Que ya rebasamos a Dinamarca

En el ambiente que, para muchos, es el que más le gusta y disfruta, un templete ante un público masivo, el Presidente López Obrador ayer pronunció el que sería su última alocución en el Zócalo. Para quienes la siguieron de cerca no puede sino reconocerse que un cambio de forma y fondo se ha dado en el ejercicio del poder y que también varios de los indicadores que presume son fidedignos. Sin embargo, ha saltado dentro del discurso el planteamiento que hizo sobre el IMSS-Bienestar. “Este sistema de salud pública —señaló el mandatario— ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”. Y es que, nos comentan, ha dado paso a que voces de la oposición de inmediato se exhiban imágenes sobre la condición de algunos hospitales públicos y datos sobre el aumento de población que no tiene acceso a servicios de salud. Uf.

Marko siendo Marko

Y resulta que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, salió a destiempo a defender a una de las suyas. Y es que resulta que tras la controversia en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de que el sábado el Tribunal Electoral capitalino anuló la elección y afectó a una de sus abanderadas, el líder blanquiazul tardó casi un día en demostrar su solidaridad con Alessandra Rojo de la Vega. “Anular la elección de la alcaldía Cuauhtémoc es un atropello a la democracia y un insulto para millones de personas que votaron por Alessandra Rojo. La consigna es la única razón que tuvo el tribunal para invalidar el triunfo. Exigimos al TEPJF que actúe con independencia, imparcialidad y justicia para revertir esta nulidad, que no tiene ni pies ni cabeza”, publicó Marko en redes, ayer, casi a las cinco de la tarde. Mejor fueron gobernadores, diputados e incluso el mismo dirigente del extinto PRD, Jesús Zambrano, quienes desde el primer momento salieron a defender a quien contendió por las siglas de la coalición en esa demarcación.

Rosa Icela, en el discurso presidencial

Y hablando del informe, nos hacen ver que se notó, o más bien confirmó, que hay funcionarios que tienen un aprecio mayor del Presidente López Obrador. Y es que no pasó desapercibido que el único nombre de un secretario de Estado que fue mencionado por el mandatario en el mensaje en el Zócalo, fue el de la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. “Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al Gobierno, ¿verdad, Rosa Icela?”, dijo mientras la buscaba con la mirada. “Cuando llegamos al Gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas o, como decían, subvencionadas, subrogadas, todas esas palabrejas que se inventaron durante el periodo neoliberal”. Por cierto que la funcionaria publicó en redes varios mensajes, entre los que destaca uno, con una foto del mandatario: “El deber patriótico cumplido por el mejor Presidente de México, con honores, éxitos y la confianza del pueblo”.

Nuevo bastión de libertad y oposición

Y quien también rindió, pero su tercer informe, con el cual cerrará su actual periodo de Gobierno, para en breve iniciar uno nuevo, fue el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. El panista, acompañado de alcaldes de oposición, destacó que en estos tres años logró revertir los niveles de inseguridad a través del programa Blindar MH, con lo cual la demarcación se ubicó como una de las tres más seguras de la capital. Además, que acciones como invertir en pueblos y barrios populares, donde duplicó el gasto en obra pública, y la reorientación de su política social en favor de las mujeres fueron determinantes para obtener 130 mil votos, la cifra más alta para un alcalde electo en la demarcación, con lo que superó a la ola guinda que en los comicios pasados intentaba volver por sus fueros. Tabe ha anticipado que buscará que la alcaldía sea la más segura, pero además que se convierta en el nuevo bastión de la libertad y la oposición en la capital.

Más choques frontales

Vaya respuesta la que dieron morenistas a los fallos de jueces que determinaron suspender el debate o algunas otras acciones con las que se pausa el procesamiento de la reforma judicial en San Lázaro, Y es que resulta que, encabezados por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, anunciaron que presentaron una denuncia penal contra Martha Eugenia Magaña y Felipe Consuelo, la primera jueza quinta de distrito en Morelos y el segundo juez de distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas. Aunado a ello, tiene lista otra demanda, pero de juicio político, que ayer, sin embargo, se quedó en espera de aprobación por parte de los diputados, aunque es sabido que esto último lo podrían hacer en cualquier momento y así estrenar la aplanadora en San Lázaro. Las decisiones de los juzgadores representan obstáculos legales para que la reforma judicial pase, aunque, por lo pronto, no surtieron efecto, pues se dio primera lectura al dictamen y se tiene previsto que esta semana se avale. Pendientes.

Caliente “ventana de septiembre”

Con la novedad de que en la sesión de instalación del Congreso, la llamada “ventana de septiembre” —en la que la mayoría aprobarían múltiples reformas para reconfigurar el régimen— se abrió, dejando entrar pasiones a borbotones. Y es que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se saltó ayer toda la ortodoxia a la que estaba acostumbrado el Congreso hasta en los momentos más ríspidos del sexenio, para convertir la entrega del informe en mitin, a juicio de los legisladores de oposición a los que enardeció. La encargada de la política interna se adelantó sin rubor a su próxima designación como presidenta de Morena, y lanzó aquello de “es un honor estar con Obrador” con el puño en alto. “Si en algún momento más adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado, que es que sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, dijo la funcionaria. Así las pasiones, ayer.