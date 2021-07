¿Vacuna para perros y gatos? Todo lo que tienes que saber

Siguen las dudas sobre una vacuna para perros y gatos contra el Covid-19, y lamentablemente también sigue habiendo casos de abandono por el miedo a que contagien a los humanos en la familia.

Debido a estos casos de abandono animal, la Federación de Veterinarios de Europa (FVE), y su presidente Rens van Dobbenburgh, está pidiendo que no se tenga miedo de contraer Covid-19 de perros y gatos, y que no sean abandonados solo porque aún no se tiene una vacuna para ellos.

La investigación continúa en muchos países y por lo pronto tenemos información de este organismo en Europa, avisando que “No hay una necesidad aparente de vacuna contra el SARS-CoV-2 para perros y gatos” actualmente.

Un contagio entre humanos a perros y gatos depende mucho de los hábitos de higiene y la vacuna para ellos actualmente no llega a ser emergencia Foto: Especial

¿Qué hacer para cuidar a perros y gatos si no hay vacuna?

Los dueños de perros y gatos deben mantener los hábitos de higiene antes y después de manipular a los animales, sus accesorios y alimentos, así como evitar besarlos o que besen a los niños. El exhorto es: no abandonar a las mascotas por miedo a contagiarse.

Los animales tienen que tener miedo de contagiarse de las personas, no al revés Federación de Veterinarios de Europa

Lo que es una realidad es que muchos animales que han estado siendo acostumbrados a estar cerca de su dueño casi todo el día, o criados “como si fueran bebés humanos”, están sufriendo episodios de ansiedad por separación ya que muchas personas los están dejando solos para regresar al trabajo o viajar.

AHM