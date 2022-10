Reforma militar, ¿faltan votos?

Con la novedad de que Morena, otra vez, está a la caza de votos para sacar adelante en el Senado la reforma sobre las Fuerzas Armadas. Aunque hay distintas percepciones. A decir de integrantes del Grupo Plural, la mayoría legislativa ya habría asegurado los sufragios y prueba de ello sería el hecho de que retuvo el dictamen final, aprobado ayer, hasta el inicio de la sesión de comisiones. A ello se agrega que en esa reunión quedó claro que los priistas están nuevamente divididos. Y que en el PRD no están tan convencidos de avalar, pero tampoco de rechazar la propuesta. Con ese escenario, hoy, en las horas previas a la sesión del pleno, el senador Ricardo Monreal, se informó, buscará lograr la mayoría calificada. Los reflectores desde ayer apuntan hacia el Senado. Pendientes.

La convocatoria de Sheinbaum

Y quien mostró poder de convocatoria entre los gobernadores del país fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer, durante el acto que encabezó en el Auditorio Nacional con motivo de su Cuarto Informe. Y es que acudieron mandatarios estatales de PRI, PAN, MC, Verde y por supuesto de Morena. Casi la mitad de los mandatarios estatales del país estuvieron ahí presentes como invitados especiales. Del Estado de México, Alfredo Del Mazo; de Oaxaca, Alejandro Murat; de Durango, Esteban Villegas; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Nuevo León, Samuel García; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Quintana Roo, Mara Lezama; de Hidalgo, Julio Menchaca; de Campeche, Layda Sansores; de Sonora, Alfonso Durazo; de Colima, Indira Vizcaíno y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tal?

Extinguen “marchómetro”

Así que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró ayer extinguido el “marchómetro”, un mecanismo que utilizaban las diferentes expresiones de la CNTE para obligar a los maestros a movilizarse y a participar en actos de vandalismo. El mandatario aseguró que también se terminó el “huachicol magisterial”, que es como se refirió a la venta de plazas y advirtió: “Van a pegar el grito en el cielo, pero no me voy a dejar chantajear”. Y como si fuera una premonición, horas más tarde maestros y normalistas intentaron bloquear las vías del tren en Uruapan y agredieron con petardos a los elementos de la Guardia Civil que lo impidieron. Y sí, el gobierno estatal no se dejó. Esta vez los manifestantes simplemente no pudieron impedir la marcha de los ferrocarriles, como hicieron tranquilamente en la pasada administración.

Zacatecas: ahora una menor asesinada

No pasa día en que la inseguridad y el crimen no cobre vidas inocentes en Zacatecas, entidad en donde gobierna el morenista David Monreal. Lo más grave del caso es que los niveles de violencia alcanzan, sin que nada pase, tanto a estudiantes universitarios, como ocurrió la semana pasada, como a menores de edad. Ayer se reportó que una familia fue atacada a tiros por criminales cuando viajaba en su auto en la carretera que conduce del municipio de Jerez al de Fresnillo —por cierto gobernado por el hermano de David—, hecho en el que resultó herida una niña quien por la lesión perdió la vida. Lo más lamentable del caso es que su muerte se perfila a quedar impune, pues ayer mismo la autoridad policiaca reportó que había realizado un operativo de búsqueda de los responsables, el cual, por supuesto, concluyó sin ningún resultado. Otra vez la autoridad superada. Otra vez impunidad en Zacatecas. Uf.

Plazo cumplido, aún sin solución

No hay fecha que no se llegue y ayer concluyeron los 75 días que tenían las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá para resolver en periodo de consultas el diferendo sobre las políticas energéticas de Andrés Manuel López Obrador en el T-MEC. Por lo tanto, nos hacen ver, el gobierno de Joe Biden tiene a partir de hoy el derecho de solicitar el panel arbitral por la supuesta discriminación a las empresas de su país. No obstante, se sabe, eso no sería por el momento necesario, ya que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, asegura que hubo más voluntad de diálogo que ganas de pelear… Ya se verá, porque si bien las intenciones son buenas, la disputa es compleja y México, en el mejor de los casos, tendría que dar unos pasos atrás en la Ley de la Industria Eléctrica. ¿Será eso posible? Uf.

Focos amarillos en migración

La migración, causada por temas económicos y políticos, sigue imparable y con reportes de aumento en el último cuarto del año. Hecho que, además, incrementa las acciones de criminales que se dedican al traslado de personas. Ayer, por ejemplo, un campamento oculto de resguardo de extranjeros irregulares fue localizado y desmantelado en Las Choapas, en Veracruz. Se trató de un hecho que confirmó el modus operandi del que se ha dado cuenta en estas páginas: ahora los traficantes resguardan a las personas en grandes espacios, incluidas bodegas, para esperar el momento de llevarlas hacia la frontera norte, muchas veces hacinadas y en condiciones infrahumanas. Hay quienes consideran que es momento de ampliar las acciones contra esos grupos criminales, para evitar tragedias como las que ya han ocurrido. Ya se verá.