Torruco no paga

El que ayer se quiso lucir con el Presidente fue el diputado Miguel Torruco, quien llegó a la reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional con una impresión enorme de una imagen de López Obrador en la marcha que encabezó el pasado 27 de noviembre, que al día siguiente se volvió famosa. Pero resulta que olvidó algo el legislador: pagarle al autor, Luis Antonio Rojas, por la reproducción de la imagen de su propiedad. De ahí la balconeada que éste le puso en las benditas redes. “Gracias a todas las personas que respetan el trabajo fotoperiodístico y compraron la foto, excepto a Miguel Torruco, quien me contactó, pero decidió no pagar por ella, y sin permiso la imprimió y se la regaló hoy a López Obrador”. Por cierto que sólo hasta después de la exhibida anunció que pagaría. Uf.

Contra dirigencia desbocada

Resulta que la posible prórroga de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI hizo que se sumaran priistas… pero en contra del agandalle de su dirigente nacional. Con lo cual, siguen aumentando las expresiones de quienes no avalan que Alito se quede y afecte al tricolor, de cara a los comicios del 2023 y 2024. Ahora fue Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, y priista de relevancia, quien anunció su renuncia al Consejo Político Nacional. A él sumaron un fuerte reclamo los legisladores locales tricolores de que se dé marcha atrás al albazo estatutario perpetrado la víspera. Y no son los únicos, también se agregarán otros que consideran que la gestión de Moreno sólo ha dado malos resultados y pérdida de gubernaturas. Nos aseguran que puede venir una serie de recursos legales de priistas de varias latitudes para poner una contención a la dirigencia que ven desbocada.

Y en una de ésas, en la boleta

A propósito del encuentro que tuvieron hace unos días del que resultaron varias imágenes en la que aparecen juntos, nadie puede descartar, nos comentan, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, pudieran también compartir después otro espacio: el de la boleta para la elección de Presidente de la República en 2024. Sobre todo por el trabajo que cada uno ha realizado, por ejemplo, en las áreas de seguridad e inversión. Sheinbaum, nos hacen ver, ese día destacó el trabajo realizado en Yucatán especialmente en materia de seguridad, y habló incluso de aspectos que podría replicar en la Ciudad. Ella misma después ofreció la conferencia magistral en la que habló de las políticas exitosas de su gobierno. Ahí el dato.

Acusan 6 meses de impunidad

Y fue la Compañía de Jesús la que ayer pidió “que se revise el sistema de justicia que favorece la impunidad, que se revise la estrategia de seguridad que favorece el control de los grupos armados y se deje de fomentar la polarización que alienta la violencia”. Esto luego de que la comunidad jesuita de la Sierra Tarahumara denunciara que no se ha hecho justicia en el caso de los asesinatos de los padres Javier Campos y Joaquín Mora, ocurridos hace ya seis meses. “Reconocemos los esfuerzos, pero condenamos la vergonzosa impunidad que se vive ante éstos y miles más de homicidios”, señaló esta última en un pronunciamiento. Y es que hasta ahora el sujeto apodado El Chueco, señalado como responsable de los crímenes no sólo de los curas, sino también del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berrelleza, no ha sido detenido.

Para la senaduría vacante

Con la novedad de que en la contienda por la senaduría vacante de Tamaulipas Morena ya eligió candidato y será ni más ni menos que el exdelegado del Bienestar en el estado, José Ramón Gómez Leal, al que registrará en fórmula con Indira Paola López Carreto. Mientras tanto, la alianza PRI-PAN perfila a una candidata: la expriista Yahleel Abdala, quien representará a los ahora opositores en el estado, en la elección del próximo 23 de abril. En el caso de Movimiento Ciudadano, su dirigencia prevé no registrar a un candidato para un espacio que, dicen, le corresponde de antemano a Morena, porque es para ocupar el escaño que ocupaba Faustino López, quien falleció en un accidente automovilístico el pasado 8 de octubre.

El dolor de una madre

Desgarrador, el video que difundió ayer Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, para suplicar a un grupo delictivo “no nos maten” y pedirle que le digan en dónde está su hijo. La de Ceci es una voz que se ha cansado de solicitar el apoyo de las autoridades del estado que gobierna Alfonso Durazo sin obtener respuesta. Es una voz que ante la impotencia, ahora se dirige a uno de los cárteles que dominan buena parte del territorio sonorense, con la esperanza de que por esa vía encuentre a su hijo desaparecido. Su desesperación la llevó a decirle a los delincuentes que no quiere justicia, “sólo lo quiero conmigo”, en referencia a su vástago. Las autoridades harán como que no vieron ni escucharon el video, como, señalan las propias organizaciones de buscadoras, no han escuchado durante mucho tiempo las súplicas de Ceci.