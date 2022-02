El Gobierno mexicano hizo a un lado la tibieza

Después de la pandemia, la guerra, el dilema sin duda es inquietante porque resulta inédito que en este fin de semana, la sombra ominosa de la guerra se cierna sobre el mundo cuando se creía que esos episodios bélicos habían quedado en el pasado. Esto, para quienes suponen que Ucrania y Rusia están muy lejos y el riesgo es menor, pero no se toma en cuenta que México tiene vecindad con Estados Unidos. Desafortunadamente, ya hubo bajas en Ucrania.

Curiosamente y por lo que respecta a la pandemia de Covid-19, en sus inicios, buena parte de los mexicanos pensaba que como Wuhan, China, está muy lejos, el virus tardaría o a lo mejor nunca llegaría a nuestro país, pero se equivocaron. Por cierto, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y ambos establecieron una nueva alianza basada en la oposición a la expansión de la OTAN y la consideran indestructible.

Sin embargo, no se han disipado las posibilidades de que la poderosa nación china tenga más ganas de dejar solo al señor Putin que asume en este conflicto un tono peligrosamente amenazante, sentenciando que Ucrania no es divisible y no pasará a formar parte de la Unión Europea y por ende, de la OTAN. Esto ya se verá.

Y en el Senado Mexicano se habla de paz

Nos hemos enterado que para reafirmar su dicho de que con voluntad y con diálogo se resuelven los conflictos, el senador Ricardo Monreal nos recuerda que hace años los presidentes de México, Adolfo López Mateos y de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, concretaron la restitución de El Chamizal a nuestro país.

Reitera que los conflictos se pueden resolver de forma pacífica por el bien de la población y de las naciones cuando hay voluntad.

Y es que el senador Ricardo Monreal hizo desde el Senado de la República un llamado a la paz, entre Rusia y Ucrania

Siguiendo su línea Monreal Ávila considera que la única manera de resolver los conflictos es por medio del diálogo y buscando puntos de coincidencia.

También esta semana se entrevistó con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones exteriores y miembros de la Junta de Coordinación Política, en la reunión le pidieron que informara sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que n o estuvo el Embajador José Ramón de la Fuente.

Marcelo Ebrard hizo una condena a la invasión rusa a Ucrania.

El senador Monreal señaló que los legisladores van a poner especial cuidado en los perfiles de los embajadores y cónsules propuestos para que sean los mejores representantes de México.

En la semana los senadores aprobaron, por mayoría una reforma para que los partidos políticos puedan regresar parte de sus prerrogativas a la Tesorería con el fin de que se destinen para ayudar a los damnificados de desastres naturales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ve con enorme preocupación y lamenta profundamente los hechos ocurridos en torno a un integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas denominado “Hasta Encontrarte”, quien, junto a tres familiares más, fueron golpeados y torturados el pasado 31 de enero en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado, que irrumpieron en su domicilio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió ayer al Senado la lista de candidatos a embajadores dada a conocer hace unas semanas.

En la lista se incluyó al exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, pero se dejó fuera la propuesta como embajadora en Panamá a la activista Jesusa Rodríguez.

Había especulación sobre si Quirino por fin podría cobrar su premio por haber volteado la vista ante las graves violaciones ocurridas en la elección de gobernador del año pasado, después de que el presidente López Obrador decidiera pausar unilateralmente las relaciones con España.

Sobre el nombramiento de Jesusa Rodríguez no se incluyó en esta lista porque el Gobierno de Panamá no ha concedido el beneplácito, tal vez y solo tal vez, esperando que lo tomen en serio.

Con la pandemia del Covid-19 y la suspensión de clases presenciales por casi dos años, quedaron en el abandono las escuelas de educación básica en todo el país, y hoy, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el estado en que se encuentran ni cuál es la estrategia de la federación para su restauración y mantenimiento, señaló el senador Clemente Castañeda.

El senador inscribió una proposición con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el diagnóstico de la infraestructura física educativa, así como de las acciones de mantenimiento y rehabilitación que implementará.

“En México, el derecho a la educación va más allá del acceso y la disponibilidad de servicios educativos, exige calidad en la infraestructura y los servicios que ofrece. Lamentablemente, conocemos del abandono, robo y vandalismo en escuelas, gracias a los reportes ciudadanos, pero por parte del Gobierno Federal no tenemos el diagnóstico completo, tampoco si existe una estrategia de rescate”, señaló el senador jalisciense.

La proposición solicita a la Secretaría de Educación Pública:

