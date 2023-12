Tambores de guerra en Colima

Así que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, volvió a provocar un conflicto interno en Morena. Decimos “volvió”, porque no es la primera vez. Muchos no olvidan que el 9 de enero del 2021, ella y el dirigente nacional del guinda, Mario Delgado, fueron atacados a huevazos por militantes que consideraban, ya desde entonces, una imposición de Indira como candidata al gobierno estatal. Y hay quien también recuerda que tres años antes, morenistas protestaron porque Indira fue “impuesta” como candidata a diputada federal, a pesar de que arrastraba señalamientos de corrupción cuando fue alcaldesa de Cuauhtémoc. Ahora, los inconformes la acusan de imponer candidatos a cargos de elección popular. El grupo disidente está asentado principalmente en Manzanillo, un bastión del que, aseguran, la mandataria se intenta apoderar. Veremos qué tanto escala el nuevo conflicto.

Morena pausa definiciones

Nos comentan que el aplazamiento de las definiciones en Morena, tanto para diputaciones federales como para alcaldías capitalinas, es un síntoma de que hay problemas para mantener la cohesión. En el caso de la Ciudad de México, los mayores conflictos están en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco, en donde ninguno de los aspirantes quiere ceder en favor del “consenso”. En el 2021 la oposición ganó la primera de estas demarcaciones y por poco se queda también con la segunda, lo que obliga a las cúpulas del guinda a ser muy cuidadosas a la hora de tomar decisiones. Los contendientes se tomarán un respiro para pasar tranquilos las festividades del Año Nuevo, pero empezando el 2024 reiniciarán las pugnas, pues el dirigente local de Morena, Sebastián Ramírez, dijo que las definiciones se darán “en los primeros días de enero”. Pendientes.

Impugnadores ganan batalla

Con la novedad de que el Poder Judicial reconoció que es una situación “atípica” el que los jueces atiendan los amparos que se han presentado por la desaparición de los 13 fideicomisos del propio Poder Judicial, a partir de una reforma de ley aprobada por la mayoría de la 4T en el Congreso. Sin embargo, también determinó que en estos casos aplica la llamada “regla de necesidad”, por lo que los seguirá atendiendo. Lo anterior se deriva de la decisión de un tribunal colegiado que si bien admitió que pudiera haber algún interés de los jugadores en el asunto, requiere tomarlo “si ningún otro juez o tribunal puede conocer y resolver tal asunto”. Y es que, se aclaró ayer, si no operara la regla señalada entonces se daría lugar a que no existiera la posibilidad de revisarse si, efectivamente, la reforma cumple o no con los preceptos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por nuestro país. Así que con ello ganan una batalla los impugnadores de la desaparición de los fondos, nos hacen ver.

A temblar… Fox vuelve a X

Así que la cuenta de la red social X, antes Twitter, del expresidente Vicente Fox ha sido restablecida. El exmandatario debió prescindir de ella desde el pasado 26 de noviembre, cuando, por razones hasta ahora no conocidas, se esfumó. Lo que sí se sabe es que por esas fechas, Fox tenía abierta una batalla contra Mariana Rodríguez, la empresaria, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la que calificó como “dama de compañía”, desatando con ello duras reacciones y hasta la desaprobación de la precandidata del Frente a la Presidencia, Xóchitl Gálvez. En esta red social, el guanajuatense no es cualquier personaje, pues cuenta con millón y medio de seguidores, lo cual magnifica, como ya lo ha hecho, las pifias que ha cometido y en las que ha terminado afectando a quien se supone quiere defender. Por lo pronto, ayer la cuenta de Fox no reportaba actividad, pero una vez que ha sido reactivada podrá ser usada por su propietario. Así que, como diría el clásico, “¡agárrense!”.

Las cifras de desaparecidos

Así que el Gobierno federal ajustó o aclaró los términos en los que originalmente presentó las cifras del registro de desaparecidos. Lo hizo tras sumarse en días pasados señalamientos de organizaciones, colectivos y activistas dedicados al análisis, seguimiento, o a la búsqueda misma de personas no localizadas. Y es que por la forma en que fueron planteados los datos en principio, se había generado la idea de que el registro en el que aparecía la cifra de poco más de 110 mil desaparecidos, sólo 12 mil 377 personas tenían la calificación de “confirmadas” y, por tanto, que ésas son las que deberían considerarse como desaparecidas. Ayer se informó que hay 94 mil 283 desaparecidos y que el gobierno, de la cifra de 110 mil 964, ha localizado a 16 mil 681. Consideró, por cierto, el Presidente López Obrador que hay indicios de que el asunto se quiere utilizar con fines politiqueros. Por lo pronto, ahí los datos.

“Los tenemos más puestos que nunca”

Y es en Movimiento Ciudadano donde quizá ya decidieron a quién ponerle los “fosfo fosfo” para el 2024, pues ayer el coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, compartió un video, nos dicen, bastante sugerente, atándose las agujetas y advirtiendo que el PRI y el PAN —a los que no dejan de responsabilizar por la frustrada candidatura del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la contienda presidencial— se “metieron con la generación equivocada”. Dice además el legislador: “Esto no se va a quedar así; los tenemos más puestos que nunca”. Y es que aunque el emecista no hace alguna afirmación, hay que recordar las declaraciones que hizo reiteradamente días atrás, cuando confirmó que abanderar al partido para buscar el máximo cargo en el país sí estaba siendo analizado por él y que, incluso, cenaría en Navidad con una decisión tomada. ¿Será?