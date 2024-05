Candidatos del DF se darán mañana con todo

Mañana domingo, se realiza el tercero y último debate de los aspirantes a gobernar la Ciudad de México. Han cumplido jornadas intensas buscando convencer a los capitalinos para voten por su proyecto. Muchos indicativos señalan a Santiago Taboada como delantero, sobre todo después de la declaración que se hizo desde el Zócalo Metropolitano atacando a las clases medias que son dominantes en la capital de la República.

Por Morena y aliados, Clara Brugada y por los opositores del PRI, PAN y PRD, Santiago Taboada. Después de 27 años de gobernar la izquierda en el DF, su desajuste ha sido brutal en primer lugar por la falta de agua, por la inseguridad y por las deficiencias en los transportes públicos, entre otros.

Obviamente hay un tercero que es de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, como su Presidencial, Jorge Alvarez Máynez sin la mínima ni remota posibilidad, ya no de ganar sino de dar la pelea, simplemente son letra muerta.

Los candidatos, Brugada y Taboada llegan con números apretados, pero con un escenario tal vez ya muy claro, es decir una aceptación mayor para el candidato del Frente PAN, PRI, PRD que logró llevar su alcaldía de Benito Juárez como el más seguro del país.

Es una demarcación que logró desplazar a la blanca Mérida de esos primeros lugares que le dieron por décadas. Hoy es Benito Juárez una ciudad dentro de la Ciudad capital, donde se puede presumir que hay una buena seguridad que es aplaudida, no solo por las familias, sino por los empresarios y los comerciantes.

Ese plus es el que le ha dado la confianza los capitalinos para aceptar a Taboada, pues no hay comparación con la administración de Brugada que realizó en Iztapalapa, una alcaldía, de las más inseguras, con la mayor población de las 16 que integran la CDMX y el segundo municipio, después de Ecatepec, más poblado del país. Y que después de manejarla por más de 12 años, no ha podido cumplir con la promesa de llevarle agua a la población.

Nadie puede olvidar que Iztapalapa centraba en sus terrenos la residencia de uno de los cárteles más peligrosos de la Ciudad, todo mundo sabía menos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y la propia alcaldesa, Clara Brugada.

Tronó la bomba por el alto índice de violencia que se desató y no le quedó más remedio al gobierno que encarcelar a sus integrantes.

En consecuencia, ese escenario, que en la ciudad capital no se olvida, es un negativo para las dos candidatas, hay hartazgo de estos gobiernos morenistas y hay cansancio de sus residentes de ver la misma película y no tener respuestas y soluciones.

Por eso tal vez vean con buenos ojos a Taboada, porque al menos ha demostrado que si logró mantener su alcaldía que gobernó, por seis años por su reelección, como la población más segura del país, la confianza es que pueda lograr hacer ese modelo para todo la Ciudad.

+++

En Baja California como en muchos otros estados del país, además de la elección para presidente de la República y el Congreso de la Unión, elegirán presidentes municipales y diputados locales. Pero la gobernadora ha pecado de omisa cuando se trata de perseguir a los mañosos, por eso se fue a vivir a la Zona Militar.

Si bien, para muchos MORENA lleva la delantera, en Tijuana hay un candidato que registra ascenso continuo: Miguel Ángel Badiola Montaño.

Con una campaña de propuestas, reuniones con grupos de interés, caminatas y mucho trabajo, el representante del PES BC bien puede decir que _caballo que al alcanza gana_.

Su oponente oficial arrastra denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia y violencia domiciliaria, pese a ello, se le otorgó el registro violentando los preceptos de la Ley tres de tres.

+++

Las dos presidentas del Congreso de la Unión, Ana Lilia Rivera del Senado y Marcela Guerra de la Cámara de Diputados, van qué vuelan por la reelección al igual que un amplio grupo de legisladores, cuya ventaja es que traen la radiografía más que clara y muy exacta que puede ayudar a retomar esos trabajos en lo primeros días que inicie la siguiente Legislatura. Eso sí, siempre y cuando se muestre la voluntad, antes nada.

+++

Los más de 186 mil homicidios que se han cometido en el país que justifican tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como sus gobernadores, quienes a la voz de “vamos bien” y de que la violencia no se ha incrementado, es tan solo uno de los preocupantes “focos rojos” que se encienden la víspera de las elecciones más trascendentales en la historia de México de las que se espera, no se tiñan de rojo.

Y como el inquilino de Palacio Nacional creé que con su palabrería ya convenció a todos, la oposición no se ha quedado cruzada de brazos y procuran ir más que un paso adelante no solo en la actual coyuntura.

Integrantes de la coalición “Fuerza y Corazón por México” que conforman PRI-PAN-PRD, se apersonaron en el Instituto Nacional Electoral, (INE), donde presentaron un Mapa de Riesgo, ya inmersos en la cuenta regresiva para el 2 de junio.

+++

En una sociedad conservadora, como la de Querétaro, el candidato de Morena a la presidencia municipal de la capital del estado, José María “Chema” Tapia, ha sumado adeptos al presentarse como un ‘hombre de familia’ y empresario.

Bueno, cómo estarán las cosas que las críticas del candidato panista Felipe Fernando Macías “Felifer’’, son consideradas “guerra sucia’’ en contra del morenista por una buena parte de la sociedad queretana.

La capital del estado lleva décadas gobernada por el blanquiazul, pero dar por hecho que la mantendrá en la próxima elección es muy arriesgado. La inseguridad, la falta de programas sociales para la gente que tiene menos recursos no los lleva a cabo el gobierno del estado como debería de ser. Se especula mucho con el agua. Se habla de Alcaldes que reciben millonarios sobornos para garantizar el vital líquido para que puedan integrar sus fraccionamientos.