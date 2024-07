Raspón de Máynez a Alito

Y habrá que ver si el presidente del PRI le responde a Jorge Álvarez Máynez. Y es que el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano señaló, a través de su red social X, que se encontraba escéptico sobre la postura de Alejandro Moreno de renunciar a la presidencia del tricolor y a su posición en el Congreso de la Unión obtenida por la vía de la representación proporcional, ahora que será senador de la República. “Algunos le creían que iba a ser capaz de renunciar a la dirigencia y a la pluri. Se quedó con ambas. Y seguirá exprimiendo hasta la última ruina que deje su legado de destrucción”, dijo ayer el exaspirante emecista, quien aprovechó para criticar “la retórica del PRI”, calificándola de “engañosa y contraproducente”. Y es que, aunque en la última década el PRI pasó de ser la principal fuerza política del país a ser la tercera, en los últimos cinco años, durante el liderazgo de Alito, la debacle fue más pronunciada. Uf.

Reforma azul al PJ

No cabe duda de que la elección de jueces por voto popular es el tema más polémico de la reforma al Poder Judicial, y, por lo tanto, el eje del debate actual. Porque además, nos hacen ver, no había sobre la mesa otra propuesta. Ante esa omisión fue el PAN el que presentó una propuesta alterna en la que considera la creación de comités de selección independientes —compuestos por miembros del propio Poder Judicial, académicos, universidades, Poder Legislativo, sociedad civil y barras de abogados—; evaluación basada en méritos profesionales y no políticos; audiencias públicas “donde se examinen las calificaciones y el historial de las y los aspirantes”; y que cualquier ciudadano interesado puede competir “por oposición” por cualquiera de los cargos judiciales en México. Ya hicieron la chamba, como dijo el diputado Jorge Romero. El caso ahora será que a esta propuesta le hagan caso.

Atención: leyes antimigrantes

Y mientras en el país andamos enfrascados en batallas domésticas, la mala noticia para miles de paisanos que viven en Estados Unidos es que entraron en vigor las leyes antimigrantes HB1105 y SB25767, la primera en Georgia y la segunda en Tennessee. Ambas, se ha informado, pueden provocar acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas migrantes. “También puede detonar un ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad entre la comunidad mexicana en Estados Unidos”, ha señalado Javier Díaz de León, cónsul general de México en Atlanta, al encender alertas por el tema. Estas leyes desde los ámbitos estatales del país vecino se contraponen con las acciones de contención de migrantes que aquí realiza el Gobierno federal y que han logrado drásticas reducciones de cruces hacia el país vecino. Ya se verá qué acciones se implementan ahora para evitar sus efectos.

Cargo importante a Pepín

Y el que seguramente anda “feliz, feliz, feliz”, como dice el Presidente es José Ramiro López Obrador, hermano del primero, a quien el gobernador electo de Tabasco y extitular de Fonatur, Javier May, acaba de nombrar secretario de Gobierno, es decir, será el número 2 del gobierno de la entidad. Pepín antes fue presidente municipal de Macuspana y durante la contienda entre las chorcholatas jugó su cartas por la hoy virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. May también eligió para integrar su gabinete a Julián Enrique Romero Oropeza, en Administración y Finanzas; Patricia Iparrea Sánchez, en Educación; Daniel Casasús, en Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Sheila Guadalupe Cadena Nieto, en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Rafael Sánchez Cabrales, en Movilidad; Katia Ornelas Gil, en Turismo y Desarrollo Económico y Aída Elba Castillo Santiago, en Cultura.

El ingreso de Manolo

Es una realidad que el movimiento de la 4T ya gobierna en la gran mayoría de entidades en el país, pero aún hay algunos mandatarios que no acatan una disposición promovida por el propio Andrés Manuel López Obrador que ya se encuentra en la Constitución: la de que nadie puede ganar más que el Presidente. Lo anterior viene a cuento por el dato dado a conocer ayer en estas páginas en el sentido de que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, reportó en su declaración patrimonial, tener un ingreso mensual neto, por su cargo público, de 300 mil 354 pesos. Esto es, más del doble de lo que percibe el Jefe del Ejecutivo a nivel federal. El documento del que se obtuvo la información tiene un carácter oficial, además de que se presenta ante la autoridad bajo protesta de decir verdad de ahí que, nos comentan, en espacios en donde registraron el dato, consideren que se requeriría una aclaración.

Juntos, pero no para todo

Y hablando de diferendos, luego de que se pregonó que hay unidad entre los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue la magistrada Janine Otálora la que salió a desmentir que ella apoyara la presentación de una denuncia penal en contra del juez Rodrigo de la Peza, como sí lo determinaron sus colegas, luego de que dicho impartidor de justicia resolviera ordenar que en 24 horas fueran designados los dos magistrados que le faltan a la sala. Los magistrados del TEPJF señalaron que se trató de una acción excesiva e injustificada del juzgador y advirtieron que no acatarían dicha orden. Por el contrario, actuarían penalmente contra el juez De la Peza. Pero Otálora escribió en redes que ella votó en contra de esta última acción, pues primero se deberían agotar otros canales. Ahí el dato.