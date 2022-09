Con la novedad de que, de buenas a primeras, pidió licencia para dejar su curul la legisladora priista Yolanda de la Torre, incondicional de Alito y famosa por haber presentado la iniciativa de reforma constitucional que, de aprobarse, permitirá a las Fuerzas Armadas mantenerse en apoyo de tareas de seguridad pública hasta 2028. “La vida te da momentos de decisiones y muy bien, van a ver, todo será favorable, amo Durango y siempre está por delante”, señaló a reporteros la hasta ayer legisladora, quien mencionó esa entidad porque todo parece indicar, nos comentan, asumirá un muy buen cargo judicial allá. Atrás dejará por cierto fracturas en la alianza y desencuentros, gritos y sombrerazos entre partidos, causados por su iniciativa. Nos hacen ver que en su caso aplicará, como dicen en su tierra, aquello de que “nomás dejó la víbora chillando”. Uf.

Jorge Nuño no para

Y es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jorge Nuño Lara —designado por el Presidente como dncargado del Despacho—, la que no ha parado para atender todos los asuntos que tiene asignados. Uno de los más relevantes es el de la red carretera sobre el cual ayer dio cuenta, en un seminario efectuado en Guanajuato, que en 2023 no caerá el presupuesto para conservación, pues contará con más de 9 mil 500 millones de pesos a carreteras federales y más 7 mil millones de pesos a contratos de conservación. También refirió que el área a su cargo trabaja en el Sistema de Gestión para la Conservación de Carreteras-Icaro a migrar a finales de este año, con el que será posible conocer las condiciones de tramos de los que se tengan datos cargados. Ahí el dato.

¿Protesta o vandalismo?

Nos comentan que se debe reconocer el estoicismo con el que policías de la Ciudad de México aguantaron ayer las agresiones de los normalistas de Ayotzinapa frente a las instalaciones de la FGR. Y es que tras realizar pintas e intentar ingresar al edificio, los estudiantes lanzaron cohetones y piedras contra los elementos de la SSC, quienes se mantenían a la expectativa. Al final los uniformados que encabeza Omar García Harfuch hicieron labor de contención, con el costo de que al menos 11 de ellos resultaron lesionados. Los normalistas, como cualquier ciudadano, tienen todo el derecho de manifestarse y reclamar. Pero una cosa es la protesta social, que debe ser respetada sin cortapisas, y otra es el vandalismo. Nos hacen ver que por ser normalistas ciertas coyunturas políticas han concedido un manto justificatorio. Por lo pronto, el siguiente objetivo en donde “protestarán”, dicen otros que más bien “provocarán”, será el Campo Militar 1.

Agenda del agua en Chihuahua

Donde se están poniendo las pilas para atender el problema hídrico, pero, además hacerlo con una visión binacional es en Chihuahua, entidad gobernada por Maru Campos. Y es que ayer arrancó la Primera Cumbre Binacional del Agua, en Ciudad Juárez, donde la mandataria estatal recalcó la necesidad de enfrentar el reto del vital líquido precisamente como comunidad binacional. “Estamos aquí para compartir visiones y experiencias… comprendemos que sin hermandad entre las naciones, no habrá futuro posible, no habrá una gestión exitosa del recurso hídrico”, expresó. Entre los invitados al encuentro figura Calixto Mateos-Hanel, director del Banco de Desarrollo de América del Norte, institución bilateral que financia proyectos de infraestructura ambiental y da asistencia para proyectos y acciones que contribuyan a preservar, proteger o mejorar el medio ambiente de la región fronteriza.

Tres distintos PRI

Según Jorge Carlos Ramírez Marín, en la bancada del PRI en el Senado hay tres bloques: uno, que no respaldará de ninguna manera la reforma sobre Fuerzas Armadas; otro, que está dispuesto a apoyarla como viene y uno más, que le apuesta a mejorar la iniciativa. Es este último de donde pueden salir con certeza los votos que necesita la 4T. Los operadores obradoristas ya negocian con estos senadores priistas –entre ellos el propio Ramírez Marín— algunas modificaciones al dictamen para volver a someterlo al pleno y lograr su aprobación. Pero el tiempo apremia. Sólo se tienen 10 días naturales, de los cuales hoy se cumplen dos, para volver a presentar el anteproyecto. Si no lo logran habrá que empezar de cero. Por cierto, nos hacen ver que tres PRI dentro una bancada de 13 legisladores es demasiado, ¿o no?

Lejos del tricolor y cerca del naranja

Nos aseguran que a Movimiento Ciudadano, partido que encabeza Dante Delgado, están a poco de convencerlo para que se tomen en serio aquello de formar parte de la coalición Va por México. A pesar de que por meses ese instituto político se ha venido negando a aliarse con otras fuerzas, nos cuentan que ayer algunos ya vieron una especie de “coqueteo” con el PAN. Y es que el coordinador de los naranjas en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, declaró que están abiertos a dialogar. Mientras, el líder panista Marko Cortés rápido alzó la mano y se dijo dispuesto a tomarle la palabra. Aunque la reforma que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública está en un impasse y Jesús Zambrano, dirigente del PRD, ha dicho que aún hay una esperanza con el PRI, lo cierto es que hay quien ya ve más cerca a los naranjas que al tricolor en una probable alianza. Habrá que ver.