La política y la amistad

Dicen que nobleza obliga, y el que ayer dio una lección de lo que eso significa, nos comentan, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y es que es sabido que el mandatario estatal ha tenido diferendos con el jefe de MC, Dante Delgado, que incluso los han distanciado. El caso es que después de que este último diera a conocer que está siendo tratado por un cáncer de estómago, Alfaro compartió un mensaje en redes en el que señala: “Nunca voy a olvidar la oportunidad que me dio para romper la política tradicional en Jalisco. Siempre le estaré agradecido por haber creído en mí y por haber sido un verdadero maestro. A estas alturas de mi vida entiendo mejor que la política jamás será más importante que la amistad. Usted es un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad. Sé que, con el favor de Dios, va a salir adelante de esto. Aquí estaré listo para verlo pronto, para reírnos de las tonterías a las que les dimos importancia… Sabe que el cariño que le tengo es a prueba de elecciones. Aquí estoy para lo que se ofrezca”. Ahí el mensaje.

Buenas cuentas en Quintana Roo

Algo para destacar es la importante baja en la percepción de inseguridad que se registró en el tercer trimestre de este año en Chetumal y Cancún, las dos principales ciudades del estado de Quintana Roo. En la primera, de acuerdo con la ENSU que dio a conocer ayer el Inegi, el indicador bajó de 73.3 a 62.6 por ciento entre junio y septiembre, es decir, una reducción de 14.6 puntos en tan sólo tres meses. Y en el caso del puerto turístico, la percepción pasó de 77.8 a 73.2 por ciento, lo que representa una disminución de 5.9 puntos. Especialistas atribuyen esto, que parecía imposible, a la estrategia de seguridad implementada por la gobernadora Mara Lezama, quien heredó de anteriores administraciones una situación de inseguridad que se ha reducido paulatinamente. En esto ha sido clave, nos comentan, la colaboración institucional con las instancias de seguridad del Gobierno federal. Ahí el dato.

Las risas en Harvard

Circula en las benditas redes el fragmento de un video de la participación del ministro Alfredo Gutiérrez en la Escuela de Derecho de Harvard, en el que habla sobre la reforma al Poder Judicial. En las imágenes, grabadas el pasado 10 de octubre, se observa cómo señala que se trata del fin de una era para la actual Corte constitucional y pone sobre la mesa que habrá un tiempo en el que los tribunales serán poco predecibles. Sin embargo, es la exposición de los requisitos para ser juez, magistrado o ministro, lo que genera una reacción que desde la difusión del video no ha dejado de ser comentada. “Ahora, los requisitos para ser elegido, insisto, aún tenemos la legislación habilitante, son, y no bromeo: haber obtenido un promedio final de ocho, además de cinco cartas de recomendación de tus vecinos”, dice Gutiérrez Ortiz Mena, mientras el auditorio rompe en risas. “Si cumples con esos requisitos, puedes ser propuesto para un cargo en la Suprema Corte, siempre que ganes una elección”. Uf.

MH, una de las 3 alcaldías más seguras

Y hablando de la Encuesta sobre Percepción de Inseguridad del Inegi, correspondiente al tercer trimestre de este año, nos cuentan que también anda muy contento el alcalde Mauricio Tabe, pues la Miguel Hidalgo aparece como una de las tres demarcaciones más seguras de la capital. Incluso, el edil panista, al encabezar la instalación de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en esa demarcación, subrayó que en los tres primeros años de su gestión le ha dado la vuelta a los números, logrando que la percepción de inseguridad pasara del 75 al 38 por ciento. Y por cierto que Tabe reconoció que estas cifras son resultado del trabajo coordinado tanto con el Gobierno de la CDMX como con la Guardia Nacional, no sólo por mejorar la vigilancia en las colonias, sino los entornos en los barrios populares, iluminarlos, hacerlos más ordenados, más limpios y donde los delitos de alto impacto registran semanalmente una reducción constante y cercana al 12% en lo que va de 2024.

Ruido en el caso Cuén

Llamó la atención que, en la primera conferencia de prensa mañanera de integrantes del Poder Judicial, el magistrado Juan José Olvera López aclarara que el juez penal federal Alejandro Díaz no se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en el montaje en torno al asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén. Según el magistrado, palabras más palabras menos, el juez no atendió la solicitud de la Fiscalía General de la República, porque ésta no tenía un caso debidamente armado. Sin embargo, ayer mismo la FGR reviró sobre el tema publicando la transcripción literal de lo expresado por dicho juez, y que es la siguiente: “En consecuencia, se considera que, quien debe conocer de la solicitud de librar orden de aprehensión en este tipo de delitos es un fuez federal en cuya jurisdicción resida, un juez cuya jurisdicción resida un Penal de Máxima Seguridad”. ¡Úhquela!, ¿y entonces? Parece, nos comentan, que hay algo más atrás de ese enredijo.

Mensajes opuestos

Quienes siguen de cerca el diferendo entre el Poder Judicial y la 4T no ven ni de cerca la posibilidad de que el camino a la elección de jueces del año entrante pudiera transitar por uno menos sinuoso. Ayer, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, aseguró, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado ni controlado y ha dicho que la democracia constitucional atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles. En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se ha referido a la propia ministra, de forma crítica. “Yo creo que ella es parte del problema. Desde un principio, la presidenta de la Corte, su falta de sensibilidad, su falta de conciliación, ha llevado a la Corte a enfrentarse… La Corte está abusando, extralimitándose, invadiendo esferas del Poder Legislativo”, dijo, en torno a los resolutivos que han frenado distintas etapas de la concreción de la reforma. Uf.