Morena quiere cambio total a las leyes

La fracción parlamentaria de Morena y rémoras que le acompañan quiere imponer vía “fast-track”, una iniciativa que empezó como una pequeña idea pero, desafortunadamente, va tomando forma y lo peor es que para sacar adelante esta ocurrencia y/o disparate hecha desde el poder, solamente se requiere mayoría simple.

A grandes rasgos, en la Cámara baja, el oficialismo estaría a punto de dar luz verde a una iniciativa enviada exprofeso desde Palacio Nacional, que tiene como objetivo que, con únicamente 4 votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por ende, se convierta en incontrovertible.

Y ya de pasada, y como es de encargo se plantea también dejar sin efecto todos los amparos que estén en trámite contra las reformas que no pudieron declararse inconstitucionales por no alcanzar los ocho votos.

+++

La senadora panista Kenia López Rabadán dice a Mario Delgado, presidente de Morena, que no se equivoque; que no se pierda en las mentiras que él mismo dice.

Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales, y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos.

¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Porque vive en otro planeta, no cree la realidad de los mexicanos porque no lee las masacres diarias que se viven y se sufren en este país. Mario Delgado piensa que como él se transporta en aviones o en camionetas blindadas de sus amigos del huachicol; pues esa es la realidad de los mexicanos.

Pero no, señor presidente de Morena, más de 200 mil familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México, dice la senadora LKópez Rabadán.

No me responsabilice a mí, señor Mario Delgado, responsabilícese a usted, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por este México ensangrentado.

Mario Delgado salió a la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar a los opositores de una campaña con costos de un millón de dólares para potencializar la frase de “narco presidente”.

Delgado soltó que ellos, los del PRI, PAN, PRD y conservadores en general, son los causantes que esa frase se potencializara en las redes sociales y que no son el sentir de la gente o sociedad como han querido hacer creer. Vaya que son campañas de guerra sucia.

Desde luego que Mario Delgado tiene la encomienda de buscar disolver esa campaña, con otra campaña, la de las conferencias de prensa con la consigna de convencer a los mexicanos que es mentira y que es una campaña electoral para desprestigiar al Presidente.

Desde luego que el presidente López Obrador está enojado y muy molesto porque no han podido contener esa frase que se ha hecho viral en las redes, es una frase que le pega en su imagen por el reportaje del uso de recursos de la delincuencia organizada o narcotráfico en su campaña del 2006 cuando compitió contra el panista Felipe Calderón.

El enojo también se extendió porque ni diputados ni senadores han salido a la defensa y que su reacción ha sido tardía.

Ignacio Mier, líder de los diputados en San Lázaro salió a destiempo y en el Senado que preside la morenista, Ana Lilia Rivera el entonces líder, Eduardo Ramírez estaba en el intercambio de estafeta para la llegada de Ricardo Monreal.

Naturalmente que en el equipo de Morena hay desesperación porque los negativos han mermado su aceptación en las cifras de las encuestas.

+++

La senadora Ana Lilia Rivera, reiteró el compromiso de la Cámara de Senadores para continuar fortaleciendo la relación entre Canadá y México, explorando nuevas oportunidades y profundizando en la comprensión mutua.

Destacó que la diplomacia parlamentaria ha jugado un papel crucial para el fortalecimiento en la relación bilateral al ofrecer una plataforma complementaria para el desarrollo e impulso del intercambio cultural, político y económico.

La senadora Rivera señaló que la amistad con Canadá trasciende lo político para arraigarse en el aprecio y respeto mutuo.

Y reafirma el compromiso de un futuro lleno de posibilidades, de crecimiento para mejorar la calidad de vida de ambos pueblos.

+++

El senador Alejandro Armenta Mier detalló que su reforma para combatir la comisión del delito de violencia digital contra las mujeres, con el uso de Inteligencia Artificial, busca imponer una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, sin derecho afianza.

El legislador poblano detalló que el proyecto que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y el Código Penal Federal busca establecer reglas muy claras contra la violencia digital que afecta a las mujeres.

Además, se busca contrarrestar y prevenir el daño causado por el uso de imágenes dolosas que usan la figura física de las mujeres, y que, ante una denuncia, se actúe inmediatamente.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 95 por ciento de las mujeres en México han sido agredidas en línea.

+++

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que las y los mexicanos podrán votar con toda seguridad el próximo 2 de junio, pues se contará con boletas únicas e infalsificables para cada una y uno de quienes están en la Lista Nominal. Asimismo, informó que, en colaboración con Talleres Gráficos de México (TGM), la autoridad electoral inició la producción de aproximadamente dos mil 192 toneladas de papel seguridad, marca de agua bitonal con el logotipo “INE”, que se utilizará para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024. Pues quién sabe qué tanta certeza pueda otorgar Talleres Gráficos de México.