Aburto se quedará en prisión otros 15 años

Durante mucho tiempo el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio permaneció archivado, y de repente aparece el Fiscal General de la República diciendo que huno un segundo tirador. Cinco años durmió el expediente, pero como hay que distraer la atención de la gente se revive un asunto que estaba “muerto”.

El joven alcalde la Ciudad de Monterrey Luis Donaldo Colosio, hijo del líder ejecutado pidió el indulto presidencial, pero el presidente López Obrador respondió de inmediato no lo habrá porque es un asunto de Estado.

Demasiado coincidente que, en plena lucha por la Presidencia de la República, una ineficiente Fiscalía de repente reviva el caso del asesinato Colosio Murrieta, ocurido el 23 de marzo de 1994 con lo cual trata de dar vigencia al gustado recurso de la llamada Cuarta Transformación de denunciar “crímenes de estado”.

Las dudas se sustentan porque ese que debería ser un organismo autónomo, a cargo del fiscal “carnal”, Alejandro Gertz Manero, no ha podido hacer realidad la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de aclarar la desaparición de los 43 normalistas secuestrados hace nueve año en Iguala y ni siquiera reunir las pruebas suficientes para condenar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir y repartir sobornos para impulsar la candidatura y luego sostener los programas de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien no ha sido inquietado ni con una citación para declarar ante un juez, aunque no sea como imputado sino al menos como supuesto testigo.

El caso del atentado mortal contra el candidato presidencial del PRI fue nuevamente puesto de actualidad por una sorpresiva revelación de la FGR al revivir la hipótesis de que hubo un segundo tirador y que éste era parte de una agencia gubernamental y, todavía más notable, que fue protegido por uno de los personajes más repudiados por el actual gobierno federal, Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad del gobierno del no menos denostado Felipe Calderón Hinojosa.

Lo lograron desde el poder ahora será si hubo un cuarto tirador en ese terrible asesinato, inculpando a gente que nada tuvo ver. Así lo vivimos hace treinta años los que estuvimos en Lomas Taurinas y que lo dimos a conocer a los lectores y a los televidentes.

+++

No todo lo bien que se cree están las cosas dentro de Morena, cuando una voz crítica como Alejandro Rojas, fue senador por varios meses, prefiere abandonar las filas del partido y otros más como la senadora por Campeche, Cecilia Margarita Sánchez; Lucy Meza, Morelos; Claudia Balderas, Veracruz; y Nancy de la Sierra, Puebla, también abandonaron las filas de ese partido.

+++

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional en donde el Presidente no deja de descalificar desde Palacio al Poder Judicial, en algunos estados sí existe una relación institucional y respetuosa de la división de poderes. Por ejemplo, en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez, asistió al informe del presidente del Tribunal de Justicia del estado y ahí dijo que una de las mejores formas de servirle y darle seguridad a los coahuilenses, es la coordinación y unidad que debe de existir entre poderes, con respeto absoluto a la autonomía… Por lo visto así no lo entiende el Gobierno federal.

+++

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, muy contento reabrió la Línea 12 del Metro, sí aquella en la que ocurrió una de las mayores desgracias que dejó un saldo de 26 muertos.

+++

El dirigente del PRI Alejandro Moreno puso de relieve que la precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, “ha presentado una propuesta sólida”, la cual será trabajada y robustecida en todos los rincones del país, de cara a la jornada electoral, en la que el PRI participará con responsabilidad y compromiso, al lado de las y los mejores abanderados.

Subrayó que “vamos rumbo al cierre de esta Legislatura y, sin lugar a dudas será un tramo muy importante, que habremos de enfrentar con firmeza, con decisión, con compromiso con nuestro país, anteponiendo el interés de México”.

En este sentido, el líder nacional del PRI reconoció “la labor comprometida de las y los legisladores que están en el Congreso y que están defendiendo de manera muy puntual el Estado de Derecho y, sobre todo las instituciones de nuestro país”.

Por su parte, el diputado Rubén Moreira, lanzó el reto a Morena para que permita a la Mesa Directiva poner a discusión la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. “Es una bolsa política que sueltan para llamar la atención; que lo sometan a votación inmediatamente”, subrayó.

El líder congresista urgió también a los Grupos Parlamentarios a aprobar la iniciativa de disminuir los años para tener derechos a una pensión, de 65 a 60, además de llamar a hacer efectivo el derecho a la salud, para hacer constitucional la accesibilidad a los hospitales y las medicinas gratuitas. Destacó que avalarán las iniciativas de reforma que beneficien a las y los mexicanos.

+++

La senadora Marybel Villegas Canché condenó la violencia obstétrica que persiste en México y que sufren algunas mujeres durante el embarazo, parto y posparto, ya que enfrentan humillaciones, abuso de poder y negligencia por parte del personal de salud, que desencadenan consecuencias fatales para su salud física y mental.

Villegas Canché presentó una iniciativa para reconocer explícitamente, en el marco legal, a la violencia obstétrica como una forma de violencia que sufren las mujeres, definir claramente sus conductas y establecer protocolos para su identificación e investigación.

Recordó que se trata de un tipo de agresión que se genera en los servicios de salud pública o privada, que consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud, que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto.

+++

los números serios le dan una desventaja de 16 puntos, más menos, sobre su adversaria de Morena, Claudia Sheinbaum, que no constituyen una brecha inalcanzable.

Esa base de ese discurso donde habló, incluso de recuperar el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ubicado en tierras de Texcoco, entre otros temas, es lo que los mexicanos quieren escuchar sobre el cómo enfrentaría esas carencias de servicios o del cómo fomentar más empleo y con mejores condiciones de vida laboral.

Ese crecimiento de Xóchitl Gálvez, sin duda debería ser más que aprovechado y no soltar ese hilo que ya lo insertó a la sociedad mexicana.

Esa sociedad mexicana tal vez no le interese que Xóchitl o la otra Presidencial, Claudia Sheinbaum, repliquen otras mañaneras que se han convertido en un foco de fragmentación en las familias mexicanas.

Xóchitl Gálvez no debería asentarse en esa coyuntura Presidencial con una similitud de escenario al del Presidente, pues deberá, sin menospreciar su capacidad, su propio estilo que le de paso a la aceptación del mexicano.