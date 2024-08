Siguen respaldos y versiones

En la investigación de la privación de la libertad de El Mayo Zambada para ir a entregarlo a Estados Unidos y del asesinato del político Héctor Melesio Cuén, ha sido la Fiscalía General de la República la que ha ido confirmando elementos de la versión dada a conocer por abogados del capo, al tiempo que tiró las indagatorias que había a nivel local. Antes de que esto último ocurriera fueron versiones periodísticas las que fueron dando cuenta de hechos alrededor de lo acontecido con el líder histórico del Cártel de Sinaloa. Lo anterior viene a cuento, porque nuevas versiones, aún por confirmar, estarían agregando información sobre la presencia de funcionarios relevantes de Sinaloa en la casa en la que fue secuestrado Zambada. Ya se verá si se pueden comprobar o no. Lo que es un hecho es que se siguen dando, tanto como las expresiones de apoyo oficial al gobernador morenista de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Van a tocar la puerta

Y fue la jueza Juana Fuentes, representante de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, quien aseguró ayer que, por la vía de la justicia, el Poder Judicial seguirá “en pie de lucha”. Lo dijo en la víspera de arrancar una semana definitoria para la vida interna de este sector de la justicia mexicana, pues se sabe que Morena y aliados pretenden aprobar la reforma judicial el mismo 1 de septiembre. La juzgadora mencionó que, definitivamente, “la reforma es una total violación a los derechos no solamente de nosotros, sino también de la sociedad”. Además, señaló que, a pesar de su pedimento, no han recibido respuesta del Legislativo para crear un verdadero diálogo, por lo que este lunes irán “directamente a tocar la puerta; no vamos a parar. Seguimos insistiendo (...) Es importante que la sociedad sepa que no hay respuesta, un claro ejemplo de que no están dispuestos ni a escuchar ni a respetar los derechos de las personas”, reclamó la jueza, quien advirtió que ya han recibido respaldo internacional.

Insisten en meter a Dante

En la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República no sólo están inconformes con la supermayoría de Morena en el Congreso de la Unión. También están buscando agotar, nos dicen quienes conocen del tema, todas las instancias para que Dante Delgado, mandamás de los naranjas, pueda formar parte de la legislatura entrante con escaño en el Senado. Esto luego de que los tomó por relativa sorpresa la exclusión del dirigente. Además, el coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, defendió de manera firme la posible reelección de Delgado Rannauro. Afirmó que su líder partidista ha sido una pieza clave en el Senado y también para México, y cerró sus comentarios con una comparación: un Senado sin Delgado sería tan inconcebible como un Senado de Estados Unidos sin Bernie Sanders. Ya se verá qué vías siguen para incorporarlo.

Elecciones extraordinarias

Con la novedad de que se efectuaron ayer elecciones en los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, los cuales se localizan al sur de Chiapas. Ya anoche se informó que la jornada comicial se llevó a cabo sin incidentes. Pese a ello, nos hacen ver, voces de la jerarquía católica expresaron ayer que las situaciones de violencia provocadas por grupos del crimen no han terminado. Fue Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de las Casas y administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, quien lamentó que la violencia, que ha provocado el desplazamiento de la población, persiste en Chicomusuelo. “Los jóvenes, varones y adultos han sido secuestrados para obligarlos a ponerse al servicio de los grupos criminales y ningún nivel de Gobierno ha querido escuchar y atender”, ha denunciado, dando cuenta con ello que la elección de ayer no sería de “ninguna manera representativa”. Pendientes.

Spots por último informe

Y será a partir de hoy que comiencen a difundirse masivamente los spots presidenciales, de cara al sexto y último informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El propio mandatario dio ayer en las benditas redes una probadita de esos mensajes cortos, al colgar en sus cuentas uno que se grabó en la Galería de los Presidentes, espacio donde hay retratos de los mandatarios que ha tenido el país con un mensaje: “A partir de mañana empiezan a salir estos mensajes en radio y televisión, como lo permite la ley, por mi sexto y último informe. Gracias”. Ya en el spot en sí el Presidente dice: “Me voy contento, con mi conciencia tranquila; convertimos muchos sueños en realidades: cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión y lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias”. Por cierto que ya cientos de morenistas le habían respondido también en las redes con agradecimientos.

Otra mayoría confirmada

Y hablando de temas de mayorías legislativas, resulta que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente decidió que Morena sí tendrá las nueve curules que el Tribunal Electoral local le concedió, con lo que en el Congreso capitalino la 4T se quedará a una de tener la mayoría calificada. La decisión tomada ayer, nos cuentan, revelaría que además de prevalecer los criterios originales del Instituto Electoral de la CDMX por considerar que fueron aplicados correctamente, la oposición habría centrado sus impugnaciones en argumentos equivocados, echándole así la mano al adversario. El caso es que con la decisión de ayer, Morena y sus aliados tendrán 43 diputados, lo cual facilitará muchas decisiones que tome el gobierno de Clara Brugada y que tengan que pasar por el Congreso. La oposición, por cierto, aún puede acudir a la Sala Superior del TEPJF.