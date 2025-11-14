Dignificamos los espacios de aprendizaje y aseguramos estudios en ambientes adecuados

El Gobierno de México invierte más de 2,500 millones de pesos en 88 obras de infraestructura, con la construcción, ampliación y reconversión de planteles

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició un plan de expansión y fortalecimiento de la Educación Media Superior con una inversión histórica que supera los dos mil 500 millones de pesos, con el propósito de ampliar significativamente la cobertura educativa a nivel nacional.

Este esfuerzo se enmarca en la creación del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo objetivo es garantizar al menos 37 mil 500 nuevos lugares para estudiantes en 2025 y alcanzar una cobertura nacional del 85% para el año 2030, basado en tres ejes de acción prioritarios: la construcción de nuevos planteles, la ampliación de la infraestructura existente y la reconversión de espacios educativos.

El plan de infraestructura contempla la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, una acción clave para descentralizar la oferta educativa y llevarla a zonas con alta demanda.

Dignificamos los espacios de aprendizaje y aseguramos estudios en ambientes adecuados ı Foto: Especial

La inversión total destinada asciende a mil 215 millones de pesos para atender a una población estimada de 18 mil nuevos estudiantes.

Dos planteles ya concluyeron sus trabajos, uno en el Estado de México y otro en Tamaulipas, y 14 más iniciaron sus obras en estados como Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. El Estado de México destaca con cinco nuevos planteles en construcción. En una segunda fase, cuatro planteles adicionales iniciarán su construcción en julio.

El segundo componente de la estrategia es la ampliación de 33 bachilleratos ya existentes, con una inversión de 580 millones de pesos.

Esta acción beneficiará a 8 mil 910 estudiantes al optimizar la capacidad de los planteles actuales.

La estrategia del Gobierno es mejorar y ampliar las instalaciones, dignificando los espacios de aprendizaje para todos los jóvenes del país

Hasta el momento, siete planteles ya comenzaron sus obras. Asimismo, se tiene programado iniciar obras de ampliación en julio del próximo año en 22 planteles adicionales.

El tercer eje de acción se concentra en la reconversión de 35 escuelas secundarias para transformarlas en planteles de bachillerato, con una inversión de 759.5 millones de pesos. Esta medida permitirá la creación de 10 mil 500 nuevos lugares para estudiantes sin necesidad de construir nuevos edificios; la reconversión se realiza principalmente en secundarias que no utilizan el turno vespertino.