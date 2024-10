Reconocen a Hacienda en NY

Con la novedad de que este día, la revista especializada Latin Finance otorgará al Gobierno de México, en el icónico Yale Club de Nueva York, dos de sus cotizados galardones internacionales. Se trata de los premios al mejor financiamiento de energía del año, así como al mejor financiamiento de infraestructura, por la transacción con la que se adquirió 13 centrales eléctricas de Iberdrola, lo que, ha considerado la prestigiosa publicación, mostró el liderazgo y la capacidad del país para atraer financiamientos con los que se busca impulsar infraestructura estratégica. Lo anterior aunado a que la operación causó un impacto relevante a nivel mundial y posicionó a México como destino esencial para inversionistas. Nos cuentan que el reconocimiento lo recibirá el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, junto con Roberto Lazzeri, jefe de la oficina del secretario y operador de la negociación. Ahí el dato.

Rommel batea las políticas de Ana Guevara

Y fue Rommel Pacheco, el nuevo director de la Conade, el que tras asumir el cargo ha decidido dar un volantazo para separarse desde el primer momento de las políticas de exclusión que implementó en el sexenio que recién terminó Ana Gabriela Guevara. “Vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad, que es la que se encarga de las becas, de que se considere cada caso y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno, y los que ya están en ese procedimiento, revisarlos para ver cómo podemos revocar lo que está sucediendo”. El exclavadista acudió ayer a la instalación de la Comisión del Deporte en el Senado y dio cuenta de su decisión de apoyar a los deportistas, ofrecerles puertas abiertas y comunicación y trabajar con federaciones. O sea lo opuesto a la exvelocista. Uf.

Abre Duarte Glosa del Informe

Y fue el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, a quien tocó acudir ante el Congreso estatal para arrancar la Glosa del Primer Informe de Gobierno que presentó la maestra Delfina Gómez. El encargado de la política interna la entidad, nos comentan, fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política Francisco Vázquez y por los seis representantes de los partidos políticos. Entre los indicadores que puso sobre la mesa para su revisión están: la generación de fuentes de trabajo, que tiene al Edomex como el primer lugar nacional con 108 mil 543 nuevas plazas formales en el último año, la creación de nuevos programas sociales y mayor seguridad con la disminución del 5 por ciento en los delitos de alto impacto. Entre el día de ayer y hasta el 14 de este mes comparecerán también los secretarios Paulina Moreno, Juan Carlos González, Macarena Montoya y Cristóbal Castañeda. Ahí el dato.

Carreteras y continuidad positiva

Relevante anuncio el que hizo ayer en su conferencia mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que resulta que anticipó que la próxima semana presentará la información sobre el inicio de un programa de bacheo en todas las carreteras federales. Una demanda de muchos que las ocupan en su trabajo o vida cotidiana. “Nos dejaron finanzas muy sanas y de ahí vamos a poder utilizar cerca de cuatro mil millones de pesos para bacheo en las carreteras federales. E iniciamos. De hecho, ya salieron las licitaciones para este programa y la próxima semana les vamos a platicar con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cómo vamos a hacer, y el próximo (año) vamos a continuar”, sostuvo la mandataria. Es ahí donde se ve que hubo una buena entrega-recepción en la dependencia encargada, porque los proyectos y presupuestos seguirán su ruta de ejecución. Bastante conveniente que las previsiones estén funcionando.

“Hay un antes y un después”

Y fue la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, la que ayer destacó la relevancia que tiene para un país el que llegue a gobernarlo una mujer. Lo ha planteado con la consideración y el antecedente de que en su país ya han tenido esa experiencia con Michelle Bachelet. “Yo podría decir que hay un antes y un después de que un país tenga una Presidenta, por varias razones: una, porque se ponen temas que antes no se habían puesto con la importancia que tienen, y lo segundo es para la imagen como país: hay muchas mujeres y niñas que sueñan también con ser presidentas”, ha señalado durante una visita que hizo a Durango para atestiguar la expansión de la empresa chilena Arauco. Ha descrito el impacto en lo cultural, pues ideas que de pronto parecían lejanas en una generación de personas, en otra nueva se materializan como posibles. “Felicitamos que hoy México tenga a su primera mujer Presidenta, es algo extraordinario”, ha dicho la diplomática.

Fallas y licencias

Quienes siguen el acontecer que se da en la Cámara de Senadores nos dicen que algunos errores durante la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, el martes pasado, no han pasado desapercibidos para los partidos de oposición. Y es que tanto el PAN como el PRI, dirigidos por Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, han anunciado que una vez que se aprueben en el pleno, reunirán todos los elementos para impugnarlos ante la Corte, pues consideran que hubo “desaseo” en su procesamiento. Lo anterior, nos cuentan, no hace sino recordar la recomendación de ser muy cuidadosos en los procesos legislativos, que desde que era Presidenta electa hiciera Claudia Sheinbaum. La mayoría no debería, sólo por tener la posibilidad de usar siempre su fuerza, darse licencias ante esa petición, nos comentan.