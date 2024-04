Morena va por las pensiones de los trabajadores

Expropiar, expoliar, incautar, decomisar, apoderarse, despojar, saquear, son sinónimos que significan lo mismo y que definen lo que anteayer aprobó, a toda prisa, la mayoría oficialista (Morena-PT-PRD) de la Cámara de Diputados para darle vida a un supuesto e ideal Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Y el senador zacatecano Ricardo Monreal, informó que el Senado recibió la minuta que aprobó la colegisladora sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que la reforma será aprobada el próximo miércoles.

Monreal explicó que estos órganos legislativos se reunirán el miércoles para analizar y, en su caso, aprobar el dictamen, con el propósito de darle trámite de primera lectura el jueves, en una sesión matutina, y votarlo en el Pleno en una sesión vespertina de ese mismo día.

Enfatizó que el Grupo Parlamentario de Morena respaldará la reforma, ya que “nos parece justo el que los trabajadores, los millones de trabajadores que se afectaron con la reforma del expresidente Zedillo y del expresidente Calderón, no sufran y no vean raquítica y disminuida” su pensión.

Se trata, agregó, de un derecho que se les había conculcado a las y los trabajadores y con esta reforma se les regresa.

Recordó que, en el Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros tienen un fondo de compensación para retirarse con el cien por ciento:

“Reciben la pensión del ISSSTE, que representa un 20 por ciento, por lo mucho; pero los 180 mil o los 200 mil que por mes reciben, se los compensa un fondo que tiene la Corte y que se ha integrado con recursos públicos, con algunos recursos que no gastan al final del año, que los conocemos como no ejercidos”.

), Julen Rementería del Puerto, indicó que no permitirán que Morena y sus aliados se roben los años de ahorro de todos los trabajadores mexicanos, con la mal planteada reforma a la Ley de Pensiones.

“Lo que se está defendiendo es a la gente que son los dueños de esos recursos, porque no es el gobierno, no es Morena el dueño de esos recursos que se quieren robar, son los trabajadores. Por más que les duela y a quienes están afectando son a ellos y no lo vamos a permitir”, aseveró.

En conferencia de prensa acompañado de senadoras y senadores del GPPAN, Rementería del Puerto destacó que no es el primer “atraco” que hace el partido en el poder con su mayoría en el Congreso, “lo mismo pasó con los fideicomisos y para muestra, muchos botones”.

“Sabemos lo que pasó en aquella sesión histórica en Xicoténcatl cuando la pandemia, que fue histórica no solamente porque ahí se enfermó un senador y lamentablemente después falleció, sino fue histórica porque ahí se destruyeron más de 100 fideicomisos que tenían fondos para distintos temas en el país, entre otros el Fonden, una serie de cosas que ahí estaban, precisamente resguardadas y que de alguna manera se dijo que iban a servir para que pudieran, desde la Secretaría de Hacienda, cumplimentar los objetivos precisamente de esos fondos, y nada de eso pasó. Porque fuimos testigos que, en muchas ocasiones, posterior a esa fecha, hubo necesidad de pedir para los distintos sucesos, entre otras, el Fondo de Desastres Naturales, y nunca hubo el recurso. Se argumentaron distintos sucesos y nunca llegó”, recordó.

En ese tenor, el legislador panista instó a dejar de mentirles a los mexicanos, ya que su reforma no mejora ni perfecciona el sistema de pensiones, y lo único que quieren hacer es tomar los 40 mil millones de pesos para gastos innecesarios de este gobierno.

“Ante lo que estamos es ante un intento por tomar un recurso que está ahí, que claramente lo que quieren es utilizarlo para quién sabe qué fines, pueden ser incluso electoreros, porque en breve podrán tomar ese dinero, hacerlo líquido y ocuparlo para lo que a ellos se les antoje. Y me parece que eso pone en riesgo el patrimonio de muchísimos mexicanos, que además suma una cantidad enorme de recursos. Estamos hablando de alrededor de los 40 mil millones de pesos, mejor busquen e informen a todos los beneficiarios o a sus familiares y dénselos, o que ellos decidan en qué quieren gastar su dinero”, concluyó.

El candidato del Frente para el Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada nos comenta que tiene contemplada una inversión de 26 mil millones de pesos para elevar la capacidad la planta de tratamiento de agua en Atotonilco.

Y además en caso de salir vencedor en su contienda contra Clara Brugada, destinará 35 mil millones de pesos para el mantenimiento de la red hidráulica, que “sacaremos de lo que los gobiernos de morena se han guardado”.

El financiamiento de la banca nacional e internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la red de distribución capitalinba.

Y desea construir plantas captadoras de agua de lluvia y distribución de esta en la CDMX, como la que se construyó en Benito Juárez. Programa de mantenimiento de la red hidráulica para atender las fugas, donde se pierden el 40 del líquido.

En las alcaldías de Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco se distribuye agua contaminada a los usuarios.

Reta a la candidata Clara Brugada a que se bañe con esa agua contaminada.

En Morelos, Margarita González Saravia, candidata de Morena, llegó con ventaja al encuentro con Lucy Meza, no solo en las encuestas, sino en cuanto al conocimiento territorial y de la problemática del estado, pues, a diferencia de su contrincante, ha ocupado cargos en las administraciones municipal, estatal y federal.