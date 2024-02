¿Ahora con vestido “fosfo fosfo”?

Con la novedad de que a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya se le hizo seguir en la política. Al menos es lo que ayer vieron, por unos instantes, los periodistas que cubren las actividades de Movimiento Ciudadano. Porque resulta que en el chat mediante el cual se comunican los eventos que realizará ese partido, se informó que el próximo lunes Cuevas y Alejandra Barrales acudirán a registrar su fórmula para contender por MC al Senado de la República. La invitación estuvo disponible unos instantes y luego fue borrada, aunque la información contenida en la convocatoria no fue desmentida. Si nada cambia el lunes 11 estarían llegando a apuntarse Cuevas y Barrales a las oficinas ubicadas en la calle Lousiana en la colonia Nápoles y muchos tendrán la respuesta a su duda de por qué la alcaldesa se había peleado con todos menos con MC.

Y es el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, el que poco a poco se consolida como la principal institución de salud del país. En ello ha tenido que ver, nos comentan, la implementación del programa IMSS Bienestar, en lugar del malogrado Insabi, pero también a que los programas de la propia institución presentan indicadores favorables. Entre ellos está el de rehabilitación de quirófanos, con 803 acciones, con el cual se pretende abatir el diferimiento de cirugías. Robledo estuvo ayer en Tabasco, donde destacó las inversiones realizadas en la entidad para fortalecer infraestructura y también el hecho de que la entidad, pese a la pandemia, mantuviera e incluso incrementara el número de afiliados al instituto de manera consistente, al pasar de 165 mil a 234 mil trabajadores. Ahí el dato.

Por méritos propios y no por imposiciones o influyentismo alcanzó su postulación Manuel Cota Cárdenas, hijo del director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño. Así defendió Cota la designación de su vástago como candidato a diputado federal por Morena en el distrito 1 de Baja California Sur, pues argumentó que se llevó a cabo una encuesta y él ganaba, era el mejor posicionado, por lo cual el Comité Ejecutivo Nacional guinda sugirió que aceptara la representación. Leonel trató de deslindarse de cualquier intervención suya en la designación y negó que hubiera un dedazo.

Envía Julio César Velázquez réplica a nombre de Marco Antonio Reyes Saldívar: “De manera falsa los encabezados y/o notas denominadas Contratos y cuestionamientos del jueves 8 de febrero e Incendio en Licitaciones de este miércoles 12 del diario La Razón afirman que mi representado sostiene una relación de amistad con una persona de nombre Alejandro Rodríguez, (afirmación completamente falsa) y que en su carácter de representante sindical viene denunciando a funcionarios, instituciones y empresas que no son afines a la organización sindical que representa, aseveración completamente errónea incurriendo ese medio en afirmaciones falsas, erróneas y dolosas, pues no acredita ni muestra (por qué no existen) documentación o prueba alguna, ya sea con acusación y/o sentencia formal comprobable que sustenten las mentiras que cita en su medio”.

Para seguir abonando a la confrontación con el gobierno de Joe Biden, con los demócratas y de paso con México, ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que construirá un cuartel militar muy cerca de la frontera con nuestro país. Pondrá un campamento-base, según se informó, para unos mil 800 soldados aunque en un momento dado podrían llegar a ser 2 mil 300 en un espacio de 32 hectáreas, un parque que recién requisó supuestamente para tener mayor margen de control sobre la migración. El sitio está en Eagle Pass, punto que el año pasado se convirtió en un foco rojo por la importante cantidad de cruces masivos que se dio. Aunque, nos hacen ver, en la actualización de información oficial sobre detenciones de migrantes que se realiza en la frontera norte, éstas bajaron en enero. Ahí el nuevo mensaje.

Y ha sido el propio Presidente López Obrador el que ha empezado a generar expectativa sobre la entrevista —él afirma que es la primera, aunque podría tratarse de la segunda o tercera que concede como Jefe del Ejecutivo— que recién le hizo la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red en Palacio Nacional. Y es que el propio mandatario subió a las redes un clip promocional de la charla que se podrá ver la próxima semana, en el que se escuchan algunas de las preguntas de Inna: ¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la Presidencia?, ¿qué le diría el AMLO de hoy al AMLO de 2006?; ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años? Me vas a dejar como un limón exprimido, se le escucha decir al Presidente y ambos ríen en varios momentos. Pendientes.