Solidaridad con Ciro

Se cumplió un año del atentado que una banda de sicarios perpetró contra el periodista Ciro Gómez Leyva, del que por fortuna salió ileso. Se trató, sin embargo, de un hecho de tremenda brutalidad que, ha reconocido el periodista, ha cambiado su vida, aunque también, valientemente, ha señalado que no se va a victimizar. Ayer, como parte de este caso, en Estados Unidos, un juez determinó negarle la libertad a Armando Escárcega, conocido como El Patrón, señalado de coordinar al grupo de pistoleros que cometió la agresión. Consideró que había riesgo de fuga y determinó que será en marzo del año próximo cuando sea sometido a juicio. Múltiples voces han expresado a Ciro su solidaridad y se han pronunciado porque en su caso se conozca toda la verdad y haya justicia. En La Razón nos sumamos a esas voces.

Formación policiaca en Guerrero



Y es en Guerrero donde, nos comentan, el gobierno de Evelyn Salgado tiene como uno de los temas relevantes de la agenda de seguridad la formación de nuevos policías. Un dato que documenta lo anterior es la graduación de un centenar de cadetes que la mandataria atestiguó ayer. Se trata de 58 mujeres y 42 hombres, de los cuales 82 se integran a las labores de la policía estatal y 18 a las policías municipales de San Marcos, Tixtla, Atenango, Iguala, Chilpancingo, Pilcaya, Ayutla, Atoyac y Chilapa. Los agentes concluyeron un curso de formación tras cuatro meses, en la Universidad Policial del Estado de Guerrero. Por cierto que los egresados ya cuentan con una experiencia adicional a estos cuatro meses de formación, porque participaron, según se informó, en las labores de reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez, acción que fue reconocida por la mandataria estatal.

PRI, tercera fuerza



Y quienes se pusieron las pilas y aceleraron para incrementar su fuerza en el Senado fueron el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de la bancada de ese instituto político en la Cámara alta, Manuel Añorve. Y es que, nos cuentan, resulta que tras la merma que se dio con la salida de varios legisladores, entre ellos Miguel Osorio y Eruviel Ávila, la bancada tricolor ya se encuentra prácticamente recuperada. Hace apenas unos meses llegaron a ser nueve senadores, pero después de varios fichajes relevantes, la fracción tricolor logró terminar este periodo de sesiones con 13, representando así, una vez más, la tercera fuerza política en esa Cámara. ¿Cómo están los números de las demás bancadas?. Bueno, pues Morena tiene 56, el PAN 18, el PRI 13, MC 13, el Verde 7, el PT 6, el PES 4 y el PRD 3. Ahí el dato.

Fox aún no la libra



Con la novedad de que finalmente no prosperó la denuncia de carácter electoral que Movimiento Ciudadano interpuso por las ofensas que profirió el expresidente Vicente Fox contra la influencer y hoy precandidata a la presidencia municipal de Monterrey, Mariana Rodríguez. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer determinó que no hay violaciones de preceptos de tipo electoral en la conducta del exmandatario panista, quien llamó a la también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, “dama de compañía”. Sin embargo, nos hacen ver que eso no exime a Fox Quesada de enfrentar algún tipo de sanción que si bien no sería de tipo electoral sí podría tener un carácter administrativo y sobre todo de exhibición pública, porque en el resolutivo de los magistrados electorales ha quedado claro que la instancia que debe atender la queja del partido naranja es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Así que en el caso aún no se puede considerar exonerado al expresidente.

Encaminada, la contienda por Puebla



Así que en estos días se está terminando de cuadrar todo para que quede encaminada la contienda por la gubernatura de Puebla. Y es que está previsto que el presidente municipal panista de Puebla, Eduardo Rivera, sea postulado por los partidos que conforman el Frente, esto es, PAN, PRI y PRD. Ayer el edil albiazul se reunió con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, poco antes de que el Consejo Político Nacional de ese partido aprobara la participación de Rivera “en calidad de simpatizante” dentro del proceso interno para la selección del candidato del PRI a la mencionada gubernatura. Mientras eso ocurre, los integrantes del cabildo del municipio de Puebla capital, se alistan para sesionar y concederle licencia para que vaya en pos de la postulación. Con ello, por el lado del Frente contenderá Rivera y por Morena el senador Alejandro Armenta. Ahí el dato.

El TEPJF y la confianza



La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayer vivió su más reciente episodio con la designación de la magistrada Mónica Soto, con una votación dividida en una sesión privada. Y aunque para muchos este hecho pudiera implicar el que se empiece a dar la vuelta a la página del conflicto, nos hacen ver que algunas voces relevantes de la política han dejado los focos amarillos encendidos. Es el caso de la aspirante presidencial del Frente, Xóchitl Gálvez, quien ayer expresó que “la verdad yo no tengo toda la confianza hasta no ver cómo van a actuar los magistrados”. Con ello, nos comentan, queda claro que PAN, PRI y PRD pondrán la lupa en cada acción del Tribunal, no así Morena, cuyo presidente, Mario Delgado, ayer celebró la llegada a la presidencia de la magistrada Soto, a la que le expresó su confianza. Uf.