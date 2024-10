El premio a Sheinbaum

Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el que ayer dio a conocer una noticia relevante: la Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá la medalla 2024 del Nobel Sustainability Trust, por su contribución relevante en materia medioambiental, a través de diversos programas y proyectos instrumentados en la Ciudad de México. Se ha resuelto, dijo Ebrard, “con el apoyo de la Universidad de Múnich y de la Universidad de California, otorgar la medalla a la contribución más sobresaliente a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”. Ha destacado que se trata de un reconocimiento de muy alta jerarquía y que se le concede por sus iniciativas en materia de sustentabilidad, energías renovables, acciones para la mitigación del cambio climático e innovación urbana”. La premiación se realizaría los días 20 y 21 de noviembre próximos en California. Ahí el dato.

Américo acelera para Tamaulipas

Efectivas, nos comentan, las reuniones que tuvo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con funcionarios del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de las que salió con compromisos de apoyo a proyectos como el recinto fiscal estratégico en Ciudad Victoria, así como otros en materia de energía, gas y petróleo. Y es que Villarreal, acompañado de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú, se entrevistó con el director general de Aduanas, Andre Foullon, quien dispuso dar celeridad a trámites y apoyos en los proyectos acordados. También se reunió con Luz Elena González, secretaria de Energía; Víctor Rodríguez, director de Pemex y Emilia Esther Calleja, de CFE. Hubo reconocimiento a la planeación y proyecciones del mandatario, quien dio cuenta de inversiones de Woodside, New Fortress y TC Energía por más de 16 mil millones de dólares.

Los vales en la CDMX

Y donde se prepara la compra de los vales de fin de año que se entregan a unos 300 mil trabajadores capitalinos es en el Gobierno de la Ciudad de México. Y ha trascendido que sería la siguiente semana cuando la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dé a conocer el procedimiento respectivo. Sin embargo, de acuerdo con esa versión, lo que se alista es una adjudicación directa respecto de la cual una de las proveedoras cercanas al panismo histórico ya canta victoria. El caso es que mientras el reloj corre, en el equipo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se recomienda que la adquisición se realice por medio de una licitación pública abierta, con el fin de garantizar las mejores condiciones de calidad, sin dejar de lado la generación de ahorros para las arcas capitalinas, pues se trata de un contrato que fácilmente superará los 2,600 millones de pesos. Ésa es también una de las razones por las cuales tiene muchas miradas encima, nos comentan.

Versión falsa

El comisionado de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván, ayer desmintió que un grupo armado haya interceptado un camión de pasajeros en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del túnel “El Sinaloense”. “Se tiene presencia permanente de la Policía Estatal a la altura del Puente Baluarte y no han tenido ningún reporte, de igual manera se tuvo comunicación con la Guardia Nacional y confirmaron que tampoco tienen ningún reporte tanto de Sinaloa como de Durango, siendo falsa dicha información y esa noticia divulgadas en redes sin sustento ni fuente oficial”, explicó la SSP estatal. En el mismo sentido se expresó la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, quien reportó no contar con carpeta de investigación alguna sobre el particular. Todo parece indicar que en las benditas redes anda suelto algún fabricante de bulos que busca aprovechar la situación por la que atraviesa Sinaloa. El caso es que ahora la autoridad con prontitud aclaró la falsa versión. Uf.

La herencia de Vilchis

Así que el gran caos que se generó ayer en la zona norte del Valle de México por el estrangulamiento de varias vialidades, es consecuencia de la herencia que dejó el exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras. Los trabajadores de este ayuntamiento realizaron cinco bloqueos simultáneos en protesta, porque las autoridades locales les adeudan prestaciones desde el 2019, cuando empezó la primera de las dos administraciones que de manera consecutiva encabezó Vilchis. Además de las afectaciones que ocasionaron a miles de personas en cuanto a la movilidad, los inconformes pusieron en riesgo su integridad física y la de terceros al interrumpir la marcha de un ferrocarril de carga en Río de los Remedios. Las cosas no pasaron a mayores, por fortuna, pero el conflicto no se ha resuelto. Este jueves, los empleados acudirán en marcha a la Cámara de Diputados, a ver si en una de ésas se encuentran a Vilchis, quien tiene oficina ahí. Pendientes.

La UNAM y la expansión educativa

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas manifestó su compromiso con la expansión de la educación superior en México, proyecto que el nuevo Gobierno ha puesto sobre la mesa. Y lo hizo, además, subrayando la importancia de la colaboración y la suma de esfuerzos, en un momento en el que la educación enfrenta desafíos como la desigualdad en el acceso y la calidad de la formación. Además, refrendando que la máxima casa de estudios no sólo debe ser un espacio de educación, sino también un motor de desarrollo social y económico. Para quienes conocen de temas educativos la expansión que se busca podría ir más allá de las cifras de matrícula y aprovechar la colaboración entre instituciones y Gobierno para repensar el futuro de la educación en el país. Está más que claro que la UNAM, con el liderazgo de Lomelí, tiene el potencial de ser un referente en este proceso.