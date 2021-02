PRI y MC, de la greña

Así que el senador Dante Delgado se levantó temprano este domingo para echar pleito y en una carta pública acusar al Presidente de ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva, “con la complacencia de las dirigencias de PAN, PRI y sus legisladores”. Además, para señalar que para instaurar su “presidencia imperial” el mandatario se propuso “la captura del Poder Judicial que, de manera aberrante, el PAN y el PRI” le entregaron. Los dichos del líder de Movimiento Ciudadano no cayeron bien en el tricolor y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó recibo y reviró: “vale la pena refrescarte la memoria, pues la mitad de la bancada de tu partido apoyó esta iniciativa”. Dijo que es falso que toda la bancada tricolor hubiera dado los votos para lograr la aprobación constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa. “La mentira es algo que une al partido Morena y a Movimiento Ciudadano, soltó Alito en su red social. Uf.

Coordinación en BC

En su gira del fin de semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en la ciudad de Tijuana. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, destacó la colaboración que hay entre la administración federal y la estatal para dar resultados a la población y aplaudió la creación del cuartel “que vendrá a fortalecer las estrategias de seguridad”. La Presidencia de la República informó que la Guardia Nacional cubre cinco coordinaciones regionales en la entidad con un despliegue de dos mil 99 integrantes. Además, se tiene previsto instalar seis cuarteles, cinco ya están concluidos en Rosarito, Mexicali, Tijuana y dos en Ensenada. Bonilla Valdez agradeció “el esfuerzo y apoyo incondicional” de López Obrador al estado que gobierna. Sigue notándose la proximidad entre ambos, nos comentan.

El mensaje de García Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pidió ayer a los policías no olvidar que el primer compromiso que tienen en el cuerpo de seguridad es “proteger y servir a la comunidad”. El titular de la SSC destacó que el organismo cuenta con mejores capacidades y participan de manera activa en investigaciones, junto con la Fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy. “Se han realizado aseguramientos históricos y detenciones que no se habían realizado antes, gracias a ustedes y sólo a ustedes”, dijo García Harfuch a sus muchachos, y destacó su valentía y la entrega para enfrentar y hacer retroceder a grupos criminales “que estaban en nuestra ciudad con total impunidad”.

Las cuentas en Bienestar

Menudo lío el que se está armando en la Secretaría de Bienestar, a cargo de Javier May, luego de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer los resultados de la labor de fiscalización que realizó a la dependencia que lleva los programas insignia de la 4T. En particular llamaron la atención los resultados que se dieron sobre la operación de quienes apoyan la ejecución de los mismos: los Servidores de la Nación también conocidos como Siervos de la Nación, ya que la ASF detectó pagos duplicados, desvíos a otros programas, falta de documentación, falta de comprobantes, entre otras anomalías, que suman más de 550 millones de pesos. Ahora le tocará a Javier May, quien tomó las riendas de la dependencia en septiembre de 2020, enderezar los números y tiene hasta abril para aclararlos.

Y también en el Conacyt

En donde también deberán solventar las anomalías detectadas por la Auditoría es en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que dirige María Elena Álvarez-Buylla. En ese caso, lo que ocurrió fue que no quedaron administrativamente bien comprobados 367 millones de pesos de gastos en becas, estímulos del Sistema Nacional de Investigadores y hasta lo gastado en servicio de alimentos. Las inconsistencias son tales que el organismo en un reporte registra la muerte de 75 investigadores y en otro 64. Se dice que las áreas administrativas deberán emplearse a fondo para aclarar lo detectado por los auditores de David Colmenares.

Chulean el Papagayo

Desde Acapulco llega la noticia sobre la remodelación del emblemático Parque Papagayo, el cual se encuentra en proceso de remozamiento para que cuente con áreas deportivas, como una trotapista de 1.3 kilómetros, una zona de fuentes, juegos infantiles, zona de restaurantes y biblioteca. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, recordó que durante una gira presidencial en marzo de 2019 le hizo al Presidente la propuesta para mejorar el espacio y el mandatario federal la aceptó. Astudillo Flores le da al Ejecutivo el crédito de la obra, que también cuenta con inversión estatal. La colaboración entre ambos políticos se verá en un reluciente parque para turistas y acapulqueños, nos comentan.