Existe cerrazón entre diputados de Morena

En el Congreso, la bancada del partido en el poder, en su último período de sesiones, mantiene la actitud de cerrazón al diálogo y al debate que la caracterizó durante los tres años de su ejercicio.

¿Para qué negociar con la oposición si se cuenta con una mayoría absoluta que le permite aprobar las iniciativas de Palacio, sin los fastidiosos debates? Además, tienen la instrucción de no cambiar ni una coma a los proyectos de ley enviados. ¿Y los errores y las violaciones a nuestra Carta Magna?, son detalles que no tienen la menor importancia.

La reforma a la Ley de Amparo, resulta inevitable verla como revancha del Ejecutivo en contra de la SCJN. Los fallos contrarios a iniciativas de Palacio, por su abierta inconstitucionalidad o por violaciones a la normatividad en su proceso legislativo ni se olvidan ni perdonan.

Habría que insistir en que la Corte, “es el Tribunal Constitucional de México…Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se cumplan y apliquen.

+++

Importante reunión se dio entre la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez con los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano. Estuvo también por ahí Santiago Creel.

Según se sabe, se hizo un balance de la campaña que se encuentra justo a la mitad, pero el “quid” del asunto, es que en sus mensajes y “spots”, la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, ha puesto en el centro que su contraria no está de acuerdo con los programas sociales y que Morena y rémoras son los únicos que pueden garantizar que estos sigan. Esta es una mentira mas de algunos Morenos.

Lo anterior es falso, pero la señora Sheinbaum de Tarriba considera que esta es la única forma que tiene para desalentar la campaña de Gálvez Ruiz. ¿Será acaso entre otras razones porque las encuestas de las que se alimenta la morenista, ya no le dan esa ventaja tan abismal que tenía cuando iniciaron las campañas?

Con todo y que es indudable que la candidata de Morena y rémoras tiene tras de sí todo el apoyo del aparato de Estado y que al presidente Andrés Manuel López Obrador, no le importa en lo más mínimo violar la ley un día sí y al otro también, con tal de que su sucesora sea Sheinbaum, es una realidad que en las filas del oficialismo hay preocupación por lo que pueda suceder el ya próximo 2 de junio.

Lo que sí hay que subrayar, es que los programas sociales no son propiedad exclusiva de Morena y sus rémoras pero también, en la campaña de la coalición “Sigamos haciendo Historia”, no obtendrán su famosísimo “Plan C” y no tendrán mayoría calificada en la próxima Legislatura.

+++

Si Morena y el exministro Arturo Zaldívar intentan llevar a juicio político a la ministra presidenta, Norma Piña, simplemente perderían su tiempo porque no les alcanza, a sus bancadas los dos tercios para aprobarlo. De entrada la respuesta fue tajante, al anunciar que iniciarán juicio político en contra del expresidente que pretendió ampliar su periodo en la Suprema Corte de Justicia.

La respuesta, la senadora y jefa de la oficina de la Presidencial, Xóchitl Gálvez, Kenia López anunció que la bancada del PAN promoverá juicio político contra el ministro Zaldívar.

Que hay elementos para llevarlo al banquillo de los acusados, pues la Suprema Corte pidió se le investigue por diversos delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito.

La senadora le atizó al ministro, en una clara respuesta de las agresiones que hizo contra la Presidencial Xóchitl Gálvez, que renunció a su cargo de la Suprema Corte para irse de matraquero de la señora Sheinbaum.

+++

El lídere del PRI Alejandro Moreno, expresó su enérgica condena al cobarde asesinato de Noé Ramos Ferretiz, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la reelección en la alcaldía de El Mante, Tamaulipas, ocurrido hoy, mientras realizaba actividades de campaña.

Después de enviar sus condolencias y manifestar su solidaridad con los familiares y amigos, exigió que el gobierno garantice la seguridad de todas y todos, así como hacer las investigaciones necesarias para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley.

Ratificó su llamado a las autoridades para que garanticen la protección a candidatas y candidatos en esta jornada electoral, y advirtió que “no permitiremos que la violencia decida la elección”.

A través de sus redes sociales, el Presidente Alejandro Moreno sostuvo que la inseguridad en México no para, pero el gobierno de Morena dice que todo está bien.

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional alertó que la reacción en cadena que desató la estrategia fallida del gobierno de Morena en materia de seguridad ha resultado en amplios espacios de ingobernabilidad, donde la máxima autoridad es el crimen organizado, y en los que han sido privados de la vida candidatos de todas las fuerzas políticas.

En ese sentido, la dirigencia nacional precisó que velar por la seguridad, integridad y la certeza del proceso electoral y de la jornada del 2 de junio, “es responsabilidad del Estado, y no vamos a dejar de señalarlo”.

Dejó en claro que no es sólo garantizar la seguridad de candidatas y candidatos, sino de todos los mexicanos, de esas familias abandonadas por un gobierno incapaz, corrupto, ineficiente que es Morena.

+++

el Congreso mexicano se rige por el “evangelio según San Andrés”: estás conmigo o contra mí. Al cierre del sexenio y en pleno proceso electoral, los diputados de Morena reactivaron la “ocurrencia” de agandallarse los recursos de los Fondos para el Retiro (Afores).

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social e Ignacio Mier, coordinador parlamentario de los morenistas en San Lázaro, con la bendición de Palacio Nacional, proponen que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfiera a un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. O sea que el gobierno le quite el dinero de las pensiones a los trabajadores.