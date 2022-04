Los sacude detención de Rangel

Sacudió ayer espacios políticos guindas y tricolores la captura de Mónica Rangel, quien fuera secretaria de Salud del exgobernador priista Juan Manuel Carreras y luego candidata al gobierno de San Luis Potosí, por parte de Morena. Y es que la Fiscalía potosina informó ayer de la detención no sólo de Rangel en el Estado de México, sino de dos personas más en Monterrey, quienes están relacionadas “con los delitos que se le imputan a la citada exfuncionaria”. Nos cuentan que ante casos que ocurren en entidades vecinas, como es el caso de Nuevo León, en donde se encuentra preso el exmandatario Jaime Rodríguez Calderón, el que podría estar preocupado por hechos que presuntamente ocurrieron en su administración sería el propio Carreras. También en la sede guinda, nos aseguran, algunas aguas se revolvieron con la exigencia de que Mario Delgado explique por qué Morena se la jugó con la ahora detenida. Uf.

• Revocación: el impacto del Valle de México

No hay que irse con una lectura superficial de datos en el caso de las cifras que alcanzaron las distintas entidades federativas en la consulta de revocación de mandato. Una revisión más a fondo de las mismas, nos comentan, arroja un hecho relevante: registrados los interesantes casi 36% y 34% de participación alcanzados en Tabasco y Chiapas, respectivamente, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz fueron los estados con mayor número de votos contabilizados, los cuales en conjunto aportaron el 30.64% de la votación total en la consulta. Una segunda realidad es que fue el Valle de México —Ciudad de México y Estado de México—, articulado en torno a la figura y accionar de Claudia Sheinbaum, donde la votación total que se dio equivale al 21.53 por ciento de la total emitida durante la jornada. O sea, uno de cada cinco votos se dio en esos territorios. Y ahí podría configurarse, nos dicen, una base de despegue para quien corra por Morena en el 2024.

• Abbott borra diferencias en México

La decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de endurecer las inspecciones al autotransporte de carga en la frontera con México ha asestado un duro golpe al sector industrial mexicano. Sin embargo, la medida impuesta desde el pasado 6 de abril consiguió detener por un momento las diferencias entre el Gobierno federal y la Iniciativa Privada e incluso unificar a gobernadores del norte, de distinto origen partidista, quienes han cerrado filas para tratar de detener los efectos de la decisión. La gobernadora panista por Chihuahua, Maru Campos, llamó a sus pares en los estados fronterizos a crear un frente común y el priista Miguel Riquelme y el panista Francisco García Cabeza de Vaca ya mandaron una carta a Abbott. Antes había hecho lo propio la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clouthier. Y por la tarde se sumó al rechazo a la medida del gobernador texano la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard. A ver si echando montón hay un resultado positivo, nos comentan.

• Juicios por anomalías en Segalmex

Donde están avanzando procesos judiciales abiertos es en el sonado caso de Segalmex, la también llamada Conasupo de la 4T. Y es que un juez determinó vincular a proceso a quien fuera exdirector de Administración y Finanzas de esa dependencia René Gavira, por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades. La FGR dio cuenta de que la vinculación a proceso se obtuvo gracias a la actuación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Nos señalan que, en el caso, el juez determinó que el exfuncionario no puede salir de la Ciudad de México ni del Área Metropolitana ni acercarse a los testigos.

• Los que no cumplieron

Entre los gobernadores de Morena que no respondieron a las expectativas en cuanto a la participación ciudadana que debían impulsar en la consulta de revocación de mandato se encuentran la de Colima, Indira Vizcaíno, y el de Zacatecas, David Monreal. En la primera entidad hubo una participación del 15.6 por ciento de la lista nominal, mientras que en la segunda la cifra fue del 14.2 por ciento, todavía menor. Ambos parámetros están por debajo del promedio nacional, que fue de 17.7 por ciento. De los 18 mandatarios identificados con la Cuarta Transformación, Colima quedó en el lugar 14 y Zacatecas en el 15. Es claro que tanto Indira como David no le suman al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que siendo estrictos, ambos le han quedado a deber no sólo en este asunto, sino en otro que es más relevante, que es la seguridad pública. Los dos estados están azotados por una ola de violencia que parece imposible de frenar, a pesar del evidente apoyo político y logístico que sus respectivos gobernadores han recibido de la Federación.

• El reloj del PRI

Nos comentan que, en San Lázaro se incrementaron los intercambios de misiles, buscapiés y todo lo que esté a la mano, por la Reforma Eléctrica, alejando la posibilidad de construir acuerdos para su aprobación el próximo domingo. Ayer fue el coordinador morenista, Ignacio Mier, el encargado de poner en la mira a los diputados del PAN y PRD, al acusarlos de ser “empleados del dinero” por el contacto de este último grupo parlamentario con Paolo Salerno, del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana. Sin embargo, no metió en el mismo saco al PRI, al que le cuestionó qué opinaba de esta situación. Los legisladores del tricolor no han mostrado señales de ceder. Por el contrario, tienen una cuenta regresiva en redes sociales para votar en contra de la reforma constitucional. Uf.