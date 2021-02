¿PRIMor en San Luis?

Cuentan que las elecciones internas de Morena no van a dejar de levantar polvo y menos con la elección de la abanderada a la candidatura de San Luis Potosí, que al final recayó en Mónica Rangel. No deja de llamar la atención que la exsecretaria de Salud del gobierno del priista Juan Manuel Carreras, haya sido agregada de último momento, cuando la batalla se centraba en María del Consuelo Jonguitud Munguía, Marcelina Oviedo, Francisca Reséndiz Lara, Luz María Lastras y Paloma Rachel Aguilar. De hecho, comentan que Luz María y Paloma ya presentían algo, pues unieron fuerzas y lanzaron escrito con copia al Presidente que, entre otras cosas, dice: “ante el estado actual que guarda la convocatoria para elegir candidata a gobernadora y el riesgo inminente del rompimiento de la izquierda en nuestro estado, hemos decidido posicionarnos en un frente común contra la imposición del perfil que encabeza la C. Mónica Liliana Rangel Martínez”. Como que esto huele a PRIMor, nos dicen.

• IFT: encontronazo en puerta

Nos comentan que el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, decidió pedir renuncias en áreas clave, pues tiene la intención de hacer nuevos nombramientos. Nos hacen ver que al pleno del órgano regulador no le molesta que personal del propio instituto acceda a mejores puestos, como podría ocurrir con la candidata Lourdes Santaolalla, lo que le preocupa es que Cuevas no cuide la elección del perfil justamente en puestos estratégicos como la Dirección General, responsable de supervisar a los preponderantes. El reto no es menor, pues se requiere contar con una experiencia sólida para lidiar con los gigantes. Nos dicen que hay muchos ojos puestos en la decisión que finalmente se tome y que puede venir un encontronazo.

• Sonora y las decisiones correctas

Así que con el paso de los meses varios indicadores han venido a mostrar en qué entidades se han tomado decisiones correctas. Ahora el Imco fue el que dio cuenta de que Sonora, estado gobernado por Claudia Pavlovich, fue el que menos daños tuvo en su quehacer económico durante el último trimestre de 2020. De acuerdo con el estudio, en Sonora fue central la coordinación que estableció Pavlovich con los empresarios, quienes encontraron confianza y seguridad para sus inversiones. El resultado fue que muchas empresas se siguieron instalando ahí y un ejemplo es AT Engine, especializada en la producción de piezas para la industria aeroespacial, un proyecto conjunto entre la firma alemana Aerotech Peissenberg y la mexicana Altaser Aerospace, que invirtieron 200 millones de dólares en su planta y generarán más de 400 empleos. Buenas noticias.

• Operación “vas-por-todas”

Nos cuentan que quien se está tomando muy pero muy en serio eso de ir “a la segura” para amarrar un puesto para el próximo trienio es Carmen Medel, actual diputada de Morena. Y es que la legisladora por el distrito 14 de Minatitlán se apuntó en el proceso interno de su partido para buscar la reelección y seguir en su curul. Ah, pero ya encarrerada, para tener un plan B, también se anotó para competir por la alcaldía de Coatzacoalcos. Y por si las dos anteriores no le salen también por una diputación local. Comentan que la maniobra de este cuadro guinda ya desató fuertes críticas porque, se dice, lo que se asoma detrás de la acción es la intención de seguir aferrada al hueso. Nos dicen que en respuesta ella señaló que “no pasa nada” y que además no fue la única. “Hubo más legisladores que hicieron lo mismo, entre ellos varios hombres”, señaló la legisladora quien se someterá a las encuestas que aplique su partido. Las cosas que pasan en la rebatinga por las postulaciones de Morena.

• En la escena del crimen

En Zapopan se dice que el regidor de Morena Hugo Rodríguez Díaz convocó para hablar sobre sus aspiraciones políticas. Se trataba de anunciar que se postularía a la candidatura a la presidencia municipal, que dejará vacante Jesús Pablo Lemus. Hasta ahí todo bien. Lo malo, nos comentan, fue que el anuncio lo realizó en el estacionamiento del restaurante Los Otates; sí, el mismo donde el lunes se registró una balacera y un levantón que dejó heridos. Según se cuenta, el aspirante dijo que Los Otates representaban un bache para la imagen de Jalisco y mala reputación a la seguridad. Así la falta de sensibilidad en tiempos electorales y el afán de figurar. El caso es que por el mismo puesto están peleando 11 morenistas que no han actuado de esa manera.

• Ausente en el Parlamento Abierto

En los pasillos virtuales de San Lázaro se asegura que el director de la Comisión Federal de Electricidad no hará acto de presencia en el Parlamento Abierto que inicia este jueves para debatir la propuesta presidencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Aunque se dice que el poblano fue invitado, acudirán en su representación Miguel Santiago Reyes Hernández, director de CFE energía y CFE internacional; Raúl Armando Jiménez Vázquez, abogado general de la empresa productiva, y Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas. Ya se verá si tras el parlamento se modifica el dictamen o si sólo queda en mero trámite para pasar sin cambios, como ya lo advirtió la bancada de Morena y que ayer pasó la aplanadora a la oposición en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.