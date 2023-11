Crear liderazgos femeniles no inventarlos: Xóchilt

Xóchitl Gálvez Ruiz, casi candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) demanda a los partidos que la postulan, que se designe a mujeres que tengan posibilidades de triunfo y no enviarlas a donde van a perder. Esto quiere decir que no se inventen liderazgos, sino más bien, hay que apoyar las féminas que destacan y que puedan llegar a la gente.

Pero aclara que ha platicado con los partidos -PRI, PAN y PRD, que forman el frente, sugerido, y se va a alcanzar un acuerdo productivo, dijo la senadora con los colores del blanquiazul.

En ese sentido, la dirigente Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón e hija del priísta Miguel Limón Rojas, ex secretario de Educación, anunció que solicitará una licencia de quince días, que no requiere de la aprobación del Congreso capitalino –que se la negó la semana pasada- para buscar la candidatura del frente.

Esta candidatura ya casi escriturada a nombre de Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, la demarcación considerada más segura de la CDMX, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI.

Será esta semana que inicia de definiciones, de caprichos, de berrinches y de grilla entre candidatos y partidos, porque no está en juego cualquier cosa, sino la Presidencia de México. Total serán 4 candidaturas destinadas a las mujeres y otro número igual para los hombres.

Nada de apoyos disfrazados, no obtendrán un centavo para Acapulco y su reconstrucción. Así aprobaron en el presupuesto 2024, sin importarles los damnificados, las víctimas del huracán Otis, y sin cambiarle una sola coma. No importa que niños y ancianos no tengan para comer, pues lo importante es llevar dinero a granes las obras.

Eso sí, la mayor deuda en 30 años -1.9 billones de pesos- con el mayor gasto –más de 9 billones- y el aumento de recursos a las obras obsesión de Andrés Manuel López Obrador y al Ejército, ajonjolí de todos los moles.

Los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados –PT, Verde y Encuentro Social- en modo de patiños, títeres, levanta dedos o, mejor dicho, aprieta botones, porque así se vota ahora, argumentan que ya hay 61 mil millones destinados a la recuperación y que el gobierno federal tiene los recursos suficientes.

Esos recursos son la quinta parte de los 300 mil millones de pesos que analistas y expertos calculan necesarios para la reconstrucción.

Para el siguiente año, el gobierno proyectó, en la Ley de Ingresos, un precio de 56.7 dólares por barril; así se aprobó, aunque la oposición pidió reconsiderar el precio a 76.7 dólares por barril, que es en promedio la estimación de las consultoras para el próximo año.

Cada dólar extra en el precio del barril de crudo representa para las finanzas mexicanas 13 mil 400 millones de pesos adicionales.

El fondo del asunto es que no existe un mando, ley, reglamento o como quiera llamarle, que obligue al gobierno a informar en qué se gastará o invertirá ese dinero.

La renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ser negada en la votación del Senado pues se requiere para otorgársela, las dos terceras partes de los votos, dice Damián Zepeda. Además, encierra una pequeña trampa pues el Ejecutivo Federal tendría que proponer el nombramiento del sustituto que duraría en el cargo 15 años.

El Senado de la República recibió del Ejecutivo federal el nombramiento a favor de Norma Ang Sánchez, como embajadora de México en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, de Liberia y de Sierra Leona.

Asimismo, fue remitido el nombramiento a favor de Ernesto Céspedes Oropeza, como embajador de México ante la Mancomunidad de Australia y, en forma concurrente, ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Repúblicas de Fiji, de Vanuatu y de Nauru.

La exministra de la Corte y actual senadora de la República habló de convenios con el INE, Olga Sánchez Cordero afirma que esa herramienta tiene el objetivo de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana.

La exministra de la Corte y actual senadora de la República habló de convenios con el INE, Olga Sánchez Cordero afirma que esa herramienta tiene el objetivo de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana.

En su participación en el cuarto foro de Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, expuso que México en esta organización es donde hay más trabajadores pobres de tiempo.nestar y el crecimiento nacional”.