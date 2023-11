¿Notas raro a tu perrito? Podría estar contagiado de esta nueva y letal enfermedad

En las últimas semanas centenares de perritos se han contagiado de una rara enfermedad respiratoria, que está causando preocupación en los veterinarios debido a que muchos de los lomitos contagiados murieron a los pocos días.

Hasta el momento se desconocen las causas de este extraña enfermedad canina, que se está considerando es una pandemia que ataca solo a perritos, ya que es altamente contagiosa y tarda de 24 a 36 horas en deteriorar la salud del perrito que enferma de ella.

¿Cuáles son los síntomas?

Esta nueva y rara enfermedad respiratoria es parecida a la Tos de las perreras, también conocida como traquebronquitis infecciosa canina (TBI), que es una "afección vírica y bacteriana del sistema respiratorio superior de los caninos (concretamente la cavidad nasal, la laringe, la tráquea, las cuerdas vocales y los bronquios)", señala el sitio Clínica Veterinaria Alborán.

Los perritos que se han contagiado de esta extraña enfermedad han sufrido fatiga, fiebre y neumonía. Foto: AFP

La Tos de las Perreras genera síntomas como: tos, fatiga, pérdida del apetito y fiebre. Afecta especialmente a los perritos viejos o que ya tienen otras enfermedades. Sin embargo, los veterinarios han detectado, la nueva y rara enfermedad además de esas señales también produce:

Inflamación crónica leve a moderada de la tráquea.

Neumonía crónica que tiene una respuesta mínima o nula a los antimicrobianos.

Neumonía aguda que rápidamente se vuelve grave.

¿Cuántos casos de este rara enfermedad de perritos se han registrado en México?

Pero no te alarmes, ya que por ahora en México no se han registrado casos de esta enfermedad canina no identificada, pues solo en Estados Unidos se ha reportado perritos contagiados con esta extraña infección.

Perritos contagiados con esta rara enfermedad canina visitaron antes guarderías y hoteles para perros. Foto: Agency-Animal-Picture / Getty Images

Según la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, solo en Oregon, Colorado y New Hampshire se tienen registros de más de 200 perritos contagiados, que no responden a los medicamentos normalmente usados para tratar este tipo de infecciones.

Perritos contagiados visitaron guarderías y hoteles para perros

Además, dicho padecimiento canino ha tomado tanta relevancia que un equipo de veterinarios a cargo de la doctora y directora del Centro de Referencia Veterinaria de North Springs, Lindsey Ganzer, ha iniciado una investigación para tratar esta nueva enfermedad de perritos.

El avance más significativo que ha tenido la investigación es que los veterinarios detectaron que la mayoría de los perritos contagiados habían visitado guarderías y hoteles para perros, por lo que se recomendó evitar llevarlos a este tipo de lugares.

Asimismo, se aconsejó a los dueños asegurarse de que sus perros estén completamente vacunados y evitar el contacto con otros perros fuera de su hogar hasta que la enfermedad esté controlada.

Síguenos en Google News

DAN