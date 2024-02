Fragilidad perredista

Después de sacarse a la luz sus trapos sucios y darse públicamente hasta con la cubeta, los perredistas Jesús Zambrano y Silvano Aureoles resulta que hicieron las paces y hasta se abrazaron. Hace apenas unos días el exgobernador de Michoacán decía: “Zambrano cuida, al igual que López Obrador, lealtades ciegas y no capacidades y trayectorias. Les reparte los espacios a los que le sirven para mantenerse en el poder para seguir controlando lo ya muy minado que queda del PRD. Por cierto, quienes lo han llevado a esta etapa de ruina han sido ellos, los Chuchos, empezando por Jesús Zambrano y sus secuaces”. Luego le pidió que renunciara tras señalarlo como “incompetente”. Pero ayer todo dio un giro de 180 grados y en el sol azteca ya están como si nada. Aunque también ha quedado la idea, nos comentan, de que se trata de un partido de alianzas frágiles. Uf.

Diálogo frena protesta

Así que ayer el Gobierno logró meter freno de mano a los transportistas que se aproximaban a la Ciudad de México por varias vías, lo que auguraba un colapso de la movilidad en la capital. La reanudación del diálogo con los dirigentes de la AMOTAC, se informó, fue lo que logró suspender las tres caravanas de tráileres y camiones de carga que avanzaban lentamente por el norte y por el sur. Como sea, nos dicen, no se debe perder de vista que la organización convocante a las protestas de ayer logró movilizar a la suficiente cantidad de conductores como para realizar bloqueos en 18 estados. Y también que el Gobierno dejó claro, en voz del mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, que no aceptaría chantajes. Por lo pronto, en la guerra de vencidas, ambas partes optaron por la opción de volverse a sentar a platicar. A ver cuánto dura le tregua.

Prevalencia del grupo político

Y hablando de la nominación de candidatos a las diputaciones locales en la Ciudad de México por parte de Morena y sus aliados, llamó la atención la designación de Brenda Ruiz. Y es que, nos comentan, se trata de un perfil destacado en asuntos de gestión política y que conoce muy bien el distrito por el que habrá de contender: el 20 de Cuajimalpa. No es nuevo el dato de que Brenda es parte del grupo político del alcalde de esa demarcación, Adrián Rubalcava, quien buscó competir por la postulación a la Jefatura de Gobierno por parte de la oposición, pero al cerrársele las puertas, optó por buscar rutas políticas en los entornos de la Cuarta Transformación. La designación de alguien de sus mayores confianzas da cuenta de que ya está teniendo algún rango de movimiento en el guinda, desde donde seguirá haciendo política. Ahí el dato.

Agujero a la 4T en Iztacalco

Resulta que en Iztacalco la definición de la candidatura de Morena a la alcaldía no fue del todo tersa, pues llevó a la renuncia de Emilio Serrano Jiménez, uno de los fundadores del partido. Emilio no estuvo de acuerdo con la designación de la diputada local Lourdes Paz, pues asegura que él fue el ganador de la encuesta. Además, no sólo dejó al partido guinda, sino que de inmediato se sumó a los trabajos de la coalición PAN-PRI-PRD, en donde fue recibido con los brazos abiertos. Y es que quienes conocen del tema, saben que Serrano tiene una larga trayectoria como líder vecinal en Iztacalco y capacidad como operador, cualidades que son muy apreciadas cuando se esperan competencias reñidas, como es el caso de la Ciudad de México. Morena enfrenta también fisuras en Azcapotzalco y podría haberlas en otras demarcaciones. Sólo habrá que esperar a ver si les alcanza el tiempo para aplicar en todas una operación cicatriz. Pendientes.

La MH y los usos de suelo

Y es en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe, donde han decidido emitir opiniones negativas a propuestas de cambio de uso de suelo, con las que se pretende llevar a cabo proyectos inmobiliarios de grandes dimensiones. La medida, nos comentan quienes saben de este tipo de procedimientos administrativos, representa, en principio, ponerse del lado de los vecinos, a quienes así se garantiza que no serán los principales afectados por los nuevos planes. Por otro lado, la decisión blinda a la alcaldía en un momento en el que el discurso oficial ha tendido a satanizar el desarrollo inmobilario. Lo curioso del caso, nos hacen ver, es que algunos de los proyectos cuestionados ya fueron avalados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, a pesar de que los ven soportados en enrevesados caminos legales.

Visión de los vencidos

Con la novedad de que hijos, primos y viudas de morenistas, además de ediles y hasta el intérprete de varias canciones identificadas con la 4T, Byron Barranco, se colaron a las listas de candidatos a diputaciones de mayoría relativa de Morena, dada a conocer la madrugada de ayer. Pero además, en la relación final de nombres alcanzaron a meterse 54 diputados en funciones. Y todos ellos estaban felices —aunque ahora deberán hacer campaña para mantenerse en su curul—, no así legisladores como el exdiputado Rubén Cayetano, quien condenó la reelección y llamó a dejar que “se exhiban los ambiciosos vulgares, que se trepen del trabajo del Presidente, hay que deslindarnos”. Integrantes de las filas de la 4T respaldaron sus dichos, aunque no faltó quien considerara que éstos se deben a que a él, por el momento, no se le hizo la posibilidad de acariciar un hueso.