la coalición de Morena y sus aliados. Parece que ahí, tanto de un bando como de otro, no tienen duda de quién ganó y no van a gastar pólvora en infiernillos. El tribunal local, por lo pronto, tiene buen margen para empezar a resolver los asuntos sin mayor presión. Quizá, nos comentan, el que más atención pudiera atraer es el del reparto de pluris al Congreso local. Por lo pronto, pendientes.

Una vida distinta

Y fue del presidente Enrique Peña de quien se habló ayer en las benditas redes, luego de que se difundieran algunas fotos suyas haciendo compras en una tienda en Madrid. Por los comentarios que provocó, nos hacen ver, todo parece indicar que aún con un sexenio de por medio después del suyo, sigue siendo ave de tempestades. Que por qué dejó, como dejó, que si la pasa bien o no en el país ibérico. Bueno, llamó incluso la atención que lo criticaran hasta por las compras que hizo porque el mexiquense aparece en una de las fotos en la caja de la tienda Uniqlo, con unos calcetines en la mano. En el libro de reciente aparición Confesiones desde el exilio, del periodista Mario Maldonado, el expresidente declaró que “me he dado cuenta de que, para hacer una vida distinta, más normal, sólo la puedes hacer fuera del país”. Y pos sí, nomás que no te vea alguien que te conozca y te suba a las benditas redes. Uf.

Agendas de mujeres

Y nos cuentan que este lunes va a tener lugar un encuentro que llama la atención, por los distintos perfiles que se congregarán. Se trata de un foro convocado por una publicación internacional que reunirá a empresarias, grandes directivas y referentes del empoderamiento femenino de distintas latitudes, para conversar sobre los temas más relevantes en el camino hacia la equidad. Entre las invitadas estarán las senadoras Beatriz Paredes, Patricia Mercado y Olga Sánchez Cordero; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto; las activistas Olimpia Coral Melo, María Elena Ríos y Xiye Bastida, además de deportistas como Diana Flores y Yesica Nery Plata, y artistas como Ximena Sariñana y Adriana Paz. Son tiempos de mujeres y hay que estar pendientes de sus agendas y enfoques, porque seguro tendrán más relevancia.