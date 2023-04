El INAI en el limbo por varias semanas

Como lo esperaba la oposición, se cumplieron los pronósticos de dejar manco al INAI con solo cuatro consejeros de 7, el Senado de la República que preside el morenista Alejandro Armenta decidió, por mayoría no sesionar para designar los dos nombramientos que estaban en puerta.

Desde el jueves salieron de vacaciones hasta el 12 de abril, fecha que anunciaron para continuar con el calendario de sesiones.

En consecuencia, la salida del consejero Francisco Acuña, cuyo cargo termino el pasado viernes, dejó el pleno del INAI que preside Blanca Lilia Ibarra con solo cuatro de lo siete integrantes y, en automático no podrán votar ningún evento por falta de quórum, toda vez que como mínimo requieren cinco para ello.

Ese instituto nacional de la transparencia forma parte de los autónomos que el presidente López Obrador no los ve nada bien para que sigan operando, toda vez que los califica de institutos caros y nada beneficios para la sociedad.

+++

Contra la crisis institucional del INAI

Todo sea por evitar una crisis… Y es que Ricardo Monreal informó que el Senado de la República está en un proceso de acuerdos de auscultación y de selección de perfiles, para lograr la mayoría calificada que le permita nombrar a los comisionados del INAI.

El coordinador de la mayoría legislativa destacó que ayer gran parte del debate de la primera sesión se centró en el INAI, este órgano del Estado, órgano constitucional autónomo que a partir de hoy quedó sin el quorum legal de cinco comisionados de siete.

El INAI se quedó sin poder votar los asuntos pendientes agendados o en proceso, la responsabilidad de los nuevos nombramientos d ellos tres consejeros es de los senadores.

Para los opositores del PRI, de Manuel Añorve, del PAN de Julén Rementería y del PRD de Miguel Angel Mancera, Morena careció de voluntad política para sesionar y lograr la designación de los dos consejeros pendientes desde hace un año y cumplir en tiempo y forma la integración de quorum de ese autónomo de la transparencia.

Sostuvo que no ha sido fácil, “porque se han escuchado descalificaciones, insultos, un discurso que no deberíamos acostumbrarnos a él. Cuando se tienen razones, fundamentos, argumentos, no es necesario recurrir a la diatriba, al insulto, al escarnio, remarcó.

Considero que el Senado debe elevar su nivel de debate y debe generar condiciones para, por mayoría calificada, nombrar a los integrantes de los órganos autónomos que restan, que son más de siete.

Insistiremos, agregó, en lograr los acuerdos y los consensos, no nos cansaremos de ello, porque es interés de Morena que dicho organismo continúe funcionando.

“El INAI, los tribunales electorales, los Tribunales Agrarios, los Tribunales de Justicia Administrativa, todos ellos, haremos un esfuerzo extraordinario para completarlos, estén integrados y funcionen debidamente conforme a la Constitución y la ley.

+++

Con la aprobación de la llamada Ley “3 de 3 contra la violencia”, con la que se busca suspender los derechos para ocupar cualquier cargo público a personas agresoras sexuales o de violencia de género, así como a deudoras de pensión alimenticia, “cumplimos con nuestro deber de proteger a las mujeres”, afirmó la diputada federal del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez.

La Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público a quienes ejerzan violencia contra las mujeres y, después de votar a favor, la legisladora advirtió que las personas agresoras “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

+++

El pleno del Consejo Universitario, máximo órgano de decisión de la UNAM aprobó seis cambios a sus leyes internas para evitar el plagio de tesis.

Esto debido al escándalo suscitado por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel.

Hasta ahora, los reglamentos y códigos de la UNAM no contenían sanciones para el plagio y otras faltas éticas graves, situación que fue enmendada con los resolutivos de anteayer.

El pleno del Consejo Universitario también designó a la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, como integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, en sustitución de Jesús Orozco Enríquez.

+++

A dos días que inicien formalmente las campañas políticas por la gubernatura del Estado de México, muestran arriba a la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, por lo que la abanderada de la alianza Va por México, Alejandra Del Moral Vela deberá hacer una gran campaña, visitar los 125 municipios, en donde residen más de 12.5 millones de electores, echar el resto para acortar la distancia y tener posibilidades de una eventual victoria.

Pero tienen un tiempo limitado, son dos meses de campaña y luego las elecciones del primer domingo de junio para ver quién se alza con el triunfo y se lleva para sus colores la joya de la corona política del país.

El Estado de México cuenta con 18 millones de habitantes y 12.5 millones de votantes, siendo la entidad más grande en población y electores y que marcará, sin duda alguna, la diferencia rumbo a la presidencial de 2024.

Para Alejandra Del Moral se acabaron los experimentos, es tiempo de jalar a los “cuates”, familiares y amigos, pero no se cree que el priismo tenga muchos atractivos políticos.

Llegó la hora de la verdad, es ahora o nunca, es tiempo de echar mano de las mejores piezas de su equipo, de echar el resto, de colocar en los puestos claves a quienes realmente cuentan con la experiencia y la capacidad para sacar adelante el compromiso y pensar en la victoria. No puede ofrecer más de lo mismo.