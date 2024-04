Senado, incumplen y se van

Con la novedad de que en el Senado ya se van. Y se van porque se acaba el periodo ordinario de sesiones y, por lo tanto, ya no podrán aprobar absolutamente nada relevante hasta septiembre. El problema es que dejarán una tarea relevante sin cumplir: la designación de 49 cargos electorales de la mayor importancia: dos magistraturas de la Sala Superior, seis magistraturas de Salas Regionales y otras 41 vacantes de tribunales locales. El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, iniciativa conformada por organizaciones civiles, académicas, políticas y empresariales, han advertido que la sobrecarga de trabajo que impone el proceso electoral más grande de la historia en tribunales incompletos a los tribunales, algunos incluso a cargo de una sola persona, vulnera la estabilidad y certeza de la elección. En el tema, los legisladores han pateado tanto el bote que se prevé lo harán una vez más.

La mosca de Máynez



Con la novedad de que ayer una mosca asedió la reunión de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, con jóvenes de la Universidad de Monterrey, Udem. Mientras hablaba de que él representa la solución a todos los males de gobiernos pasados y de la necesidad de que no ganara Morena, ni el PAN ni el PRI, la mosca comenzó a rondar cerca del abanderado. Entre gestos de desagrado y aun con los manoteos incesantes del zacatecano, la mosca no dejaba de darle vueltas y atacarlo en orejas y mejillas. El candidato tuvo en un par de momentos que hacer trompetillas, pues la mosca intentó entrar a su boca. Las juventudes se carcajearon ante el embate del pertinaz insecto. Por cierto que, tras este episodio, en las benditas redes ya empezaron a decir que tras el debate Máynez sólo sumó moscas. ¡Cómo son!

El debate por Coyoacán



Y hablando de debates en la Ciudad de México, nos cuentan que ayer se realizó el de los candidatos a la alcaldía de Coyoacán y, a juzgar por una de las mediciones de desempeño posterior al ejercicio, fue Giovani Gutiérrez, quien contiende por la alianza PAN-PRI-PRD, al que mejor le fue. De acuerdo con esa encuesta, realizada vía telefónica por FactoMétrica entre mil habitantes de la demarcación, un 54.7 por ciento de los entrevistados consideró que ganó Gutiérrez. En segundo lugar quedó Hannah de Lamadrid, aspirante de los partidos Morena, PT y Verde, con 39.6 por ciento, mientras Sofía Provencio, de Movimiento Ciudadano, alcanzó 15.7 por ciento. La alcaldía Coyoacán es una de las más importantes de la capital y una buena parte de sus habitantes tiene interés en la política. Y eso lo indica el dato de que más de la mitad de los encuestados sí vio el debate. Otro tema interesante es el de si quienes lo siguieron cambiaron su intención de voto: 18.8 por ciento lo hizo a favor de Giovani. 10.5. a favor de Hannah y 3.8 a favor de Sofía. Ahí el dato.

No es fácil debatir



Y hablando de debates, nos comentan no es tan fácil ponerse detrás del atril, alistar pancartas para que luzcan ante cámaras y mucho menos tratar de articular ideas con coherencia. Y si no, hay que ver el caso de la diputada local morenista Yuriri Ayala, quien busca la reelección y participó en un ejercicio organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Circulaba anoche el video en el que a la legisladora se le ve señalar: “Dicen mentiras, porque están desesperados, porque saben que vamos a perd…”. Se da cuenta de su error y de inmediato intenta precisar, pero la corrección también le falla: “…que van ellos a ganar…”. Y entonces recalca: “…ah no, que ellos van a perder, nosotros vamos a ganar. Ellos están desesperados y mienten una y otra vez”. Yuriri entonces con una gran sonrisa y hace la señal de la “c” y regala su bolsa de tiempo como buscando dar la vuelta al episodio. Lo dicho: no es fácil.

Encuentro cuidado



Por cierto que este martes se llevará a cabo un encuentro del Presidente con diputados federales y senadores de Morena a las 18:30 horas, en el Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en la calle 16 de Septiembre. Sin embargo, los legisladores fueron condicionados a no ingresar con teléfonos celulares por aquello de que algún “aventajado” quiera grabar o tomar fotografías del encuentro y después se filtre la información a los medios. Además, nos dicen, tampoco podrán utilizar los espacios de estacionamiento que estén alrededor de Palacio Nacional, ubicado cerca del punto de encuentro. Así es que si pensaban llevar sus camionetas o vehículos particulares, tendrán que buscar lugar en otra parte o de plano llegar en el Metro. Muchos serán los temas a abordar, entre ellos el fin del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, en el que la mayoría aprobó los polémicos temas de pensiones, amparo y aministía, y, de paso, porque todo está dado para eso, hablar del proceso electoral. ¿O no?

¿Intromisión en la CDMX?



Y los que ayer cerraron filas fueron los candidatos de la coalición de oposición a la Jefatura de Gobierno y a las 16 alcaldías, para acusar una intromisión en el proceso electoral de parte de la administración del Jefe de Gobierno, Martí Batres. “No nos van a doblar, aunque metan todo este aparato en el cual quieren intimidarnos; se lo decimos al Jefe de Gobierno, al de la Policía y, por supuesto, al fiscal pirata, que aunque intenten amedrentarnos no sólo les vamos a ganar, los vamos a denunciar”, expuso. Estuvo entre otros Lía Limón, que busca la continuidad en la alcaldía Álvaro Obregón, y quien denunció que han detectado la participación en mítines de Morena de servidores públicos federales y el retiro de propaganda. Dijo que ya presentó dos denuncias, que sumará una más y que detrás de las trampas está el profesor René Bejarano. Uf.