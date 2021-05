Tocados en MC

Nos aseguran que con ánimos febriles similares a los que se respiran al medio tiempo en el vestidor de un equipo que va perdiendo, ayer Movimiento Ciudadano presentó a Manuel Scott como candidato sustituto al gobierno de Sonora, luego de que su abanderado Ricardo Bours se pasara al bando de Ernesto Gándara, de la alianza PRI-PAN-PRD. Durante el anuncio realizado en Hermosillo, y que encabezaron Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maynez, la denuncia recurrente fue que hubo “tratos en lo oscurito” entre “carroñeros”. Tema que, nos comentan, realmente se ve que molestó y dolió a la organización política que fundó Dante Delgado. El caso es que muy animosamente le pidieron a su nuevo aspirante que “con huev…” demuestre que puede pintar de naranja Sonora. Y de paso, a quien fuera antes su abanderado, que si ya se fue les haga el favor de irse bien. O sea, renunciando ante la autoridad competente, para que su relevo pueda participar en el debate. Uf.

• Contratos de cómputo en el ISSSTE

Nos informan que ayer se abrieron las propuestas dentro del concurso de arrendamiento de equipo de cómputo para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, institución que encabeza Luis Antonio Ramírez Pineda. En ese proceso, Mainbit, de José Antonio Sánchez, se quedó en segundo lugar y quien lleva la delantera es Theos, de Raúl Pinto. Nos aseguran que esta licitación generará amplios ahorros a la institución y más de 40 mil usuarios podrán contar con equipo de cómputo de última generación, para mejorar los distintos servicios que brinda la institución.

• Declinaciones, capítulo 5

A lo que parece ya una serie en entregas que bien podría llamarse Declinaciones, ayer se agregó un nuevo capítulo. La protagonista fue Bibiana Lizardo, candidata del Partido Movimiento Dignidad Zacatecas, quien anunció que se suma a la abanderada de PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya, por incluir esta última en su plataforma las ofertas de campaña y banderas electorales que el partido local busca concretar. Por cierto, que al anunciar su declinación, Lizardo no dejó pasar la oportunidad para dar un raspón al contrincante principal de Anaya Mota, es decir, David Monreal. La historia de MDZ, nos cuentan, es particular, pues resulta que originalmente postuló a Édgar Salvador Rivera Cornejo, quien corrió el mismo destino que otros a los que la autoridad electoral retiró el registro por no entregar su informe de gastos de precampaña. Fue por eso que entró al quite Lizardo el 1 de mayo pasado. Diecisiete días después, o sea ayer, la candidatura que fácil vino, fácil se fue. Y hasta ahí el capítulo.

• Porfirio sin Ifigenia

Con la novedad de que Porfirio Muñoz Ledo presentó ayer un documento denominado Diálogo Incluyente Sobre la República. Cada punto que lo conforma inicia con la palabra “Respeto”, idea que aterriza en temas como división de poderes, sistema federal, órganos autónomos… Además, en una de sus consideraciones sustanciales establece que “durante la segunda parte del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador debiera consumarse el movimiento libertario que iniciamos en 1988”. El escrito supuestamente tenía el apoyo de Ifigenia Martínez, pues así lo remarcó el propio Muñoz Ledo. Sin embargo, en carta posterior, la también integrante del entonces Frente Democrático Nacional aclaró que: “reconozco la Cuarta Transformación, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la consolidación del movimiento que iniciamos en 1988”. Y Porfirio quedó solo.

• Revés al PAN en Veracruz

Por cierto que en estos días litigiosos, a todos los partidos les están tocando reveses. Así ocurrió ahora con el PAN, al que el tribunal electoral estatal suspendió una de sus postulaciones clave, la de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien busca gobernar la capital veracruzana. La decisión derivó de una apelación múltiple efectuada por los partidos Morena, PT, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, los cuales alegaron que el abanderado, que antes ya fue edil de Boca del Río, no tiene la residencia efectiva en el puerto y que efectuó su registro de manera irregular. Por supuesto que, aún antes de que se dictara el resolutivo del tribunal electoral local, el tema ya estaba más que politizado y seguramente tendrá repercusiones en instituciones federales. Porque hay que tomar además en cuenta el ingrediente de la cercanía de las elecciones.

• De los incendios en Jalisco

Resulta preocupante la grave sequía y los cinco mil 261 incendios forestales que han ocurrido durante el año en las 32 entidades federativas y que han afectado 286 mil 437 hectáreas. Pero es aún más inquietante que algunos de esos siniestros pudieran ser provocados por vaya usted a saber quién. Y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, alertó ayer sobre siete incendios desatados ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, seis de ellos iniciados “prácticamente al mismo tiempo. Esto no puede ser una casualidad. No tiene lógica y pone en evidencia que algo está pasando”, dijo el mandatario estatal. Grave si es parte de un descuido por parte de visitantes furtivos, y peor aún si esta acción pudiera formar parte de la espiral de confrontación política o incluso criminal que se vive en diversos puntos del país en la antesala de la jornada electoral del 6 de junio. Pendientes.