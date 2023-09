El reto de Alito

Y son precisamente esas denuncias y tropiezos que han tenido el proceso interno de Morena los que, de no subsanarse, podrían dar oportunidad a la oposición para lanzar uno que otro misil al bando de los guindas. Fue el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer ensayó uno, nos comentan, aprovechando la imagen en la que aparecen Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, en un encuentro en el que la primera reconoció el triunfo de la segunda y cerraron filas en el Frente. Ambas sonríen a la cámara. “Así quiero ver a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard el 6 de septiembre de 2023”, lanzó Alito y en redes hasta lo acompañó del emoji de una carita con un ojo cerrado. El mensaje del priista, nos dicen, aparece también como revire a uno del líder de Morena, Mario Delgado, que la noche del miércoles acusó a Moreno de demoler al PRI al tumbarle Paredes. Uf.

Lo que no hizo Aispuro

Nos cuentan que el exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por lo que hizo, pero también por lo que no hizo. Y es que ayer la secretaria de la Contraloría estatal, Tania Julieta Hernández, reveló que la administración pasada dejó 14 obras sin concluir, en torno a las cuales “hay varias observaciones”. A decir de la funcionaria, están bajo revisión varios contratos relacionados con esto que se dejó a medias. A Rosas Aispuro ya le encarcelaron a varios funcionarios, entre ellos al exsecretario de Egresos, José Alberto Bustamante, y aún hay cerca de 20 órdenes de aprehensión pendientes de cumplir. El propio exmandatario está sometido a proceso penal por amenazas a un periodista y hay exfuncionarios presos por el brote de meningitis. Quizá pronto haya noticias nuevas, pues se le sigue jalando a la hebra. Pendientes.

Se prenden durante la encuesta

Resulta que en el segundo día de levantamiento de datos de la encuesta que definirá quién será el candidato de la 4T siguieron las quejas sobre presuntas irregularidades —supuestas promociones prohibidas y hasta actos de violencia— de las que señalan, por cierto, a seguidores de las tres principales corcholatas. Pero a ello, nos hacen ver, hay que agregar duros señalamientos que hizo uno de los contendientes, el petista Gerardo Fernández Noroña. “En el camino ni Adán Augusto, ni Claudia, han respetado en todo el proceso las reglas. Ha sido el dinero el que más ha influido. Pero Marcelo ha sido el que ha estado planteando críticas a un proceso desigual, a un proceso con prácticas, que hemos combatido y que yo desde un inicio denuncié como camino para el rompimiento”. Y todavía falta que terminen de levantar los datos, procesarlos y la difusión de resultados.

Que Troya se iba a quedar corta

Resulta que uno de los factores que, se ha empezado a señalar ya con algunos datos, provocó la cancelación de la consulta ciudadana del Frente Amplio por México, que se realizaría el próximo domingo, fue la identificación de personas ajenas que querían reventarlo con provocadores a pie de urna y desde el portal que sirvió para recabar las firmas de apoyo de los aspirantes. A pesar de que los integrantes del comité organizador dijeron que no había amenazas, sí tenían prendidas las alertas ante posibles emergencias, como lo sostuvo Guadalupe Acosta, coordinador del Frente Cívico Nacional, quien asegura que al menos 70 mil personas detectadas dentro del padrón pertenecían a Morena. La identificación, sostuvo, se logró con la revisión de los padrones de los partidos políticos. Así que lo que se preparaba era una operación en la que Troya se iba a quedar corta. ¿Será?

Definiciones en el Senado

Y fue Ana Lilia Rivera quien le ganó la mano a la senadora Marybel Villegas, en la contienda por la presidencia de la Mesa Directiva. Esta última se ha quedado en el camino en varias ocasiones en la búsqueda de posiciones de relevancia, entre ellas la gubernatura de Quintana Roo. Con la llegada de Rivera al máximo cargo de dirección del Senado, el grupo de los morenistas más radicales, como César Cravioto, cobra fuerza, nos hacen ver. Por lo pronto, la tlaxcalteca prometió la unidad al interior de Morena, pero no evitó lanzar un raspón a quien, dijo, hizo campaña utilizando el nombre de las corcholatas, y aunque no precisó a quién se refería, en la contienda sólo participaban otras dos senadoras, Bertha Caraveo, que no siguió en el proceso, y la que quedó en segundo lugar, Marybel Villegas.

Lula con AMLO

Quien vendrá a México es el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, para reunirse con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Fue la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien dio el anuncio ante los senadores de Morena, durante la reunión plenaria efectuada ayer en la vieja casona de Xicoténcatl. Nos comentan que hay una admiración importante de López Obrador hacia la figura de Lula, por la lucha que ha dado en favor de los sectores más desprotegidos de Brasil. Seguramente, nos dicen, ambos mandatarios hablarán de la necesidad de fortalecer a América Latina y el Caribe, integrar una sola región, como sucede en la Unión Europea, así como disminuir la pobreza en el continente. Será un encuentro interesante, nos anticipan.