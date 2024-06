Prolongando la agonía

Que siempre no está muerto el PRD, como se había señalado que Jesús Zambrano, su dirigente nacional, había dicho el fin de semana. Y es que resulta que ayer, éste mismo sostuvo que fueron en total 200 recursos los que se interpusieron ante la autoridad electoral con la intención de recuperar unos 200 mil votos con los cuales poder salvar el registro. “Nosotros queremos seguir luchando y vamos a darle hasta el último aliento que tengamos, la última rendija jurídica que tengamos la vamos a aprovechar para seguir peleando por el registro nacional del PRD… Somos una fuerza política que no la van a hacer desaparecer así tan fácilmente”, señaló. El sol azteca, sin embargo, la tiene cuesta arriba, pues el máximo porcentaje de votación que obtuvo fue de 2.43 por ciento, lo que lo mantiene lejos del 3 por ciento que exige la ley a los institutos políticos para no extinguirse. Por lo pronto, pendientes.

Conciencia y reforestación

Y en estos tiempos en los que algunas autoridades pierden de vista el tema ambiental y otras más desdeñan alertas sobre los efectos del cambio climático, bien vale la pena destacar esfuerzos como los de Nissan Mexicana que, en alianza con la asociación civil Reforestamos México, llevaron a cabo la siembra de mil 750 árboles en un espacio de 2.5 hectáreas en el Estado de México. Y es que como parte del Día Mundial del Medio Ambiente más de 240 colaboradores de la empresa se dieron cita en los bosques de Santiago Tianguistenco para concretar esta causa. Importante saber, nos cuentan, que esta iniciativa ha contribuido ya, de 2018 a la fecha, con la reforestación de más de 4.5 hectáreas, mediante la siembra de más de 4 mil 650 árboles. “Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente, y el éxito de nuestro programa de reforestación es una muestra de ello”, han señalado sus directivos.

Proyecto de los Felipes

Con la novedad de que la elaboración del proyecto de la calificación de la elección presidencial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recaído en los Felipes. Es que resulta que ayer se acordó que sean los magistrados De la Mata Pizaña y Fuentes Barrera, quienes se encarguen de esa delicada labor cuyo resultado será objeto de atención en las próximas semanas y antes del 6 de septiembre próximo. Llamó la atención, nos cuentan, que este acuerdo se diera por unanimidad de los integrantes del tribunal, entre quienes, es sabido, de vez en vez afloran importantes diferencias. Todo parece indicar que en la institución buscan que el proceso de la calificación avance tersamente, porque además de ese acuerdo, también se estaría logrando otro en otro tema pendiente de resolver: el de habilitar a un sexto magistrado que se requiere por ley para votar la calificación de la elección. Esto derivado de que en el Senado no hicieron la chamba de elegir a los remplazos de dos magistrados que concluyeron su encargo. Ahí el dato.

Revuelo por Ceci Flores

Fuerte revuelo y preocupación entre sus más cercanos fue el que se generó ayer, luego de que se reportara que nadie localizaba a la activista Ceci Flores, cabeza de las madres buscadoras de Sonora. Pero también, tras advertirse lo anterior, así como se hicieron llamados a la autoridad para que emprendiera las tareas de localización, de la misma forma se desataron múltiples especulaciones, expresiones de descalificación a la autoridad y hasta fallidas hipótesis sobre una supuesta desaparición. Por fortuna, Flores fue encontrada sana en un refugio con el que cuenta en Querétaro. “Tiene una descompensación metabólica por un ayuno prolongado, una deshidratación leve, y la vamos a llevar a un centro médico para una valoración médica”, refirió un funcionario de Protección Civil del estado. La activista se encontraba estable, en una recámara del domicilio al que había llegado en esa entidad. “Afortunadamente se encuentra bien de salud”, reportó también un rescatista. Ahí el dato.

“Llamo a la reconsideración”

Tomó relevancia, nos comentan, la posición de la magistrada Paula García Villegas, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien planteó que se reconsidere, dentro de la propuesta de reforma al Poder Judicial, el mecanismo de selección de jueces. “Yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado porque desparecería todo un poder público, el Poder Judicial, con la salida de alrededor de 1,600 jueces y magistrados, son personas estudiosas y valiosas. La jurista, sin embargo, decidió bajar el video en el que plantea esta posición. Lo hizo así porque, dijo, se van a promover foros con juzgadores, las barras, la academia, la sociedad civil y los justiciables. No es sano, porque no abona a nada, crear un foro paralelo como se estaba formando. Ahí el dato.

Exgobernadores panistas en la batalla

Y hablando de partidos y sus crisis internas, quienes no van a ceder en su exigencia de que el Partido Acción Nacional abra de inmediato sus filas a la ciudadanía son 13 exgobernadores: Francisco Ramírez Acuña, Francisco Barrio, Fernando Canales, Héctor López Santillana, Carlos Medina, Patricio Patrón, Ernesto Ruffo, Marco Adame, Alberto Cárdenas, Marcelo de los Santos, Ignacio Loyola, José Guadalupe Osuna y Juan Carlos Romero Hicks. Al menos así se vio ayer cuando hicieron un nuevo planteamiento público sobre la ruta que a su juicio debe buscar el PAN. Su exigencia ahora ha sido a los líderes nacionales de no llevar a cabo la renovación de la dirigencia mediante acuerdos con los llamados padroneros que tanto daño han hecho al partido. También ponen sobre la mesa que el albiazul dé la batalla contra la representación en el Congreso. Ahí el dato.