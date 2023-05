Semana critica para la democracia mexicana

El próximo domingo se llevará a cabo la verdadera prueba del ácido, con las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. En la primera entidad los muestreos señalan que están en un empate técnico entre la profesora Delfina y la candidata que representa al PRI, PAN, PRD y otras minorías políticas

Pero la candidata priista y varios sondeos de opinión independientes aseguran que la victoria puede caer en cualquiera de los dos lados. Morena presume llevar una ventaja de dos dígitos, pero nadie le cree.

Entramos en la cuenta regresiva para las elecciones del ya muy próximo 5 de junio a celebrarse en Coahuila y el Estado de México, y en el caso del primer estado, éste se convierte en un espejo que refleja los duros e intestinos enfrentamientos internos que tiene ni más ni menos que Morena y con ello, bien puede inferirse que el partido oficial no es nada sin su líder supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es se vuelve un instituto político hasta frágil como producto del caos que genera este enfrentamiento.

El Ejecutivo se puso la playera de jefe de campaña, esta vez del abanderado morenista por Coahuila, un alicaído Armando Guadiana Tijerina y se dio tiempo para repartirle al candidato del PT al gobierno de ese estado, Ricardo Mejía Berdeja, de tal forma que se dio a la tarea de deslindarse de quien fuera su subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien pensó que con una palmadita en la espalda y reconocerlo públicamente en una de sus mañaneras diciendo que le encomendaría otras tareas en las que Mejía Berdeja participaría con la representación presidencial, era suficiente como para que se le bajara el coraje al ahora abanderado petista.

Por completo, López Obrador aclaró ayer que no tenía relación alguna con Ricardo Mejía, “no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero que se utilice mi nombre… se me hace un acto de deshonestidad”

Cuando el candidato del PT anunció, hace ya varios meses, que se iba a la contienda en Coahuila, igualmente en una de sus mañaneras, el tabasqueño aseveró que con eso, Mejía Berdeja ya no estaba en su equipo cercano.

Casi de inmediato y mediante un video subido a las redes sociales”, el ex funcionario lópezobradorista contestó: “Quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al Presidente de la República, él es el Presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre tendrá mi respeto y mi más alta consideración".

El Edomex es lo que más le interesa al morenismo y sus aliados; de hecho, en la entidad mexiquense ya están “cantando” el fraude, en el caso de que Morena no gane. No obstante, no cabe duda que Coahuila también tiene sus bemoles porque se ha perfilado por ser la antesala de la ruptura que pudiera haber Morena y quienes hasta el momento han sido sus rémoras, lo que resultaría especialmente riesgoso de cara a la elección del 2024.

+++

El senador Ricardo Monreal afirmó que ya nadie va a detener su incorporación a los espacios de poder, nadie va a poder detener su acceso a la toma de decisiones, nadie va a detener el fin del patriarcado.

Dijo que en breve será promulgada la conocida como tres de tres, que es una importante reforma a dos artículos constitucionales, que llega al fondo, pues a partir de esta el Estado no volverá a ser cómplice de deudores alimentarios, de violadores o de acosadores.

El senador Ricardo Monreal al presentar su libro El acceso de las mujeres a la justicia, destacó la importancia de las reformas en favor de las mujeres en la actual legislatura.

Monreal no faltó a ninguna de las sesiones porque nunca ha perdido el interés en su cátedra, al contrario, eso lo rejuvenece, lo energética y lo satisface. Quizá es lo que más le gusta hacer porque sabe que entre más preparada que esté la generación de relevo mejor le irá al país.

+++

El peso del Partido Verde hoy es día es mínimo en porcentaje, pero mayúsculo en cantidad del Congreso, pues sin ellos Morena, al menos en San Lázaro si le resta esos 41 diputados, perdería la mayoría simple de 250 más. Pero Manuel Velasco uno de los propietarios de ese grupo, se destapa como candidato presidencial más con la de negociar algo más adelante, como siempre lo han hecho con el partido en el poder. Pero pensar en una candidatura presidencial suena a broma.

Morena cuenta con 201 diputados y 33 del Partido del Trabajo, sumados a los 41 del Partido Verde estaríamos hablando de una cifra de 275 que le permite tener la mitad d ellos 500 más uno que requiere para aprobar cuanto le plazca con excepción de reformas Constitucionales que requieren de los dos tercios, 334.

+++

El senador panista Julen Rementería, exigió al gobernador de Veracruz que se ponga a trabajar por la seguridad de los veracruzanos y no hacer el ridículo protestando por un poder distinto al suyo. El encabeza al grupo de trogloditas que han cerrado las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional y atacando a los ministros.

do de Veracruz el gobernador Cuitláhuac García, vino a hacer realmente el ridículo, que ni ustedes lo quisieron avalar, ni su presidente de partido quiso reconocerlo. Vino realmente a tropezarse por todos lados, cuando en Veracruz somos segundo lugar en feminicidios, primero en secuestros, cuarto lugar en desaparecidos”, expresó.