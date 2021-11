Retiran estos desodorantes en EU por químico cancerígeno

La multinacional estadounidense The Procter & Gamble Company (P&G) está retirando de manera voluntaria varios de sus productos, desodorantes, debido a un químico cancerígeno.

Se trata de benceno, clasificado como carcinógeno humano. La exposición a esta sustancia puede desencadenar enfermedades como leucemia, cáncer de médula ósea y trastornos sanguíneos, y fue encontrada en marcas de desodorantes.

P&G señaló que los consumidores deben desechar de manera adecuada los productos afectados, asegurando que los clientes pueden recibir un reembolso, pero, ¿cuáles son estos productos y en dónde?

Alertan sobre sustancia dañina en estos desodorantes

La medida afecta a todos los lotes de desodorantes en aerosol de las marcas Old Spice, Secret y Old Spice Below Deck (lista detallada abajo) con fecha de caducidad hasta septiembre de 2023 y que se hayan vendido en Estados Unidos, como informó RT.

Se informó que las personas que experimenten un problema de salud que pueda estar relacionado con el uso de estos productos deben consultar con un médico.

La empresa subrayó que no hay informe de personas con problemas por estos artículos, como señala AS USA, y se comunicó que el resto de los productos pueden seguir utilizándose sin problema. Mira la lista completa:

Old Spice High Endurance AP Spray Pure Sport 12/6oz

Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 3.8oz

Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Pure Sport Plus 12/3.8oz

Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 12/3.8oz

Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Ult Captain 12/3.8oz

Old Spice Below Deck Powder Spray Unscented 12/4.9oz

Old Spice Below Deck Powder Spray Fresh Air 12/4.9oz

Secret Aerosol Powder Fresh Twin Pack

Secret Aerosol Powder Fresh 12/6OZ

Secret Aerosol Powder Fresh 12/4OZ

Secret Fresh Collection Inv Spray Waterlily 3.8oz

Secret Fresh Collection Inv Spray Lavender 12/3.8oz

Secret Fresh Collection Inv Spray Water Lily 12/3.8oz

Secret Fresh Collection Inv Spray Light Essentials 12/3.8oz

Secret Fresh Collection Inv Spray Rose 12/3.8oz

Secret Outlast Inv Spray Completely Clean 12/3.8oz

Secret Outlast Inv Spray Protecting Powder 12/3.8oz

Old Spice Pure Sport 2021 Gift Set

AHM