Que se vayan al territorio

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer dio un jalón de orejas a los diputados, luego de que en su conferencia le preguntaran sobre los agrios diferendos que surgieron en la bancada morenista por el reparto de comisiones. Y es que la mandataria si bien se desmarcó de referirse al funcionamiento del Congreso, aprovechó para señalar: “Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero fueron electos por el pueblo. Y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Y tienen jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular, para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Ésa es una tarea fundamental. A territorio”, les dijo.

El desarropo a FCH

Y tras la condena de la justicia de Estados Unidos a Genaro García Luna, hizo a muchos levantar la ceja el duro desarropo que acometió ayer el Partido Acción Nacional en voz de su dirigente nacional, Marko Cortés, del expresidente Felipe Calderón. Y es que, nos comentan, además de desmarcarse, Marko embistió al advertir que Calderón “tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera (con el crimen organizado) y también él tendría que explicar si se enteró. Y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas, el Ejecutivo federal es responsable también de todo, de su equipo de gobierno”. Sus señalamientos recibieron revires de figuras que en su momento formaron parte del gobierno de FCH como Ernesto Cordero y Javier Lozano, quienes optaron por la frontalización personal. El caso es que para Acción Nacional, al parecer, el único gobierno suyo del que se puede ufanar es el de Vicente Fox.

El mal juego del Cuau

El hallazgo sin vida de los profesores Laura Ortiz y Enrique Sánchez, quienes fueron secuestrados desde el 9 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, es una de las secuelas del mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Los catedráticos de la Universidad Autónoma de Morelos fueron plagiados en el contexto de una crisis de inseguridad que caracterizó a la administración del exfutbolista, hoy flamante diputado federal de Morena. Se sabe que los profesores fueron asesinados a pesar de que se pagó el rescate que se exigía. Sus cuerpos fueron encontrados el martes por la noche en el poblado de Topilejo, en los límites entre la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, y el municipio morelense de Huitzilac. Dentro de la tragedia, esta vez hubo coordinación entre las fiscalías de ambas entidades para tratar de dar con el paradero de las víctimas, lo que evitará la politización de la indagatoria, como ocurrió en otros casos. Ésta es otra de las razones por las que cada día se desmarca más el actual gobierno estatal.

Prepotencia de alcalde en SLP

Quien se vio muy mal fue el presidente municipal de Huehuetlán, San Luis Potosí, Ramón Martínez Avitud, al ordenar a su gente agredir a elementos de la Guardia Civil estatal que intentaban revisar su camioneta. Los uniformados detectaron que el vehículo presentaba impactos, al parecer de arma de fuego, y procedieron a una inspección. Pero el alcalde morenista encaró a uno de los oficiales y se negó a la revisión. Tras un breve y ríspido diálogo, los policías optaron por retirarse, pero el alcalde les dijo: “No, aguántenme” e hizo señales con la mano a sus colaboradores para que se acercaran y hostigaran a los guardianes del orden. “No los quiero volver a ver por aquí”, les gritó, mientras uno de sus ayudantes intentó abrir la puerta de la patrulla. Los policías no cayeron en la provocación y se marcharon. El gobernador Ricardo Gallardo, nos dicen, ha realizado una importante labor de prevención del delito, pero hay ciertos alcaldes que no ayudan, sino todo lo contrario. Uf.

Picones en el Senado

Y es en el Senado donde siguen los picones entre el legislador del PRI por Coahuila, Miguel Riquelme, y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. Y es que ayer, durante la discusión de la reforma en materia energética, nos cuentan, al momento de subir a tribuna para argumentar su reserva al dictamen, el exgobernador de Coahuila inició con una crítica a Noroña, a quien le dijo que “no le queda mucho hacerse el cómico (…) Yo puedo ser tan barbaján como usted, pero conduzca esta asamblea con equidad”. El enojo del priista provino de que, un día antes, el líder del Senado a cada rato recordaba que ya tenía un ayudante para contar el tiempo a los expositores, en alusión a Riquelme. Ayer, éste le reprochó: “A nosotros nos empieza a gritar y a los suyos nada más les avisa”. El morenista no la dejó pasar y respondió que no aceptaba los insultos “de quien acaba de subir a tribuna” y dijo que en la oposición andan muy inquietos; “aquí les tengo un té de pasiflorina”. ¿Qué tal?

La batalla por la CNDH

Y nos cuentan que en la contienda por presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos si bien es verdad que la actual ombudsperson tiene ya algunos apoyos, resulta que también tiene rivales fuertes. Y es que entre los perfiles anotados que ya cumplieron con todos los requisitos figuran el de Nashieli Ramírez, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También están otros como el de Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México y uno más es el de Carlos Pérez Vázquez, quien formara parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia para la llamada Guerra Sucia, creada en el sexenio pasado. Hay pues, nos comentan, buenos cuadros que pueden dar otro derrotero a la CNDH, por lo pronto, uno de mayor profesionalidad. ¿Será cierto que hasta al momento nada está dicho? Pendientes.